MTK: játékoscsere is jöhet a DVTK-val; ezek a klubok figyelik Molnár Ádint – NS-infó

Az MTK-nál a nyáron az öt kölcsönjátékosnak – Hegyi Krisztiánnak, Adrian Zeljkovicnak, Németh Hunornak, Kerezsi Zalánnak, Jurek Gábornak – és két rangidős futballistának, a visszavonulását már bejelentő Németh Krisztiánnak és Kádár Tamásnak jár le a szerződése.

Információink szerint a kölcsönjátékosok közül a télen a DVTK-tól érkezett Jurek Gábor szerződtetésére opciós joga van az MTK-nak, és a kék-fehérek szeretnék is átigazolni a 21 éves szélsőt, aki a tavaszi szezonban tizenegy meccsen négy gólt szerzett és két gólpasszt adott a fővárosiaknál. Úgy tudjuk, az MTK-nál elsősorban játékoscserében gondolkodik a vezetőség, és hamarosan egyeztetések kezdődhetnek a diósgyőriekkel arról, kiket tud felajánlani az MTK az NB II-be kiesett borsodiaknak.

A többi kölcsönjátékosról egyelőre nem döntött a szakmai stáb, illetve a kölcsönadó kluboktól is függhet, hogy maradhatnak-e.

Az MTK kapcsán az elmúlt években már megszokhattuk, hogy a klub üzletpolitikája a tehetségek értékesítésére épül. Az első csapatból tavaly Kosznovszky Márk játékjogát Angliába (Portsmouth), Molnár Rajmundét (Pogon Szczecin) pedig Lengyelországba adták el, azóta pedig már megállapodás született a Sparta Prahával Vitályos Viktor átigazolásáról, míg az MTK utánpótlásból Vasiljevic Andrejt vásárolta ki a Hamburg (és friss hír, hogy a szintén 16 éves Angyal Adrián iránt is van külföldi érdeklődés). A következő lehetséges távozó, akit külföldi klub vásárolhat ki az első csapattól, a 21 éves Molnár Ádin lehet. Holland forrásból úgy tudjuk, a Heerenveen már az MTK-nak is jelezte érdeklődését (bár konkrét ajánlatot még nem tett), ugyanakkor a cseh Sparta Praha megfigyelői is személyesen nézték meg a szélsőt az elmúlt hetekben és Lengyelországból is érdeklődnek iránta. A Transfermarkt jelenleg 600 ezer euróra becsüli Molnár értékét, aki az NB I-ben 30 meccsen kilenc gólt és négy gólpasszt ért el ebben az idényben, de az MTK a korábbi eladásokhoz hasonlóan esetében is egymillió euró fölötti összegben gondolkodhat.

A lehetséges érkezők kapcsán a tavaszi szezon közben már írtunk arról, hogy a Paksról nyáron várhatóan távozó Hinora Kristóf az MTK-nál folytathatja, melynél korábban szerepelt az utánpótláscsapataiban. Továbbá több, jelenleg kölcsönben szereplő futballista is az első csapatban kezdheti meg az új idényt. Úgy tudjuk, a tavasszal az NB II-es Kozármislenyben 12 meccsen pályára lépő 19 éves középpályás, László Krisztián ügyében már megszületett a döntés arról, hogy az új idényt az MTK első csapatában kezdi, és a szakmai stáb számít a Kassára kölcsönadott Kovács Mátyás visszatérésére is.