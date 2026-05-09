A Puskás Akadémia 11, az FTC és az ETO öt-öt gólt szerzett a női NB I-ben

Az már biztos, hogy az FTC és a Puskás Akadémia lesz érdekelt a bajnoki döntőben, az alapszakasz-elsőség viszont jövő szombaton dől el, amikor a Ferencváros épp Felcsútra látogat.

NŐI NB I

21. FORDULÓ

PMFC–DVTK 1–1

FTC-Telekom–Kész-St. Mihály-Szeged 5–1

Szekszárdi WFC–ETO FC 1–5

MTK Budapest–Újpest FC 2–0

Budaörs–Puskás Akadémia FC 0–11

Pénteken játszották

Viktória FC–Budapest Honvéd 1–1

Az állás

1. FTC 56 pont

2. Puskás Akadémia 54 pont

3. MTK 48 pont

4. ETO 42 pont

5. St. Mihály 30 pont

6. Újpest 27 pont

7. Bp. Honvéd 26 pont

8. PMFC 25 pont

9. DVTK 19 pont

10. Szekszárd 12 pont

11. Viktória FC 11 pont

12. Budaörs 7 pont