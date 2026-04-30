Az Újpest bejelentette, hogy minden jegy elkelt a Ferencváros elleni derbire
Vasárnap a Ferencváros az Újpest vendége lesz a labdarúgó NB I 32. fordulójában, és a lila-fehér klub közleménye szerint minden jegy elkelt a derbire.
Az Újpest hetedik helyről várja a labdarúgó NB I 32. fordulóját, és a lila-fehérek a Facebook-oldalukon számoltak be arról, hogy minden jegy elkelt a Ferencváros elleni vasárnapi derbire.
A klub azt is közölte, hogy szurkolóik így már csak akkor vásárolhatnak jegyet, ha valamelyik bérletes nem tud kilátogatni a Szusza Ferenc Stadionba, és felajánlja a helyét.
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Vasárnap, 16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|31
|18
|9
|4
|60–30
|+30
|63
|2. Ferencvárosi TC
|31
|19
|5
|7
|59–31
|+28
|62
|3. Debreceni VSC
|31
|13
|11
|7
|47–35
|+12
|50
|4. Zalaegerszegi TE
|31
|13
|9
|9
|48–37
|+11
|48
|5. Paksi FC
|31
|13
|8
|10
|55–43
|+12
|47
|6. Puskás Akadémia
|31
|12
|6
|13
|38–40
|–2
|42
|7. Újpest FC
|31
|11
|7
|13
|47–50
|–3
|40
|8. Kisvárda
|31
|11
|7
|13
|35–46
|–11
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|31
|10
|8
|13
|44–54
|–10
|38
|10. MTK Budapest
|31
|9
|9
|13
|52–59
|–7
|36
|11. Diósgyőri VTK
|31
|6
|10
|15
|38–58
|–20
|28
|12. Kazincbarcika
|31
|5
|3
|23
|27–67
|–40
|18
