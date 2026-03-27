Rangadót nyert az Újpest, és a Veszprém is győzött hazai pályán a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I rájátszásának 4. fordulójában a felsőházi csapatok pénteken léptek pályára. A címvédő Veszprém simán, 5–1-re legyőzte a DEAC-ot, az Újpest fordított a rangadón, és 4–2-re nyert a Nyíregyháza ellen, míg az Aramis SE fordulatos mérkőzésen 4–3-ra múlta felül a Nyírbátort.
FÉRFI FUTSAL NB I, RÁJÁTSZÁS
FELSŐHÁZ, 4. FORDULÓ
Veszprém–DEAC 5–1
Aramis SE–Nyírbátor 4–3
Újpest FC–Nyíregyháza 4–2
Pál Patrik: Nagyot lépett előre a magyar futsal
2026.03.20. 12:06
Ezek is érdekelhetik