Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Paks 0–0 – ÉLŐ!, ZTE–ETO 2–1

Diósgyőrben már közölték a játékosokkal, hogy Vignjevics lesz az új edző – NS-infó

2026.03.06. 15:49
null
Fotó: Török Attila, archív
Címkék
Nebojsa Vigjnevics DVTK Vladimir Radenkovics
Lapunk információi szerint Nebojsa Vignjevics lesz a labdarúgó NB I-ben szereplő DVTK új vezetőedzője.

Mint ismert, a miskolci klub a pénteki nap során jelentette be a csapatot eddig irányító Vladimir Radenkovics távozását, s a játékosokkal már közölték, hogy a legutóbb Görögországban edzősködő Nebojsa Vignjevics ül le a kispadra.

Vladimir Radenkovicstól bő egy év alatt másodszor köszönt el a DVTK vezetősége. Tavaly február 19-én menesztették, de nyáron vezetőségváltás történt a klubnál és visszatérhetett a csapat élére. Az első időszakában 15 győzelem, 10 döntetlen és 12 vereség volt a mérlege a csapat élén, a második „korszak” viszont csak 28 meccsig tartott, nyolc győzelem mellett kilencszer játszott döntetlent a csapat, a Honvéd elleni pedig már a 11. veresége volt. A legelső időszakát egyébként még Tomiszlav Szivics vezetőedző segítőjeként töltötte a klubnál 2013 és 2015 között.

Az 57 éves Vignjevics nem ismeretlen a magyar labdarúgást kedvelőinek, korábban 2013 és 2020, illetve 2023 és 2024 között irányította az Újpestet, míg 2022-ben a Bp. Honvéd vezetőedzője volt. Legutóbb a görög másodosztályú Irakliszt irányította, de a jó eredmények dacára hat mérkőzés után menesztették.

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:04

Már nem Radenkovics a DVTK vezetőedzője – hivatalos

„Lépnünk kellett, ezért azonnali hatállyal szerződést bontottunk a vezetőedzővel” – Kovács Zoltán sportigazgató megerősítette korábbi értesülésünket.

 

Nebojsa Vigjnevics DVTK Vladimir Radenkovics
Legfrissebb hírek

Kosár: Merkel Blanka serdülőként már a kadétok között is kiemelkedik

Utánpótlássport
11 órája

Váltani kellett – Bodnár Zalán jegyzete

Labdarúgó NB I
21 órája

Nebojsa Vignjevics a DVTK új vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:25

A tavaszi tabellát vezető Nyíregyháza 16 év után győzné le újra otthon az FTC-t

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:13

Már nem Radenkovics a DVTK vezetőedzője – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:04

Vladimir Radenkovicstól elköszönt a DVTK – NS-infó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:12

Kárpótlási lehetőséget kínál a diósgyőrieknek a Magyar Kupa

Labdarúgó NB I
2026.03.05. 10:48

Tóth Rajmund: Jól bírjuk erővel

Labdarúgó NB I
2026.03.03. 08:46
Ezek is érdekelhetik