Rangadót nyert az Újpest, és a Veszprém is győzött hazai pályán a futsal NB I-ben

A férfi futsal NB I rájátszásának 4. fordulójában a felsőházi csapatok pénteken léptek pályára. A címvédő Veszprém simán, 5–1-re legyőzte a DEAC-ot, az Újpest fordított a rangadón, és 4–2-re nyert a Nyíregyháza ellen, míg az Aramis SE fordulatos mérkőzésen 4–3-ra múlta felül a Nyírbátort.

FÉRFI FUTSAL NB I, RÁJÁTSZÁS

FELSŐHÁZ, 4. FORDULÓ

Veszprém–DEAC 5–1

Aramis SE–Nyírbátor 4–3

Újpest FC–Nyíregyháza 4–2 A felsőház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)