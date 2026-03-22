Nebojsa Vignjevics: A második félidő elején nem lehetett ráismerni a csapatomra

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1

Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– A szurkolók kedvében jártak, megnyerték a számukra talán legfontosabb meccset. Milyen érzés?

– Nemcsak ők, mi is nagyon vágytunk a győzelemre, hiszen tudtuk, mekkora a jelentősége ennek a mérkőzésnek. Nyertünk, a Diósgyőrrel szemben meglévő hétpontos előnyünk tekintélyes. Ezzel együtt az első félidőben látottak mellett nem tudok elmenni szó nélkül. Káosz uralkodott a pályán, sok labdaérintéssel, körülményesen játszottunk, az a mentalitás és szenvedély sem jellemzett bennünket, mint a korábbi meccseken.

– Nem arról volt szó, hogy szándékosan kezdtek óvatosabban?

– Nem. Egyfelől a Diósgyőr is igazolta erejét, de mi magunk alatt voltunk. Kellett Manner Balázs beállítása ahhoz, hogy változzon a helyzet, onnantól kezdve megvoltak az akcióink, amelyekre az első játékrészben is vágytunk. A második félidő alapján megérdemelten győztünk, és úgy érzem, az első gólunk után nem volt kérdéses, ki nyeri meg a meccset.

– Hét pont tehát az előny a már kiesést érő tizenegyedik helytől. Lehet tervezni a jövőt? Az ön sorsa szóba került már?

– A nyárig érvényes a szerződésem, azt vállaltam, hogy bent tartom a csapatot az élvonalban, jó úton járunk és el is érjük a célt. Messziről indultunk, ezen a meccsen, de az egész évadot tekintve is. Abban maradtunk Révész Bálint tulajdonossal, hogy hamarosan leülünk tárgyalni a folytatásról.

Nebojsa Vignjevics, a DVTK vezetőedzője

– Egy héten belül a második látványos összezuhanás. Mit lehet erre mondani?

– Azt, hogy az első félidőben még minden rendben volt, sok gondot okoztunk a Nyíregyházának, uraltuk a mérkőzést, tényleg csak a gól hiányzott a játékunkból. Aztán a második félidő elején egyszerűen nem lehetett ráismerni a csapatomra. Ijedten folytattuk a meccset, hagytuk, hogy a hazai együttes a kapunk elé ívelgessen. Mintha csak a Nyíregyháza kedvére akartunk volna tenni. Azt sem éreztem, hogy lenne bennünk hit a fordításhoz.

– Pedig újra itt voltak a szurkolók, megtöltötték a vendégszektort. Ez a mérkőzés egyetlen pozitívuma?

– Többször elmondtam már, amióta itt vagyok, hogy a DVTK nem DVTK a szurkolóink nélkül, nagyon örültünk a visszatérésüknek. De az is igaz, nekünk kell tennünk azért, hogy meg is tudjuk őket tartani a bajnoki hajrára, amikor nagy szükségünk van rájuk. A múltkor azt mondtam, a játékosok nem tudtak kiállni magukért, most pedig azt, nem tudtuk bebizonyítani, hogy érdemesek vagyunk a táborunk támogatására.

– Hogyan látja a bennmaradási esélyeket?

– Nincs nagy változás az egy héttel korábbi állapothoz képest, az MTK és mi is kikaptunk, úgyhogy az esély megvan, ám ennél egyértelműen több kell.