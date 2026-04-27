Nem érte el fő célját a Fradi, lemaradt a négyes döntőről

IDÉN IS LEMARAD a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről a Ferencváros. A budapesti final fourban – eddig egyetlen alkalommal – 2023-ban döntős zöld-fehérek 31–28-ra kikaptak az Albek Annát és Vámos Petrát is foglalkoztató francia Metzcel szembeni negyeddöntős párharc idegenbeli visszavágóján, így összesítésben háromgólos különbséggel búcsúztak a további küzdelemtől.

A második találkozó első félidejének végén a 6–0-s francia sorozat és a 11 perces ferencvárosi gólcsend sorsdöntőnek bizonyult, a Fradi a szünet után bár többször is támadott azért, hogy egyre csökkentse a hátrányát, nem tudott élni a lehetőségekkel

„Természetesen csalódottak vagyunk, különösen a visszavágó és főleg az első félideje miatt, mert nem azt a teljesítményt nyújtottuk, amit reméltünk – értékelt a találkozót követő sajtótájékoztatón a Fradi vezetőedzője, Jesper Jensen. – A Metz jó munkát végzett a héten a második mérkőzés előtt, mi is mindent megtettünk, de nem tudtuk megvalósítani azt, amit terveztünk, nem mutattuk meg azt az erőt a játékunkban, amiben bíztunk. Összességében nézve nem értük el fő célunkat a Bajnokok Ligája-idényben, nem jutottunk be a négyes döntőbe, nem léphetünk pályára Budapesten, hazai környezetben. Ugyanakkor végig rendkívül jól dolgoztak a játékosok, miközben sok sérülés hátráltatott minket menet közben, most mégis csalódottan kell értékelnünk, mert bár közel voltunk hozzá, lemaradtunk a továbbjutásról.”

A tavaly nyáron kinevezett dán tréner közvetlenül a BL-búcsú után a Sport1-nek arról is beszélt, nagyon büszke arra, ahogyan az idényben eddig teljesített együttese, amelynek sok mindennel meg kellett küzdenie, a holland jobbszélső Angela Malestein például Metzben sérülten játszott (eltört egy csont a kezében), de így is közel álltak a négy közé jutáshoz.

Az idényben végig kiválóan kézilabdázó, a metzi visszavágón pazar játékkal 11 gólig jutó válogatott karmester, Simon Petra is csalódottan beszélt a tanulságokról.

„Az első félidőben a védekezésünk nem volt jó, hatgólos hátrányban kellett bemennünk az öltözőbe a szünetben. Tudtuk, a folytatásra úgy kell kijönnünk, hogy az első pillanattól kezdve sokkal jobban kell teljesítenünk, most mégis rendkívül csalódottak vagyunk, hiszen nagyon szerettünk volna bejutni a négyes döntőbe, hittünk benne, hogy sikerülhet a hiányzók dacára is. Elismerésem a Metznek, amely nagyon jó idényt fut, nagy nyomást helyezett ránk, és nagy erőbedobással játszott a visszavágón. A jövőre nézve tanulság, hogy ilyen szellemben nem kezdhetünk, mint most, csak akkor tudunk továbblépni és fejlődni.”

A Metz 2019, 2022, 2024 és 2025 után ötödször várja a budapesti négyes döntő sorsolását (amelyre hétfőn 15 órától kerül sor Bécsben); érdekesség, hogy a fináléba eddig még egyszer sem sikerült bejutnia, egy bronzérem mellett háromszor is negyedikként végzett.