Négy pontot vontak le a Tiszakécskétől

„A Versenybizottság a Tiszakécskei LC Kft. sportszervezet 2025/26. évi Merkantil Bank Liga NB II. osztályú Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságban résztvevő csapatának évi összeredményéből egyszeri alkalommal 4 (négy) büntetőpontot levont” – áll a szövetség NBII-062/2026. (04.13.) számú határozatában.

Az MLSZ ugyan nem részletezte a pontlevonás okait, a csakfoci.hu azonban a cikkében magyarázatot ad a büntetésre. A lap beszámol róla, hogy Sós Bence úgy lépett pályára a Tiszakécske Soroksár elleni bajnokiján, hogy nem töltötte le az öt sárga lapja utáni eltiltását.

A 31 éves futballista ősszel a Topolya kölcsönjátékosaként Kazincbarcikán szerepelt, és három sárga lapot kapott. Télen a Tiszakécskéhez igazolt, az NB II-ben a Kozármisleny és a Mezőkövesd ellen sárgult be.

A pontlevonás után a Tiszakécske visszacsúszott a 12. helyre, de előnye még négy pont a már kieső helyen álló Békéscsabával szemben.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 27 18 4 5 53–20 +33 58 2. Budapest Honvéd 27 17 4 6 45–21 +24 55 3. Kecskeméti TE 27 15 3 9 46–33 +13 48 4. Mezőkövesd 27 12 7 8 35–31 +4 43 5. Csákvári TK 27 10 10 7 41–36 +5 40 6. Videoton FCF 27 10 9 8 35–27 +8 39 7. Kozármisleny 27 10 9 8 32–37 –5 39 8. Karcagi SC 27 9 8 10 28–37 –9 35 9. BVSC Zugló 27 10 4 13 30–28 +2 34 10. FC Ajka 27 10 3 14 21–32 –11 33 11. Szeged-Csanád GA 27 8 8 11 26–33 –7 32 12. Tiszakécske* 27 8 9 10 33–42 –9 29 13. Soroksár SC 27 6 9 12 35–43 –8 27 14. Budafoki MTE 27 6 7 14 27–44 –17 25 15. Békéscsaba 27 5 10 12 25–38 –13 25 16. Szentlőrinc SE 27 4 12 11 30–40 –10 24

*A Tiszakécskétől négy pont levonva