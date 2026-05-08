Tovább szűkült a vb-re készülő magyar hokiválogatott kerete, hárman kerültek ki

Egy hét múlva szombaton a magyar válogatott megkezdi szereplését az A-csoportos világbajnokságon Svájcban. Előtte még egy feladat vár a mieinkre, szerdán Kanada ellen hangolhat a kihívásokra az együttes.

Csütörtökön az utolsó előtti tesztmérkőzését teljesítette a csapat Szlovénia ellen Bledben, a kiélezett találkozón a hazaiak nyertek 3–2-re. Majoross Gergely gárdája az elmúlt hetekben egyre jobban nézett ki, a játék alakul, a norvégok és a dánok elleni találkozót követően a velünk egy súlycsoportban lévő szlovénokkal is jó meccset játszott válogatottunk. Az összecsapást követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet, immáron csak 26 játékossal számolhat a szövetségi kapitány. Galló Vilmos még nem csatlakozott a társakhoz, mivel klubja, a KooKoo a finn élvonal döntőjében érdekelt, Gallóék 2–1-re vezetnek az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban. A finálé legkésőbb szerdán ér véget, így ha Galló egészséges marad, ott lehet a világbajnokságon. A mostani szűkítésnél a sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanadával játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést.

„Mostanra tehát kialakult egy 26-os játékoskeret, amelyből 25-en elutaznak Svájcba, és Galló Vili helyzetétől függően alakulhat a névsor – mondta a szövetség honlapjának Majoross Gergely. – Reméljük, Vili egészségesen és bajnoki címmel csatlakozhat hozzánk – nekünk akkor még egy nehéz döntést meg kell majd hoznunk. Innentől kezdve a finomhangolásé a főszerep: kiutazunk, belakjuk a helyszínt, az utolsó mérkőzés tanulságait felhasználjuk és egy-két apróságot még helyreteszünk, hogy Finnország ellen a lehető legjobb magyar válogatott lépjen jégre.”

AZ AKTUÁLIS KERET

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény, Horváth Milán (mindkettő FTC-Telekom), Kiss Roland, Stipsicz Bence, (mindketten Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Tornyai Gábor (UTE)

Csatárok: Bartalis István, Erdély Csanád, Hári János, Terbócs István (mind Hydro Fehérvár AV19), Galló Vilmos Szongoth Domán (mindkettő KooKoo, finn), Horváth Bence (Jukurit, finn), Nagy Krisztián, Sofron István (mindkettő FTC-Telekom), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Ravasz Csanád, Sárpátki Tamás, Vincze Péter (mindhárom Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn)