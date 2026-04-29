Gyász: elhunyt Domján Árpád, korábbi válogatott vízilabdázó

Domján tagja volt az 1955-ben főiskolai világbajnokságot nyerő magyar válogatottnak, majd egy évvel később ott volt az olimpián is, ám Rajki Béla nem adott neki játéklehetőséget, így a szintén kerettag Martin Miklós mellett ő sem olimpiai bajnok.

Az olimpia után nem tért haza Magyarországra, hanem az Egyesült Államokba költözött. Feleségül vette az olimpiai bajnok úszót, Szőke Katót, sikeres építész lett.

Domján Árpád Beverly Hillsben lakott, itt is hunyt el hétfőn.