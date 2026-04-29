Váltó-vb: jó eredménnyel készült a női 4x100-as váltó Dél-Afrikában

A hétvégén sorra kerülő botswanai váltó-világbajnokságra készülő csapat 43.93 másodperces időt ért el Pretoriában – számolt be róla a magyar szövetség a Facebook-oldalán.

Takács Boglárka 100 méteren 11.27 másodperccel a döntőben hatodik lett, míg Kozák Luca 100 gáton nagyszerű, 12.88-as idővel a második helyen ért célba.

A Simbine Classic elnevezésű versenyen részt vett Bogdán Annabella is, aki 52,47 méterrel a negyedik helyen végzett gerelyhajításban. A váltó-vb-n csak a női 4x100-as csapat (Csóti Jusztina, Kozák Luca, Sulyán Alexa, Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Tóth Anna) képviseli a magyar színeket.