Közleményt adott ki a Bournemouth – játékosa fiatalkorú lány iránt érdeklődött

Pénteken robbant ki a botrány Angliában, miszerint a Bournemouth ma 21 éves, születésnapos jobbhátvédjéről, Álex Jiménezről kikerült egy közösségi médiában folytatott beszélgetés, amelyen találkozót szeretett volna szervezni egy fiatalkorú – állítólag 15 éves – lánnyal. Mivel a beszélgetésről képernyőfotók kerültek ki az internetre, gyorsan ügy lett belőle, amire a klub is reagált.

„Az AFC Bournemouth tudomást szerzett a közösségi médiában keringő bejegyzésekről, amelyek Alex Jimenez jobbhátvéddel kapcsolatosak. A klub érti az ügy súlyosságát, jelenleg vizsgálja az ügyet. Ennek eredményeként Alex nem lesz kerül be a holnapi, Fulham elleni Premier League-mérkőzés keretébe. A klub jelenleg nem kíván további kommentárt tenni az ügyben.”