Négy pontot vontak le a Tiszakécskétől

2026.04.29. 11:11
Négy pontot levontak a Tiszakécskétől (Fotó: Facebook, Tiszakécskei LC)
A Magyar Labdarúgó-szövetség Versenybizottsága négypontos büntetéssel sújtotta az NB II-ben szereplő Tiszakécskét.

„A Versenybizottság a Tiszakécskei LC Kft. sportszervezet 2025/26. évi Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatának évi összeredményéből egyszeri alkalommal 4 (négy) büntetőpontot levont” – áll a szövetség NBII-062/2026. (04.13.) számú határozatában.

Az MLSZ ugyan nem részletezte a pontlevonás okait, a csakfoci.hu azonban a cikkében magyarázatot ad a büntetésre. A lap beszámol róla, hogy Sós Bence úgy lépett pályára a Tiszakécske Soroksár elleni bajnokiján, hogy nem töltötte le az öt sárga lapja utáni eltiltását.

A 31 éves futballista ősszel a Topolya kölcsönjátékosaként Kazincbarcikán szerepelt, és három sárga lapot kapott. Télen a Tiszakécskéhez igazolt, az NB II-ben a Kozármisleny és a Mezőkövesd ellen sárgult be.

A pontlevonás után a Tiszakécske visszacsúszott a 12. helyre, de előnye még négy pont a már kieső helyen álló Békéscsabával szemben.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Vasas FC

27

18

4

5

53–20

+33 

58 

  2. Budapest Honvéd

27

17

4

6

45–21

+24 

55 

  3. Kecskeméti TE

27

15

3

9

46–33

+13 

48 

  4. Mezőkövesd

27

12

7

8

35–31

+4 

43 

  5. Csákvári TK

27

10

10

7

41–36

+5 

40 

  6. Videoton FCF

27

10

9

8

35–27

+8 

39 

  7. Kozármisleny

27

10

9

8

32–37

–5 

39 

  8. Karcagi SC

27

9

8

10

28–37

–9 

35 

  9. BVSC Zugló

27

10

4

13

30–28

+2 

34 

10. FC Ajka

27

10

3

14

21–32

–11 

33 

11. Szeged-Csanád GA

27

8

8

11

26–33

–7 

32 

12. Tiszakécske*

27

8

9

10

33–42

–9 

29 

13. Soroksár SC

27

6

9

12

35–43

–8 

27 

14. Budafoki MTE

27

6

7

14

27–44

–17 

25 

15. Békéscsaba

27

5

10

12

25–38

–13 

25 

16. Szentlőrinc SE

27

4

12

11

30–40

–10 

24 

*A Tiszakécskétől négy pont levonva

 

NB II Tiszakécske Sós Bence
