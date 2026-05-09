A Puskás Akadémia 11, az FTC és az ETO öt-öt gólt szerzett a női NB I-ben
A női labdarúgó NB I 21. fordulójában a Puskás Akadémia 11, az FTC és az ETO öt-öt gólt szerezve nyert, míg az MTK kétgólos sikert aratott, a PMFC és a DVTK pedig ikszelt egymással.
Az már biztos, hogy az FTC és a Puskás Akadémia lesz érdekelt a bajnoki döntőben, az alapszakasz-elsőség viszont jövő szombaton dől el, amikor a Ferencváros épp Felcsútra látogat.
NŐI NB I
21. FORDULÓ
PMFC–DVTK 1–1
FTC-Telekom–Kész-St. Mihály-Szeged 5–1
Szekszárdi WFC–ETO FC 1–5
MTK Budapest–Újpest FC 2–0
Budaörs–Puskás Akadémia FC 0–11
Pénteken játszották
Viktória FC–Budapest Honvéd 1–1
Az állás
1. FTC 56 pont
2. Puskás Akadémia 54 pont
3. MTK 48 pont
4. ETO 42 pont
5. St. Mihály 30 pont
6. Újpest 27 pont
7. Bp. Honvéd 26 pont
8. PMFC 25 pont
9. DVTK 19 pont
10. Szekszárd 12 pont
11. Viktória FC 11 pont
12. Budaörs 7 pont
