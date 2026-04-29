Négy pontot vontak le a Tiszakécskétől
„A Versenybizottság a Tiszakécskei LC Kft. sportszervezet 2025/26. évi Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatának évi összeredményéből egyszeri alkalommal 4 (négy) büntetőpontot levont” – áll a szövetség NBII-062/2026. (04.13.) számú határozatában.
Az MLSZ ugyan nem részletezte a pontlevonás okait, a csakfoci.hu azonban a cikkében magyarázatot ad a büntetésre. A lap beszámol róla, hogy Sós Bence úgy lépett pályára a Tiszakécske Soroksár elleni bajnokiján, hogy nem töltötte le az öt sárga lapja utáni eltiltását.
A 31 éves futballista ősszel a Topolya kölcsönjátékosaként Kazincbarcikán szerepelt, és három sárga lapot kapott. Télen a Tiszakécskéhez igazolt, az NB II-ben a Kozármisleny és a Mezőkövesd ellen sárgult be.
A pontlevonás után a Tiszakécske visszacsúszott a 12. helyre, de előnye még négy pont a már kieső helyen álló Békéscsabával szemben.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Vasas FC
27
18
4
5
53–20
+33
58
|2. Budapest Honvéd
27
17
4
6
45–21
+24
55
|3. Kecskeméti TE
27
15
3
9
46–33
+13
48
|4. Mezőkövesd
27
12
7
8
35–31
+4
43
|5. Csákvári TK
27
10
10
7
41–36
+5
40
|6. Videoton FCF
27
10
9
8
35–27
+8
39
|7. Kozármisleny
27
10
9
8
32–37
–5
39
|8. Karcagi SC
27
9
8
10
28–37
–9
35
|9. BVSC Zugló
27
10
4
13
30–28
+2
34
|10. FC Ajka
27
10
3
14
21–32
–11
33
|11. Szeged-Csanád GA
27
8
8
11
26–33
–7
32
|12. Tiszakécske*
27
8
9
10
33–42
–9
29
|13. Soroksár SC
27
6
9
12
35–43
–8
27
|14. Budafoki MTE
27
6
7
14
27–44
–17
25
|15. Békéscsaba
27
5
10
12
25–38
–13
25
|16. Szentlőrinc SE
27
4
12
11
30–40
–10
24
*A Tiszakécskétől négy pont levonva