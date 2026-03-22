Nebojsa Vignjevics: A második félidő elején nem lehetett ráismerni a csapatomra

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1
Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője
– A szurkolók kedvében jártak, megnyerték a számukra talán legfontosabb meccset. Milyen érzés?
– Nemcsak ők, mi is nagyon vágytunk a győzelemre, hiszen tudtuk, mekkora a jelentősége ennek a mérkőzésnek. Nyertünk, a Diósgyőrrel szemben meglévő hétpontos előnyünk tekintélyes. Ezzel együtt az első félidőben látottak mellett nem tudok elmenni szó nélkül. Káosz uralkodott a pályán, sok labdaérintéssel, körülményesen játszottunk, az a mentalitás és szenvedély sem jellemzett bennünket, mint a korábbi meccseken.
– Nem arról volt szó, hogy szándékosan kezdtek óvatosabban?
– Nem. Egyfelől a Diósgyőr is igazolta erejét, de mi magunk alatt voltunk. Kellett Manner Balázs beállítása ahhoz, hogy változzon a helyzet, onnantól kezdve megvoltak az akcióink, amelyekre az első játékrészben is vágytunk. A második félidő alapján megérdemelten győztünk, és úgy érzem, az első gólunk után nem volt kérdéses, ki nyeri meg a meccset.
– Hét pont tehát az előny a már kiesést érő tizenegyedik helytől. Lehet tervezni a jövőt? Az ön sorsa szóba került már?
– A nyárig érvényes a szerződésem, azt vállaltam, hogy bent tartom a csapatot az élvonalban, jó úton járunk és el is érjük a célt. Messziről indultunk, ezen a meccsen, de az egész évadot tekintve is. Abban maradtunk Révész Bálint tulajdonossal, hogy hamarosan leülünk tárgyalni a folytatásról.
Nebojsa Vignjevics, a DVTK vezetőedzője
– Egy héten belül a második látványos összezuhanás. Mit lehet erre mondani?
– Azt, hogy az első félidőben még minden rendben volt, sok gondot okoztunk a Nyíregyházának, uraltuk a mérkőzést, tényleg csak a gól hiányzott a játékunkból. Aztán a második félidő elején egyszerűen nem lehetett ráismerni a csapatomra. Ijedten folytattuk a meccset, hagytuk, hogy a hazai együttes a kapunk elé ívelgessen. Mintha csak a Nyíregyháza kedvére akartunk volna tenni. Azt sem éreztem, hogy lenne bennünk hit a fordításhoz.
– Pedig újra itt voltak a szurkolók, megtöltötték a vendégszektort. Ez a mérkőzés egyetlen pozitívuma?
– Többször elmondtam már, amióta itt vagyok, hogy a DVTK nem DVTK a szurkolóink nélkül, nagyon örültünk a visszatérésüknek. De az is igaz, nekünk kell tennünk azért, hogy meg is tudjuk őket tartani a bajnoki hajrára, amikor nagy szükségünk van rájuk. A múltkor azt mondtam, a játékosok nem tudtak kiállni magukért, most pedig azt, nem tudtuk bebizonyítani, hogy érdemesek vagyunk a táborunk támogatására.
– Hogyan látja a bennmaradási esélyeket?
– Nincs nagy változás az egy héttel korábbi állapothoz képest, az MTK és mi is kikaptunk, úgyhogy az esély megvan, ám ennél egyértelműen több kell.
Az első félidőt átaludta, a másodikban háromszor bevette a Nyíregyháza a DVTK kapuját
Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2–0
Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője
– Újabb értékes győzelem – milyennek látta ezt a mérkőzést a kispadról?
– Nagyon jó meccset játszottunk, mindenekelőtt a játékosok lelkesedését szeretném kiemelni. Tudtuk, ha nem a legjobb formában játszik a csapat, nem lehet esélyünk a győzelemre. Azon túl, hogy jó teljesítményt tettek le a fiúk az asztalra, fontos, hogy szép futballt játszottak. Örülök neki, hogy a csapatom ilyen látványos focira képes, arra törekszünk, hogy ezt a produkciót nyújtsuk meccsről meccsre. Álomszerűen alakul az idény, megérdemelten jutottunk el ideig.
– Ez volt az idény legjobb ZTE-meccse?
– Nem tudom, hogy ez volt-e a legjobb, de az biztos, hogy a csapat remekül játszott. Minden szurkoló szereti a szép focit, akár a tévében, akár a lelátóról nézi az eseményeket, edzőként arra lehetek és vagyok is büszke, hogy ilyen teljesítményre képesek a játékosaim.
– Eltiltás és sérülés miatt az Akpe Victory, Diogo Silva védőpáros először kezdett: hogyan látta az ő játékukat?
– Nehézséget okoz, ha két olyan ember játszik egymás mellett, aki télen érkezett. Igyekeztünk felkészíteni őket, videóztunk, beszélgettünk és sokat edzettünk. Tanulni és fejlődni akarnak, remekül játszottak, de nem akarom csak őket kiemelni, hiszen mindenki megérdemli a dicséretet.
Szélesi Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője
– Nagyon csalódott?
– Persze, a vereség mindig elszomorít... Pedig jól indult a meccs, az első percben ott volt a gól ígérete, ha az összejön, teljesen másként alakul a mérkőzés. Túl sok labdát veszített a csapat a saját térfélen, a támadójáték pedig pontatlan volt. Tudtuk, hogy a ZTE kontraakciói veszélyesek, de a védekezés ezen a téren rendben volt. Éppen cserélni akartam, amikor gólt kaptunk, talán előbb kellett volna váltanom... Arra számítottam, hogy kiegyenlítünk, de dinamikai különbség volt a csapatok között, szóval még van min dolgoznunk.
– Mit kért a szünetben a játékosaitól?
– Hogy próbáljunk hatékonyabbak lenni támadásban, éppen ezért Aljosa Matkót feljebb toltuk, hogy legyen gyors, mélységi indulónk. Szerettük volna a sebességét kihasználni. Tom Lacoux megsérült, őt kényszerből hoztam le.
– Megérdemelten győzött a ZTE?
– Ahogy mondani szokás, ez egygólos meccs volt, de elvitathatatlan, hogy sokat tett a győzelemért a ZTE, amely nem rossz csapat, s nem véletlenül szerepel jól a bajnokságban. Nehéz, fizikailag is kemény meccs volt, és a végén a zalaegerszegiek örülhettek a két gólnak, és ezzel együtt a győzelemnek, a három pontnak.
A Zalaegerszeg két góllal győzte le az Újpestet, így ismét negyedik
LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
Március 20., péntek
MTK Budapest–Paksi FC 0–2
Március 21., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1
Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2–0
Március 22., vasárnap
14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|26
|12
|8
|6
|40–31
|+9
|44
|4. Zalaegerszegi TE
|27
|11
|9
|7
|41–32
|+9
|42
|5. Paksi FC
|27
|11
|8
|8
|49–38
|+11
|41
|6. Kisvárda
|26
|11
|5
|10
|32–39
|–7
|38
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|27
|9
|6
|12
|35–44
|–9
|33
|9. Nyíregyháza Spartacus
|27
|8
|8
|11
|38–45
|–7
|32
|10. MTK Budapest
|27
|7
|7
|13
|45–56
|–11
|28
|11. Diósgyőri VTK
|27
|5
|10
|12
|34–47
|–13
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17