Egy gól az ára annak, hogy kedd este Kylian Mbappét fuvolázni lássuk

Történt ugyanis, hogy Kylian Mbappé interjút adott a Fox Sportsnak, és az autós beszélgetés egy pillanatában a riporter, James Corden rákérdezett, hogy a franciák csillaga gyermekkorában valóban tanult-e fuvolázni.

Mbappé elmesélte, hogy ha nem is hosszú ideig, úgy egy-két évig valóban próbálkozott a hangszerrel, mert szülei azt szerették volna, ha minél több tevékenységbe belekóstol, hogy kiderüljön, miben tehetséges, arról nem is beszélve, hogy a sokféle képzettség tehet egy embert széles látókörűvé.

Több sem kellett Cordennek, a hátsó ülésről előhúzott egy fuvolát… Mbappé némi próbálkozás után megszólaltatta, de közben elismerte, hogy mindent elfelejtett az egyébként sem túl mély fuvolatudományából.

Corden javasolta, hogy gólöröm közben azért imitálhatná a fuvolázást, és a Real Madrid futballistája nagy nevetve belement:

„Ha a Szenegál elleni mérkőzésen gólt szerzek, akkor a kedvedért megcsinálom.”