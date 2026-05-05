Nemzeti Sportrádió

DVTK: megszólalt a cégvezető a klub költségvetésével kapcsolatban

M. B.M. B.
2026.05.05. 14:01
null
Fotó: Török Attila
Címkék
DVTK költségvetés Tamás Gábor
A labdarúgó NB I-ből az idény végén kieső DVTK hivatalos honlapján jelent meg egy interjú a klubot működtető kft cégvezetőjével, Tamás Gáborral, amely a klub költségvetéséről keringő hírekre volt hivatott reagálni.

Mint ismert, sajtóhírek szerint az NB I-től utolsó előttiként búcsúzó miskolci klub 7.5 milliárd forintból gazdálkodott, ami a liga második legmagasabb büdzséje a Ferencváros után.

„Az alapállítás igaz, a Diósgyőr FC Kft. 2024-es pénzügyi beszámolójából valóban 7,5 milliárd forintos bevétel olvasható ki, azonban tévedés ezt kizárólag a Fizz Ligában szereplő csapatra fordított összegként értelmezni” – idézi a klubhonlap Tamás Gábort, aki hozzáteszi, hogy az általa vezetett cég az felnőttcsapat mellett többek között az akadémiai rendszer, a stadion és az élvonalbeli női csapat üzemeltetéséért is felel. A cégvezető azt is elmondta, hogy a diósgyőri utánpótlás piramisba tartozó tehetségközpontok (Sajóvölgye Focisuli, Eger SE, Salgótarjáni BTC) központi bevételének egy része is a Diósgyőr FC Kft.-n keresztül jut el az érintett egyesületekhez, akárcsak a DVTK más szakosztályainak klubszintű szponzori bevétele.

„A Diósgyőr FC Kft. könyveiben bevételként valóban 7,5 milliárd forint szerepel a 2024-es költségvetési évben, azonban ennek kevesebb, mint a fele képezte az első csapat büdzséjét. Amennyiben valósnak fogadjuk el a többi klub mellé rendelt összeget, akkor máris látni lehet, hogy az anyagi lehetőségeink nem az élmezőnybe, hanem a középmezőnybe rangsoroltak már másfél-két éve is” – tette hozzá Tamás Gábor.

 

DVTK költségvetés Tamás Gábor
Legfrissebb hírek

Kányási Veronika: Koncentráció és fegyelmezett játék kell!

Kosárlabda
4 órája

Borbély Balázs: Egyáltalán nem is foglalkozunk a Ferencvárossal, mert úgy készülünk, hogy győznünk kell Kisvárdán

Labdarúgó NB I
2026.05.02. 22:46

Célegyenesben az ETO! A DVTK-t kiütő győriek akár már vasárnap bajnokok lehetnek

Labdarúgó NB I
2026.05.02. 21:04

Ha az Újpest bő 10 év után újra legyőzi a Fradit, már vasárnap bajnok lehet az ETO

Labdarúgó NB I
2026.05.01. 12:44

Nézők nélküli meccsen búcsúzik az NB I-től a Diósgyőr

Labdarúgó NB I
2026.04.29. 22:59

MTK: játékoscsere is jöhet a DVTK-val; ezek a klubok figyelik Molnár Ádint – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.04.29. 12:55

Milica Jovanovics: jöhet az utolsó tánc

Kosárlabda
2026.04.27. 08:37

Bódog Tamás: A ZTE elleni meccs remek reklámja volt a labdarúgásnak – mestermérlegek

Labdarúgó NB I
2026.04.26. 07:25
Ezek is érdekelhetik