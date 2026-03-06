Diósgyőrben már közölték a játékosokkal, hogy Vignjevics lesz az új edző – NS-infó

Mint ismert, a miskolci klub a pénteki nap során jelentette be a csapatot eddig irányító Vladimir Radenkovics távozását, s a játékosokkal már közölték, hogy a legutóbb Görögországban edzősködő Nebojsa Vignjevics ül le a kispadra.

Vladimir Radenkovicstól bő egy év alatt másodszor köszönt el a DVTK vezetősége. Tavaly február 19-én menesztették, de nyáron vezetőségváltás történt a klubnál és visszatérhetett a csapat élére. Az első időszakában 15 győzelem, 10 döntetlen és 12 vereség volt a mérlege a csapat élén, a második „korszak” viszont csak 28 meccsig tartott, nyolc győzelem mellett kilencszer játszott döntetlent a csapat, a Honvéd elleni pedig már a 11. veresége volt. A legelső időszakát egyébként még Tomiszlav Szivics vezetőedző segítőjeként töltötte a klubnál 2013 és 2015 között.

Az 57 éves Vignjevics nem ismeretlen a magyar labdarúgást kedvelőinek, korábban 2013 és 2020, illetve 2023 és 2024 között irányította az Újpestet, míg 2022-ben a Bp. Honvéd vezetőedzője volt. Legutóbb a görög másodosztályú Irakliszt irányította, de a jó eredmények dacára hat mérkőzés után menesztették.