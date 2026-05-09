Nemzeti Sportrádió

A Puskás Akadémia 11, az FTC és az ETO öt-öt gólt szerzett a női NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.05.09. 22:40
null
Továbbra is élen az FTC (Fotó: fradi.hu)
Címkék
női labdarúgás női NB I női labdarúgó NB I
A női labdarúgó NB I 21. fordulójában a Puskás Akadémia 11, az FTC és az ETO öt-öt gólt szerezve nyert, míg az MTK kétgólos sikert aratott, a PMFC és a DVTK pedig ikszelt egymással.

Az már biztos, hogy az FTC és a Puskás Akadémia lesz érdekelt a bajnoki döntőben, az alapszakasz-elsőség viszont jövő szombaton dől el, amikor a Ferencváros épp Felcsútra látogat.

NŐI NB I
21. FORDULÓ
PMFC–DVTK 1–1
FTC-Telekom–Kész-St. Mihály-Szeged 5–1
Szekszárdi WFC–ETO FC 1–5
MTK Budapest–Újpest FC 2–0
Budaörs–Puskás Akadémia FC 0–11
Pénteken játszották
Viktória FC–Budapest Honvéd 1–1

Az állás
  1. FTC 56 pont
  2. Puskás Akadémia 54 pont
  3. MTK 48 pont
  4. ETO 42 pont
  5. St. Mihály 30 pont
  6. Újpest 27 pont
  7. Bp. Honvéd 26 pont
  8. PMFC 25 pont
  9. DVTK 19 pont
10. Szekszárd 12 pont
11. Viktória FC 11 pont 
12. Budaörs 7 pont

 

női labdarúgás női NB I női labdarúgó NB I
Legfrissebb hírek

Ikszelt a Honvéddal, immár 10 bajnoki óta nyeretlen a Viktória FC a női NB I-ben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 20:20

Női labdarúgó NB I: ötöt vágott az FTC és a Puskás Akadémia is

Labdarúgó NB I
2026.05.02. 20:01

Női Magyar Kupa: három gólt lőtt a Honvédnak, hetedszer nyerte meg a sorozatot az FTC

Labdarúgó NB I
2026.04.29. 20:59

Budaörsön botlott a Fradi, nyolc gólt vágott az Újpest a női NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.04.25. 21:30

Női labdarúgó NB I: sima Honvéd-győzelem Szekszárdon

Labdarúgó NB I
2026.04.24. 19:17

A kupadöntőn lesz első alkalommal VAR magyar női futballmérkőzésen

Labdarúgó NB I
2026.04.10. 11:12

Női NB I: megosztozott a pontokon a Honvéd és az Újpest

Labdarúgó NB I
2026.04.05. 15:13

Hét gólt vágott az éllovas Ferencváros a női NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.04.04. 19:14
Ezek is érdekelhetik