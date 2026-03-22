Markgráf Ákos: Szeretnénk nemzetközi szereplést érő helyen zárni

Alapesetben arról írhatnánk, hogy a Puskás Akadémia túl van a Ferencváros elleni idegenbeli rangadón, csakhogy a találkozót a zöld-fehérek Braga elleni Európa-liga-visszavágója miatt (amelyet 4–0-ra nyert meg a portugál csapat) későbbre halasztották, így a felcsútiak nem léptek pályára az előző fordulóban. Meglehet, a halasztás jól is jött nekik, hiszen az előző két bajnokijukon, a Kisvárda Master Good (0–1) és a Nyíregyháza Spartacus (1–2) ellen is pont nélkül maradtak, így volt idő a játékelemek gyakorlására.

„Nem megszokott, hogy két bajnoki között ennyire sok idő telik el, de jól jött, hogy kicsit rendezni tudtuk a sorokat – mondta lapunk érdeklődésére Markgráf Ákos, a csapat saját nevelésű védője. – A legutóbbi meccsünkön játékban jobbak voltunk a Kisvárdánál – az előző héten a Nyíregyháza ellen ez nem feltétlenül volt így –, az akkor mutatott futballunkból kiindulhatunk, bár az is igaz, az ellenfél kapuja közelében jobb döntésekre van szükség, több helyzetet kell kialakítani, és a befejezéseken is muszáj javítani. Nemcsak a tavasz, az egész idény alakulása miatt lehet hiányérzet bennünk, és bár vasárnap újabb nehéz feladat következik, ha a szebbik arcunkat mutatjuk, legyőzhetjük a jó formában lévő DVSC-t.”

Való igaz, a bajnoki rajt előtt kevesen számítottak arra, hogy a Loki hét fordulóval a zárás előtt dobogós lesz, ráadásul viszonylag kényelmes, ötpontos előnnyel. Dzsudzsák Balázsék a nyolc tavaszi meccsükből csak egyet, az Újpest (1–2) ellenit veszítették el, és minden esélyük megvan arra, hogy három év elteltével ismét érmesként fejezzék be az idényt. Ami a két csapat egymás elleni előéletét illeti, a bajnokság első köre 3–1-es vendéggyőzelmet hozott, decemberben aztán a Puskás Akadémia visszavágott, és Nagy Zsolt góljával elvitte a pontokat a Nagyerdei Stadionból. Nagy kérdés, a harmadik mérkőzés mit hoz, ugyanakkor a helyzet egyértelmű: ha a hazai együttes még nem mondott le dobogós álmairól, otthon kell tartania mindhárom pontot.

„Hogy mennyire meglepetés a Debrecen szereplése? Kevésbé, mint az előző bajnokságban, amikor csak az utolsó fordulóban harcolta ki a bennmaradást – folytatta Markgráf Ákos. – Arra számítottam, erős középcsapat lesz a DVSC, de hozzá kell tennem, megérdemelt a jelenlegi helyezése. Amikor augusztusban hazai pályán játszottunk ellene, a hajrában egy megpattanó lövés után kerültünk hátrányba, végül három egyre kikaptunk. Aztán egy körrel később sikerült visszavágni, nyertünk egy nullára, de jól emlékszem, nagy nyomás nehezedett ránk, rengeteg beadás érkezett a kapunk elé. Ezúttal újra mi vagyunk otthon, ez a tavasszal nem feltétlenül kedvez nekünk, de át kell fordítani a helyzetet, szükségünk van a hazai pontokra. Szeretnénk nemzetközi szereplést érő helyen zárni a bajnokságot, de látni kell azt is, körülöttünk a csapatok gyűjtögetik a pontokat. Nem a hatodik-hetedik-nyolcadik helyért akarunk játszani, előbbre vágyunk, ehhez fontos a három pont megszerzése.”

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Március 20., péntek

MTK Budapest–Paksi FC 0–2

Március 21., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 3–1

Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC 2–0

Március 22., vasárnap

14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)