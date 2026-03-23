Szoros mérkőzést húzott be a Nyíregyháza a futsal NB I-ben

A férfi futsal NB I rájátszásának 3. fordulójában a Nyíregyháza 1–0-ra nyert a Nyírbátor ellen, így 11 pontja van, akárcsak a másik két dobogósnak, az Újpestnek és a Veszprémnek. A DEAC szintén győzött a felsőházban, míg az alsóházban a Kecskemét aratott magabiztos győzelmet, a H.O.P.E. Futsal pedig kétgólos hátrányból egyenlített a Magyar Futsal Akadémia ellen.

FÉRFI FUTSAL NB I

RÁJÁTSZÁS, 3. FORDULÓ

Felsőház

DEAC–Aramis SE 4–1

Nyíregyháza–Nyírbátor 1–0

Pénteken játszották

Újpest–Veszprém 1–4 Alsóház

Kecskemét–Haladás 3–0

H.O.P.E. Futsal–Magyar Futsal Akadémia 3–3

Pénteken játszották

Berettyóújfalu–PTE-PEAC 5–0