Szoros mérkőzést húzott be a Nyíregyháza a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.03.23. 22:11
Szoros meccset nyert meg a Nyíregyháza (Fotó: astudiofutsal.hu)
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I rájátszásának 3. fordulójában a Nyíregyháza 1–0-ra nyert a Nyírbátor ellen, így 11 pontja van, akárcsak a másik két dobogósnak, az Újpestnek és a Veszprémnek. A DEAC szintén győzött a felsőházban, míg az alsóházban a Kecskemét aratott magabiztos győzelmet, a H.O.P.E. Futsal pedig kétgólos hátrányból egyenlített a Magyar Futsal Akadémia ellen.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ
Felsőház
DEAC–Aramis SE 4–1
Nyíregyháza–Nyírbátor 1–0
Pénteken játszották
Újpest–Veszprém 1–4

Alsóház
Kecskemét–Haladás 3–0
H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia 3–3
Pénteken játszották
Berettyóújfalu–PTE-PEAC 5–0

 

