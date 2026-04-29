Nemzeti Sportrádió

MTK: játékoscsere is jöhet a DVTK-val; ezek a klubok figyelik Molnár Ádint – NS-infó

PÓR KÁROLY
2026.04.29. 12:55
Címkék
DVTK MTK NB I magyar átigazolás
Miután áprilisban eldőlt, hogy az MTK Budapest labdarúgócsapata bennmarad az NB I-ben, információink szerint a klubnál megkezdődtek az egyeztetések a következő idény keretének kialakításáról.

 

Az MTK-nál a nyáron az öt kölcsönjátékosnak – Hegyi Krisztiánnak, Adrian Zeljkovicnak, Németh Hunornak, Kerezsi Zalánnak, Jurek Gábornak – és két rangidős futballistának, a visszavonulását már bejelentő Németh Krisztiánnak és Kádár Tamásnak jár le a szerződése.

Információink szerint a kölcsönjátékosok közül a télen a DVTK-tól érkezett Jurek Gábor szerződtetésére opciós joga van az MTK-nak, és a kék-fehérek szeretnék is átigazolni a 21 éves szélsőt, aki a tavaszi szezonban tizenegy meccsen négy gólt szerzett és két gólpasszt adott a fővárosiaknál. Úgy tudjuk, az MTK-nál elsősorban játékoscserében gondolkodik a vezetőség, és hamarosan egyeztetések kezdődhetnek a diósgyőriekkel arról, kiket tud felajánlani az MTK az NB II-be kiesett borsodiaknak.

A többi kölcsönjátékosról egyelőre nem döntött a szakmai stáb, illetve a kölcsönadó kluboktól is függhet, hogy maradhatnak-e.

Az MTK kapcsán az elmúlt években már megszokhattuk, hogy a klub üzletpolitikája a tehetségek értékesítésére épül. Az első csapatból tavaly Kosznovszky Márk játékjogát Angliába (Portsmouth), Molnár Rajmundét (Pogon Szczecin) pedig Lengyelországba adták el, azóta pedig már megállapodás született a Sparta Prahával Vitályos Viktor átigazolásáról, míg az MTK utánpótlásból Vasiljevic Andrejt vásárolta ki a Hamburg (és friss hír, hogy a szintén 16 éves Angyal Adrián iránt is van külföldi érdeklődés). A következő lehetséges távozó, akit külföldi klub vásárolhat ki az első csapattól, a 21 éves Molnár Ádin lehet. Holland forrásból úgy tudjuk, a Heerenveen már az MTK-nak is jelezte érdeklődését (bár konkrét ajánlatot még nem tett), ugyanakkor a cseh Sparta Praha megfigyelői is személyesen nézték meg a szélsőt az elmúlt hetekben és Lengyelországból is érdeklődnek iránta. A Transfermarkt jelenleg 600 ezer euróra becsüli Molnár értékét, aki az NB I-ben 30 meccsen kilenc gólt és négy gólpasszt ért el ebben az idényben, de az MTK a korábbi eladásokhoz hasonlóan esetében is egymillió euró fölötti összegben gondolkodhat.    

A lehetséges érkezők kapcsán a tavaszi szezon közben már írtunk arról, hogy a Paksról nyáron várhatóan távozó Hinora Kristóf az MTK-nál folytathatja, melynél korábban szerepelt az utánpótláscsapataiban. Továbbá több, jelenleg kölcsönben szereplő futballista is az első csapatban kezdheti meg az új idényt. Úgy tudjuk, a tavasszal az NB II-es Kozármislenyben 12 meccsen pályára lépő 19 éves középpályás, László Krisztián ügyében már megszületett a döntés arról, hogy az új idényt az MTK első csapatában kezdi, és a szakmai stáb számít a Kassára kölcsönadott Kovács Mátyás visszatérésére is. 

 

Kapcsolódó tartalom

MTK: a Benfica is felfigyelt a 16 éves tehetségre

Lorenzo Lepore adta hírül, hogy a portugál sztárklub mellett az FC Bruges, és a Wolfsburg is érdeklődik Angyal Adrián iránt.

NS-infó: a Paks játékosa nyáron csatlakozhat az MTK-hoz

Hinora Kristóf a tavaszi szezont még a tolnaiaknál tölti, mielőtt visszatér nevelőegyesületéhez.

 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel és Zsóri Dániel (mindketten Kozármisleny), Csenterics Adrián (Mérida AD – Spanyolország), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid 
Kiszemeltek: Hinora Kristóf (Paksi FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?)
Távozók: Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország) 
Lejár a kölcsönszerződésük: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kádár Tamás (lejár a szerződése), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)

 

DVTK MTK NB I magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

Ezek is érdekelhetik