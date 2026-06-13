A kajaknégyes 500-on Európa-bajnok lett; Kopasz Bálint ezren második

Az 1000 méteres versenyt 4-es pályán lapátoló fehérorosz Uladiszlau Kravec nyerte meglepetésre. Kopasz az utolsó métereken hatalmasat hajrázva Pimenta mellett elment és másodikként haladt át a célvonalon.

A kenu egyesek olimpiai számában, 1000 méteren az Atomerőmű SE 21 éves versenyzője, Juhász István nyolcadikként zárt. Ezt a döntőt az olimpiai és világbajnok cseh Martin Fuksa nyerte.

Kiss Péter Pál a papírformát igazolva aranyérmet szerzett szombaton a KL1-es kategória 200 méteres versenyében. A döntő kettős magyar sikert hozott, Suba Róbert lett ugyanis a második.

A Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kajak négyes aranyérmet szerzett szombaton 500 méteren. A kenu egyesek 200 méteres távján Hodován Dávid ötödik, Paragi Petra pedig nyolcadik lett.

További részletek később.