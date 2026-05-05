DVTK: megszólalt a cégvezető a klub költségvetésével kapcsolatban

Mint ismert, sajtóhírek szerint az NB I-től utolsó előttiként búcsúzó miskolci klub 7.5 milliárd forintból gazdálkodott, ami a liga második legmagasabb büdzséje a Ferencváros után.

„Az alapállítás igaz, a Diósgyőr FC Kft. 2024-es pénzügyi beszámolójából valóban 7,5 milliárd forintos bevétel olvasható ki, azonban tévedés ezt kizárólag a Fizz Ligában szereplő csapatra fordított összegként értelmezni” – idézi a klubhonlap Tamás Gábort, aki hozzáteszi, hogy az általa vezetett cég az felnőttcsapat mellett többek között az akadémiai rendszer, a stadion és az élvonalbeli női csapat üzemeltetéséért is felel. A cégvezető azt is elmondta, hogy a diósgyőri utánpótlás piramisba tartozó tehetségközpontok (Sajóvölgye Focisuli, Eger SE, Salgótarjáni BTC) központi bevételének egy része is a Diósgyőr FC Kft.-n keresztül jut el az érintett egyesületekhez, akárcsak a DVTK más szakosztályainak klubszintű szponzori bevétele.

„A Diósgyőr FC Kft. könyveiben bevételként valóban 7,5 milliárd forint szerepel a 2024-es költségvetési évben, azonban ennek kevesebb, mint a fele képezte az első csapat büdzséjét. Amennyiben valósnak fogadjuk el a többi klub mellé rendelt összeget, akkor máris látni lehet, hogy az anyagi lehetőségeink nem az élmezőnybe, hanem a középmezőnybe rangsoroltak már másfél-két éve is” – tette hozzá Tamás Gábor.