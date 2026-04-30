Az Újpest bejelentette, hogy minden jegy elkelt a Ferencváros elleni derbire

Az Újpest hetedik helyről várja a labdarúgó NB I 32. fordulóját, és a lila-fehérek a Facebook-oldalukon számoltak be arról, hogy minden jegy elkelt a Ferencváros elleni vasárnapi derbire.

A klub azt is közölte, hogy szurkolóik így már csak akkor vásárolhatnak jegyet, ha valamelyik bérletes nem tud kilátogatni a Szusza Ferenc Stadionba, és felajánlja a helyét.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Vasárnap, 16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!