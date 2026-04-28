Nemzeti Sportrádió

Szokatlan döntés született a Győri ETO BL-elődöntőjéről a budapesti final fourban

N. T.N. T.
2026.04.28. 11:43
A későbbi elődöntőt játssza a Győr a budapesti final fourban (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
női kézi BL női kézilabda női kézilabda Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC női kézilabda BL
Bár a korábbi alkalmakkor rendszerint az első elődöntőt játszotta a Győri ETO a női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjében, ezúttal a későbbi időpont lett a magyar bajnoké.

 

Az EHF által kedd délelőtt nyilvánosságra hozott program szerint június 6-án előbb Vámos Petra és Albek Anna francia csapata, a Metz csap össze a román CSM Bucuresti-tel az MVM Dome-ban, majd 18 órától jön a címvédő Győri ETO összecsapása a másik francia együttessel, a Bresttel. Másnap 15 órakor kerül sor a bronzmeccsre, 18 órakor pedig a fináléra. 

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A hatszoros BL-győztes Győr idén 11. alkalommal léphet pályára Budapesten, de eddig mindig az első elődöntőt játszotta 15 órától vagy 15.15-től.

NŐI KÉZILABDA BL FINAL FOUR, BUDAPEST, MVM DOME
ELŐDÖNTŐ (június 6., szombat)
15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román)
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC
HELYOSZTÓK (június 7., vasárnap)
15.00: a harmadik helyért
18.00: döntő


 

Legfrissebb hírek

