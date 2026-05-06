Nuno Campos: A legfontosabb szempont, hogy a játékosok élvezzék a mérkőzés minden pillanatát

– Kupaspecialistának számít, hiszen játékosként, pályaedzőként és vezetőedzőként is szerepelt már döntőben. Szombaton itt a következő: a Puskás Arénában a Ferencváros lesz az ellenfél.

– A Fradi elleni Magyar Kupa-döntő lesz a hetedik finálém – mondta lapunknak Nuno Campos, a ZTE portugál vezetőedzője. – Az biztos, hogy a játékosok a főszereplők, ők a legfontosabbak. Kieséses rendszerű lebonyolításban az apróságok is döntő jelentőségűek lehetnek, én pedig olyan edzőnek tartom magam, aki minden részletre odafigyel. Talán ez is hozzájárul ahhoz, hogy most döntőt játszhatunk.

– Menjünk sorban: játékosként 1999-ben az SC Campomaiorensével játszott Portugál Kupa-döntőt, de kikaptak a Beira Martól.

– Tudni kell, hogy a Campomaiorense kicsi egyesület volt, már nem is működik, évekkel ezelőtt megszűnt. Sajnos olyan régióban volt, ahol abszolút nem fejlesztették és támogatták a futballt. Nagy nap volt a döntő a klub, a rajongók, a játékosok életében, és attól függetlenül, hogy elveszítettük, a szurkolókkal együtt büszkék és boldogok voltunk a teljesítményünk miatt.

– Másodedzőként rengeteg szép sikert ért el Paulo Fonseca mellett, a Sahtar Doneckkel Ukrajnában háromszor, a Bragával Portugáliában egyszer nyert kupát.

– Amikor megérkeztünk a Sahtarhoz, már két éve nem tudott kupát nyerni a klub, az azt követő háromban pedig dupláztunk, azaz rendre megnyertük a bajnoki címmel együtt. A donecki csapatnál magától értetődő volt a kupadöntőbe jutás, viszont a Bragánál óriási eredménynek számított. Mi 2016-ban nyertük meg a Portugál Kupát, azt megelőzően a klub éppen ötven esztendeje, 1966-ban lett aranyérmes. Elképesztő siker volt hatalmas ünnepléssel, a szokásnak megfelelően nyitott tetejű busszal mentünk végig a városon a szurkolóink között. Ez a legemlékezetesebb kupasikerem.

– Vezetőedzőként négy éve a Tondelával maradt alul a Portóval szemben a döntőben.

– A Tondela történetében először jutott Portugál Kupa-döntőbe, s bár kikaptunk, emlékezetes marad a meccs. A Porto volt a toronymagas esélyes, övé lett a trófea, ám a szurkolóink a vereség ellenére is győztesként ünnepeltek minket.

– Ha valaki augusztusban azt mondja, MK-fináléba jut a ZTE-vel, mit szólt volna hozzá?

– Akkor talán senki sem gondolta, hogy ilyen sikeres idényünk lesz – még én sem. De tettünk érte, rengeteget dolgoztunk, és most a kupadöntő hatalmas lehetőség számunkra.

– Sokan azt mondják, szerencséjük volt a sorsolással, mert csak alacsonyabb osztályú ellenfelet kaptak a döntőig vezető úton. Igaz, a Vasas és a Budapest Honvéd időközben feljutott az NB I-be, így már-már élvonalbelinek számít.

– Egyáltalán nem voltunk könnyű helyzetben. Tudni kell, hogy a Vasas és a Honvéd is már NB I-es színvonalat képvisel. Egy-egy kupameccsen különben is bármi megtörténhet, kiélezett csaták ezek, minden ellenféllel szemben maximális koncentráció szükséges a továbbjutáshoz. Mi megoldottuk a feladatainkat, megérdemelten jutottunk döntőbe.

– Európa legalacsonyabb átlagéletkorú élvonalbeli csapata a ZTE, hosszú és sűrű volt ez az idény. A fiatalok milyen erőnléti és mentális állapotban várják a döntőt?

– Nem kérdés, hogy kemény, megterhelő évad ez nekik, de mozgósítaniuk kell az utolsó erőtartalékaikat, hiszen kivételes lehetőség előtt állnak. Elmondtam nekik: előfordulhat, hogy sokuknak ez lesz az egyetlen kupadöntőjük pályafutásuk során, úgyhogy feltétlenül élvezni kell a pillanatot. A szakmai stáb minden szempontból megfelelően felkészíti a futballistákat, nagy siker kapujában állunk, bár tudjuk, nagyon nehéz lesz nekünk ez a döntő.

–A Puskás Arénában több tízezer szurkoló előtt játszhatnak a trófeáért: nem lesz túl nagy a nyomás a fiatalokon?

– Én is fiatalon szerepeltem kupadöntőben, az akkor szerzett tapasztalataimat szintén hasznosíthatom, van néhány praktikám. Nyilván lesz nyomás a labdarúgókon, de a legfontosabb, hogy élvezzék a döntő minden pillanatát és csak a feladatukra összpontosítsanak. Minden mást ki kell zárni, hiszen felesleges azzal foglalkozni, amit nem tudunk irányítani.

– Talán mondhatjuk, hogy a rutin és a tudás terén a ferencvárosiak előrébb járnak. De mi lehet a Zalaegerszeg esélye?

– Való igaz, az FTC játékosai tapasztaltabbak, a csapat kerete mélyebb, a klub jóval több pénzből gazdálkodik, de nekünk is vannak erényeink. Meg akarjuk mutatni, mit képvisel és milyen felfogású csapat ZTE. A legfőbb célunk, hogy a ránk jellemző futballal rukkoljunk ki a döntőben.

– A bajnokságban oda-vissza legyőzték a Fradit: ebből le lehet vonni bármilyen következtetést?

– Egy döntőben nem lehet arra alapozni, hogy mi történt a korábbi mérkőzéseken. Persze jó, hogy már kétszer megvertük a Ferencvárost, talán önbizalmat is ad, de új nap és új meccs lesz, ráadásul semleges pályán.

– Milyen mérkőzésre számít szombat este a Puskás Arénában?

– A döntőket általában a taktikák határozzák meg, de például egy korai gól azonnal átírhatja a terveket, megváltoztathatja a játék menetét, az új helyzet pedig újabb edzői húzásokat szülhet – a taktikának szerintem ezúttal különösen fontos szerepe lesz.

– Hová sorolná pályafutásában a Magyar Kupa megnyerését?

– Egyértelműen az első helyre, a Bragával elhódított trófea mellé. Sokat dolgozva óriásit küzdöttünk az idényben, ennek megkoronázása lehet a kupagyőzelem. Szenzációs eredmény lenne a zalaegerszegi klubnak, a városnak, a szurkolóknak – és mondhatom, hogy nekem is.

MOL MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

MÁJUS 9., SZOMBAT

18.00: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AMATŐR KUPA

13.00: Mezőörs KSE–Kelen SC, Budapest, Illovszky Rudolf Stadion (Tv: M4 Sport)