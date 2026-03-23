Szoros mérkőzést húzott be a Nyíregyháza a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I rájátszásának 3. fordulójában a Nyíregyháza 1–0-ra nyert a Nyírbátor ellen, így 11 pontja van, akárcsak a másik két dobogósnak, az Újpestnek és a Veszprémnek. A DEAC szintén győzött a felsőházban, míg az alsóházban a Kecskemét aratott magabiztos győzelmet, a H.O.P.E. Futsal pedig kétgólos hátrányból egyenlített a Magyar Futsal Akadémia ellen.
FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ
Felsőház
DEAC–Aramis SE 4–1
Nyíregyháza–Nyírbátor 1–0
Pénteken játszották
Újpest–Veszprém 1–4
Alsóház
Kecskemét–Haladás 3–0
H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia 3–3
Pénteken játszották
Berettyóújfalu–PTE-PEAC 5–0
Legfrissebb hírek
Pál Patrik: Nagyot lépett előre a magyar futsal
Magyar válogatott
2026.03.20. 12:06
Nem bírt a DEAC a Nyíregyházával a futsal NB I-ben
Labdarúgó NB I
2026.03.09. 20:15
Sima újpesti győzelem a futsal NB I rájátszásában
Labdarúgó NB I
2026.03.06. 22:02
Ezek is érdekelhetik