A kihívás: 100 nap után kellene csodát tennie Pinezits Máténak

Novemberben még az ötödik helyen állt a bajnokságban az MTK Budapest, ám a 13. fordulóban rendezett DVSC elleni, 3–0-ra megnyert hazai bajnoki óta lejátszott 15 fordulóban csupán egyszer tudta megszerezni a három pontot, így nem meglepő, hogy a kiesés fenyegeti. Szombati ellenfelével, a ZTE FC-vel szemben bravúrra lesz szüksége, hiszen a dobogó harmadik fokára fellépő csapatot fogadja, amelynek idegenbeli mérlege kifejezetten imponáló, 13 összecsapáson csupán háromszor kapott ki, legutóbb november 2-án veszített.

Érdekesség, hogy ezt a bajnokit Pinezits Máté vezetőedzői regnálásának 100. napján rendezik. A Kozármislenytől érkező szakember nagyszerű eredményeket mutatott fel korábbi állomáshelyén, NB II-es viszonylatban alacsony költségvetésű csapatból faragott meghatározó együttest, amely a 2024–2025-ös évadot a negyedik helyen zárta (meglepetésre az élen telelt), így bizakodásra adott okot, hogy a korábban – többek között az MTK-nál – utánpótlásedzőként dolgozó tréner kihozhatja a fiatal átlagéletkorú játékos­állományból a benne rejlő lehetőségeket. Csakhogy a váltás mindeddig nem hozta meg a várt eredményt: irányításával tíz bajnokin átlagban 0.8 pontot szerzett a csapat, és a Mol Magyar Kupából is kiesett a másodosztályú Kecskeméttel szemben.

Az MTK a tavaszi szezonban háromszor is kétgólos hátrányból állt fel – a Puskás Akadémia, a DVSC és a legutóbbi fordulóban rendezett Újpest elleni összecsapáson is szinte már vert helyzetből kapaszkodott vissza –, ám ezen kívül sok pozitívumot nem lehet felfedezni a szereplésében. Szembetűnő, hogy több, egyébként ígéretes labdarúgója formán kívül játszik, ám a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a középcsatár posztján szereplők a tavasszal alig kerülnek helyzetbe, szinte képtelenek a gólszerzésre: Róbert Polievka 13 lövésből (1.44 xG) egy gólt szerzett, Marin Jurina, illetve az idény végén visszavonuló Németh Krisztián öt-öt kísérletből (0.82, valamint 1.07 xG) egyszer sem volt eredményes. Visszaesett az ősszel húzóembernek számító, kilenccel házi gólkirály Molnár Ádin teljesítménye is (tavaszi három találatából kettőt tizenegyesből ért el), így nem csoda, hogy a hátul is ingatag csapat nem tud meccseket nyerni.

A kék-fehéreknek elő kellene rukkolniuk valami váratlannal, új taktikai elemekkel, netán a kezdő tizenegy felbolygatásával ahhoz, hogy meglepjék ellenfeleiket az évad hátralévő részében. A rejtett tartalékok között említendő Jurek Gábor, hiszen a rivális DVTK-tól vételi opcióval kölcsönvett 21 éves szélső annak ellenére szerzett három gólt és adott két gólpasszt, hogy a tavasszal mindössze 342 percet töltött a pályán az MTK-ban – az Újpest ellen a 96. percben mentette 2–2-re a mérkőzést –, nem mellesleg cselezési hatékonysága is parádés, új csapatában mind a 14 próbálkozása sikeres volt.

Noha az MTK mintaként szolgálhat Magyarországon arra, ahogyan a nemzetközi piacon működik (ebben az idényben értékesítette Kosznovszky Márk, Molnár Rajmund, Vitályos Viktor és Vasziljevics Andrej játékjogát az NB I-nél erősebb bajnokságba), a szurkolók nehezen emésztenék meg, ha az együttes a következő évadot az NB II-ben kezdené meg – amire minden esély megvan, ha a hátralévő öt mérkőzésén nem rázza meg magát.

LABDARÚGÓ NB I

29. FORDULÓ

Április 10., péntek

Puskás Akadémia FC–ETO FC 1–4

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–1

Április 11., szombat

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Április 13., hétfő

20.00: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)