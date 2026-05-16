Rangadót nyert Felcsúton az FTC, az élen végzett a női NB I alapszakaszában

VARGA BALÁZS
2026.05.16. 21:00
Alapszakaszgyőztes a Ferencváros (Fotó: fradi.hu)
A női labdarúgó NB I alapszakaszának utolsó, 22. fordulójában az éllovas FTC 2–0-ra nyert a második Puskás Akadémia vendégeként. A Viktória FC győzött Miskolcon, ezzel megelőzte a Szekszárdot, és bent maradt az élvonalban.

A rájátszásban már csak négy csapat lesz érdekelt, az aranyéremért az FTC és a Puskás Akadémia csap majd össze, a bronzéremért pedig az MTK és az ETO – a párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak. A Budaörs és a Szekszárd kiesett az első osztályból.

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
22. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Újpest–Szekszárd 3–1
DVTK–Viktória FC 1–2
Puskás Akadémia–Ferencváros 0–2
St. Mihály–MTK 3–2
Bp. Honvéd–Budaörs 4–0
Pénteken játszották
ETO FC–PMFC 7–0

Az alapszakasz végeredménye
  1. FTC 59 pont
  2. Puskás Akadémia 54 pont
  3. MTK 48 pont
  4. ETO 45 pont
  5. St. Mihály 33 pont
  6. Újpest 30 pont
  7. Bp. Honvéd 29 pont
  8. PMFC 25 pont
  9. DVTK 19 pont
10. Viktória FC 14 pont
11. Szekszárd 12 pont – kiesett
12. Budaörs 7 pont – kiesett

 

