Ronnie O’Sullivan: Nem vagyok a sznúker rabszolgája

O’Sullivan 8:3-ra és 9:4-re is vezetett a skót John Higgins ellen, mielőtt a négyszeres bajnok 13:12-re megfordította az összecsapásukat.

A búcsúja után arról faggatták az utóbbi években egyre kevesebb versenyen induló angolt, hogy visszatér-e a 2027-es világbajnokságra.

„Ha a szponzoraim kitartanak mellettem, folytatom, de önök is tudják, hogy a legtöbb játékostól eltérően már nem csak erről szól az életem – mondta Ronnie O’Sullivan a TNT Sportsnak. – Örülök, hogy játszhatok, most élvezem is a sznúkert, de ha ez megváltozik, kiveszek egy kis szabadságot. Nehéz most arról beszélni, mi lesz jövőre. Most azzal foglalkozom, ami jólesik, éppen ilyen a sznúker is. Mindegy, hogy nyerek vagy vesztek, vannak tartalékaim. Ha az asztalhoz állok, mindent beleadok, de nem vagyok a sznúker rabszolgája.”

O’Sullivant érzékenyen érintette, hogy a sznúkerszövetséggel tíz évre szóló szerződést kötő szaúdiak két év után felmondták az együttműködést, az arab ország tornáján ugyanis a győztes félmillió fontot kasszírozott, O’Sullivan pedig plusz juttatásokat is kapott azért, hogy a torna nagykövete legyen.

„Vannak más lehetőségeim is a szaúdi projekt mellett is, nem aggódom túlságosan. De bízom benne, hogy meggondolják magukat, és lesz még ott verseny – mondta O’Sullivan a Mirrornak, majd a bemutatókról is beszélt. – Akik hívnak, pontosan tudják, hogy az én esetemben többet kell fizetniük. Ha nem fizetnek, én is leállok. Legyen az Szaúd-Arábia, Katar, Kína vagy Anglia, tudják, megvan az ára annak, hogy megjelenjek.”

Az O’Sullivant kiejtő John Higgins Neil Robertsonnal játszik a negyeddöntőben, és az ausztrál elmondta, egy ok miatt különösen örül neki, hogy nem a hétszeres világbajnok az ellenfele. A dákó hegyének kezelésére használt kréta kapcsán hosszabb monológot adott elő Robertson.

„Kétféle krétát használnak a játékosok, az egyik ősrégi, a másik újabb, ami minden szempontból jobb, és szinte mindenki átállt rá. Ronnie azonban valamiért kitart a régi mellett, ami számomra érthetetlen – mondta az ausztrál. – Rettenetes a kréta minősége, rátapad a golyókra, összekoszolja a posztót, teljes rumlit okoz az asztalon, és nemcsak a használóját akadályozza a jó játékban, hanem az ellenfelét is. Nem Ronnie-t támadom, mert nem rossz szándékból használja. Talán egyedül ő maradt annál, de remélem, betiltják, az összes olyan kréta eltűnik a föld felszínéről, és neki is váltania kell majd.”

Két legendás sznúkeres, Stephen Hendry és Steve Davis a BBC-nek elmondta, ők már nem használták az új krétaport, amely rövid időn belül nagyon népszerű lett, mert az állagának köszönhetően sokkal pontosabban lehet játszani vele, de ha megtehetnék, gondolkodás nélkül váltanának.

„Ronnie úgy döntött, marad a réginél, mert azzal tanult meg játszani, abban bízik” – mondta Steve Davis.