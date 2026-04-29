Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Domján Árpád, korábbi válogatott vízilabdázó

P. GY. B. P. GY. B.
2026.04.29. 13:42
null
Domján Árpád (az álló sor jobb szélén) az Egyesült Államokban hunyt el (Fotó: MTI/Bojár Sándor)
Címkék
vízilabda Domján Árpád gyász
Életének 92. évében elhunyt Domján Árpád, a magyar vízilabda-válogatott korábbi játékosa. Haláláról a magyar szövetség számolt be a közösségi oldalán.

Domján tagja volt az 1955-ben főiskolai világbajnokságot nyerő magyar válogatottnak, majd egy évvel később ott volt az olimpián is, ám Rajki Béla nem adott neki játéklehetőséget, így a szintén kerettag Martin Miklós mellett ő sem olimpiai bajnok.

Az olimpia után nem tért haza Magyarországra, hanem az Egyesült Államokba költözött. Feleségül vette az olimpiai bajnok úszót, Szőke Katót, sikeres építész lett.

Domján Árpád Beverly Hillsben lakott, itt is hunyt el hétfőn.

 

