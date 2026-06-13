Nemzeti Sportrádió

Egy gól az ára annak, hogy kedd este Kylian Mbappét fuvolázni lássuk

K. Zs.K. Zs.
2026.06.13. 12:00
Kylian Mbappé már hangol… (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Kylian Mbappé
Ha valaki szeretné látni Kylian Mbappé egyedi, új, fuvolázós gólörömét, akkor drukkolnia kell, hogy a francia labdarúgó-válogatott csapatkapitánya kedd este gólt szerezzen csapata Szenegál elleni vb-bemutatkozásán.

Történt ugyanis, hogy Kylian Mbappé interjút adott a Fox Sportsnak, és az autós beszélgetés egy pillanatában a riporter, James Corden rákérdezett, hogy a franciák csillaga gyermekkorában valóban tanult-e fuvolázni.

Mbappé elmesélte, hogy ha nem is hosszú ideig, úgy egy-két évig valóban próbálkozott a hangszerrel, mert szülei azt szerették volna, ha minél több tevékenységbe belekóstol, hogy kiderüljön, miben tehetséges, arról nem is beszélve, hogy a sokféle képzettség tehet egy embert széles látókörűvé.

Több sem kellett Cordennek, a hátsó ülésről előhúzott egy fuvolát… Mbappé némi próbálkozás után megszólaltatta, de közben elismerte, hogy mindent elfelejtett az egyébként sem túl mély fuvolatudományából.

Corden javasolta, hogy gólöröm közben azért imitálhatná a fuvolázást, és a Real Madrid futballistája nagy nevetve belement:

„Ha a Szenegál elleni mérkőzésen gólt szerzek, akkor a kedvedért megcsinálom.”

 

foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Kylian Mbappé
Legfrissebb hírek

Debütált az új szabály a vb-n – először használták sárga lap visszavonására a VAR-t

Foci vb 2026
26 perce

Haiti történelmet írna a vb-n

Foci vb 2026
35 perce

Derrick Etienne: Nem veszíthetünk semmit, viszont annál többet nyerhetünk

Foci vb 2026
44 perce

Illusztris társaságban tűnt fel Robbie Keane

Foci vb 2026
50 perce

A volt ferencvárosi csatár szerint Brazília is esélyes a vb megnyerésére

Foci vb 2026
56 perce

„Minden brazil vágyik az újabb vb-címre” – Leonardo, az FTC korábbi csatára bízik a jó rajtban

Foci vb 2026
1 órája

Még mindig látszik a heg Federico Valverde homlokán

Foci vb 2026
1 órája

Folarin Balogun csak véletlenül lett amerikai állampolgár?

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik