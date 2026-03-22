Nagy Krisztián tudja, milyen duplázni és nyerni a Fradi ellen

Még kecskeméti játékosként három Ferencváros elleni győzelmet élhetett át Nagy Krisztián, aki jelenleg a Kisvárda Master Good futballistája, és vasárnap éppen a bajnoki címvédő ellen bizonyíthat. A harmincéves védő (vagy középpályás – de erről majd később) 2023. május 13-án végigjátszotta a Fradi elleni 2–0-s sikerrel végződő hazai mérkőzést, majd sérülése után a lelátóról szurkolta végig 2023. november 5-én az ugyancsak Kecskeméten 2–1-re megnyert találkozót. Az élre azonban az első ilyen jellegű sikerélmény kívánkozik, hiszen 2022. október 2-án az ő duplájával nyert a KTE 2–0-ra az akkor is bajnoki címvédő Ferencváros ellen.

„Azt a napot sohasem feledem, és nem csak azért, mert a apósomnak aznap van a születésnapja – mondta mosolyogva a lapunk által megkeresett Nagy Krisztián. – Az élvonalban az első és azóta is egyetlen duplámat szereztem akkor, hat perc alatt két gólt lőttem Dibusz Dénesnek. Az elsőnél Szalai Gábortól kaptam a keresztlabdát, aki vasárnap a Fradi színeiben léphet pályára ellenünk, és sikerült átemelnem a kilépő kapuson. A másodikat tizenegyesből lőttem, nem volt konkrétan kijelölve, ki végezze el a büntetőt, gondoltam, ha már szereztem egy gólt, miért ne találjak be még egyszer?! Újoncok voltunk akkor az élvonalban, a Fradi elleni már sorozatban a negyedik hazai győzelmünk volt, ezt a szériát éppen jelenlegi csapatom, az előző évi ezüstérmes Kisvárda szakította meg, amely ellen háromszor egyenlítettünk, egyszer én, ugyancsak tizenegyesből, és a vége három három lett. Nem számított rossz eredménynek, lendületben maradtunk, a bajnokság végén mi végeztünk a második helyen.”

Azok után, hogy az ősszel alapembernek számított, a tavaszi szezonban öt olyan mérkőzés is volt, amelyen nem jutott lehetőséghez Nagy Krisztián, mígnem legutóbb az Újpest ellen kezdőként szerepelt. Jobb oldali védőként, holott a bajnokság első felében időnként a középpályán jutott neki hely. Hogyan viseli, hogy egyszer játszik, máskor pedig nem?

„Érdekes ez, mert egészen a Kecskeméten elszenvedett súlyos sérülésemig minden csapatomban valamennyi edzőmnél játszottam – fogalmazott Nagy Krisztián. – Azóta valóban vannak olyan időszakok, amikor ki-kimaradok a csapatból, de tudom kezelni ezt a helyzetet. Meglehet, azért is, mert a sérülésem idején sok mindent átértékeltem, tudom, mi az igazán fontos az életben, az pedig az egészség. Időnkénti háttérbe szorulásomban az is benne lehet, hogy több poszton bevethető vagyok, de éppen ezért nincs egy olyan szerepkör, amelyben igazán nélkülözhetetlen lennék. Ugyanakkor ha nem játszom, akkor is keményen edzek, hogy újra kiharcoljam a helyemet a csapatban. Egyébként jobb oldali védőnek tartom alapvetően magam, úgy érzem, ott tudok igazán kiteljesedni, szeretném ezt bizonyítani is a hátralévő meccseken.”

Ezek közül az első a Ferencváros elleni lesz. Mire lehet számítani?

„Érdekes összecsapásra. A forduló utolsó meccsét játsszuk, ez még különlegesebbé teszi, hiszen mindkét fél ismerni fogja a riválisok eredményét. Biztos, hogy motivált lesz a Fradi, de mi sem tettünk még le arról, hogy feljebb kapaszkodjunk a tabellán. Én akkor is úgy gondolom, hogy a győzelem a cél, ha éppen a Ferencváros az ellenfél. Annyira nagy élmény volt győzni ellene, hogy szívesen átélném ezt vasárnap is.”