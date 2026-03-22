A győri Nadir Benbuali a világbajnokságra készül

S. Zs.
2026.03.22. 11:05
Nadir Benbualinak (balra) jó ajánlólevél lenne az algériai válogatottnál, ha bajnokságot és/vagy kupát nyer az ETO-val (Fotó: Czinege Melinda)
ETO FC labdarúgó NB I Kazincbarcika beharangozó
Ha folyamatosan jó teljesítményt nyújt az ETO-ban, Nadir Benbualinak lesz esélye bekerülni az algériai vb-keretbe – klubcsapata vasárnap a tabella utolsó helyezettje ellen tehet újabb lépést a bajnoki cím felé vezető úton.

Ebben a naptári évben két pontot már elveszített az ETO FC a diósgyőri stadionban: február 7-én a DVTK ellen 1–1 volt a végeredmény, Vitális Milán büntetőt rontott. Most újra ebben az arénában lép fel a listavezető: tudjuk, a Ferencváros előtt úgy vezet egy ponttal a kisalföldi együttes, hogy a címvédő FTC legutóbbi bajnokiját elhalasztották. A tabella szerint egyértelműek az esélyek, az ETO az első, a Kazincbarcika a 12., utolsó helyen áll, de a győriek tudják: időnként a könnyűnek tűnő meccsek nagyon nehezek. Főleg úgy, hogy az újonc öt vereséget követően látványos sikert aratott a múltkor, 4–0-ra nyert a vármegyei rivális Diósgyőr ellen, így önbizalommal telve várhatja az összecsapást. Ráadásul nyugodt lehet: senkit sem lep meg, ha a Barcika kiesik, de éppen a DVTK ellen mutatta meg, van benne önbecsülés, nem adja meg magát könnyen senkinek.

Az ETO sikerében főszerepet vállalhat az algériai Nadir Benbuali, aki a klub honlapján nyilatkozott arról, hogy meghívták a válogatottba.

„Hálás vagyok a klubomnak a bizalomért, jól érzem magam Győrben. Mindig megtisztelő az országomat képviselni. Kétezerhuszonkettőben keresztszalag-sérülést szenvedtem, ami hosszú időre távol tartott a pályától és a válogatottól. Nehéz időszak volt ez nekem, de segített abban, hogy erősebbé váljak. Éppen ezért ez a visszatérés még különlegesebb. Guatemala és Uruguay ellen két fontos mérkőzés vár a csapatra. A cél természetesen a győzelem, de ahhoz, hogy egységes csapatként szerepeljünk,  szeretnék hozzájárulni a játékommal, a hozzáállásommal. A labdarúgók jobban megismerik egymást, és mindez segít felkészülni a nyári világbajnokságra. Mint mindenkinek, nekem is az a célom, hogy ott legyek a keretben, továbbra is keményen kell dolgoznom, jó teljesítményt nyújtanom a klubomban, és minden lehetőséget meg kell ragadnom a válogatottban. Nagy a verseny, ezért minden alkalommal teljesítenem kell, amikor lehetőséget kapok. A célom egyértelmű: kiérdemelni a helyemet, és segíteni Algériát.”

Győzelme esetén a Kazincbarcika nyolc pontra közelítené meg a már bennmaradást érő 10. helyen álló MTK Budapestet. A barcikai klub honlapján Kuttor Attila vezetőedző arról beszélt, meglepnék a listavezetőt – amely amúgy korábbi klubja is, hiszen 1993 és 1995 között az ETO labdarúgója volt.

NS-tipp: Berecz Csaba
Az utolsó helyezett fogadja a listavezetőt, és függetlenül attól, hogy a győriek az előző két meccsükön nem tudtak győzni, a Kazincbarcika pedig az előző fordulóban ötmeccses vereségsorozatát szakította meg a DVTK kiütésével, az ETO az esélyes – és nyer is két góllal.

NB I 
27. FORDULÓ
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC26148450–27+2350
  2. Ferencvárosi TC25154649–27+2249
  3. Debreceni VSC26128640–31+944
  4. Zalaegerszegi TE27119741–32+942
  5. Paksi FC27118849–38+1141
  6. Kisvárda261151032–39–738
  7. Puskás Akadémia251051031–31035
  8. Újpest FC27961235–44–933
  9. Nyíregyháza Spartacus27881138–45–732
10. MTK Budapest27771345–56–1128
11. Diósgyőri VTK275101234–47–1325
12. Kazincbarcika26521925–52–2717

 

 

