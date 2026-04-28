Szokatlan döntés született a Győri ETO BL-elődöntőjéről a budapesti final fourban

Az EHF által kedd délelőtt nyilvánosságra hozott program szerint június 6-án előbb Vámos Petra és Albek Anna francia csapata, a Metz csap össze a román CSM Bucuresti-tel az MVM Dome-ban, majd 18 órától jön a címvédő Győri ETO összecsapása a másik francia együttessel, a Bresttel. Másnap 15 órakor kerül sor a bronzmeccsre, 18 órakor pedig a fináléra.

A BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig minden tornára a magyar fővárosban került sor. Eleinte a Papp László Budapest Sportaréna adott, 2022 óta pedig az MVM Dome ad otthont a mérkőzéseknek. A hatszoros BL-győztes Győr idén 11. alkalommal léphet pályára Budapesten, de eddig mindig az első elődöntőt játszotta 15 órától vagy 15.15-től.

NŐI KÉZILABDA BL FINAL FOUR, BUDAPEST, MVM DOME

ELŐDÖNTŐ (június 6., szombat)

15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román)

18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC

HELYOSZTÓK (június 7., vasárnap)

15.00: a harmadik helyért

18.00: döntő



