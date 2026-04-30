Az Újpest bejelentette, hogy minden jegy elkelt a Ferencváros elleni derbire

2026.04.30. 20:34
Minden jegy elkelt a vasárnapi derbire
Vasárnap a Ferencváros az Újpest vendége lesz a labdarúgó NB I 32. fordulójában, és a lila-fehér klub közleménye szerint minden jegy elkelt a derbire.

Az Újpest hetedik helyről várja a labdarúgó NB I 32. fordulóját, és a lila-fehérek a Facebook-oldalukon számoltak be arról, hogy minden jegy elkelt a Ferencváros elleni vasárnapi derbire.

A klub azt is közölte, hogy szurkolóik így már csak akkor vásárolhatnak jegyet, ha valamelyik bérletes nem tud kilátogatni a Szusza Ferenc Stadionba, és felajánlja a helyét.

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Vasárnap, 16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr31189460–30+30 63 
2. Ferencvárosi TC31195759–31+28 62 
3. Debreceni VSC311311747–35+12 50 
4. Zalaegerszegi TE31139948–37+11 48 
5. Paksi FC311381055–43+12 47 
6. Puskás Akadémia311261338–40–2 42 
7. Újpest FC311171347–50–3 40 
8. Kisvárda311171335–46–11 40 
9. Nyíregyháza Spartacus311081344–54–10 38 
10. MTK Budapest31991352–59–7 36 
11. Diósgyőri VTK316101538–58–20 28 
12. Kazincbarcika31532327–67–40 18 

 

 

Orth Györgyre emlékeztek egykori iskolájában

Labdarúgó NB I
3 órája

Bárány Donáttal hosszabbított a Debrecen – hivatalos

Labdarúgó NB I
3 órája

Szabó István: A legjobb korban vagyok

Labdarúgó NB I
7 órája

Franko Kovacevic: Az Újpest elleni gólom az egyik kedvencem a Fradiban

Labdarúgó NB I
9 órája

Nézők nélküli meccsen búcsúzik az NB I-től a Diósgyőr

Labdarúgó NB I
22 órája

Női Magyar Kupa: három gólt lőtt a Honvédnak, hetedszer nyerte meg a sorozatot az FTC

Labdarúgó NB I
Tegnap, 20:59

Kisvárda: „A további változásokra várni kell – amíg nem tudjuk, mennyi pénzt kapunk az MLSZ-től”

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:02

MLSZ: kiderült minden... a következő bajnoki kiírásról

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:16
Ezek is érdekelhetik