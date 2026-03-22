A győri Nadir Benbuali a világbajnokságra készül
Ebben a naptári évben két pontot már elveszített az ETO FC a diósgyőri stadionban: február 7-én a DVTK ellen 1–1 volt a végeredmény, Vitális Milán büntetőt rontott. Most újra ebben az arénában lép fel a listavezető: tudjuk, a Ferencváros előtt úgy vezet egy ponttal a kisalföldi együttes, hogy a címvédő FTC legutóbbi bajnokiját elhalasztották. A tabella szerint egyértelműek az esélyek, az ETO az első, a Kazincbarcika a 12., utolsó helyen áll, de a győriek tudják: időnként a könnyűnek tűnő meccsek nagyon nehezek. Főleg úgy, hogy az újonc öt vereséget követően látványos sikert aratott a múltkor, 4–0-ra nyert a vármegyei rivális Diósgyőr ellen, így önbizalommal telve várhatja az összecsapást. Ráadásul nyugodt lehet: senkit sem lep meg, ha a Barcika kiesik, de éppen a DVTK ellen mutatta meg, van benne önbecsülés, nem adja meg magát könnyen senkinek.
Az ETO sikerében főszerepet vállalhat az algériai Nadir Benbuali, aki a klub honlapján nyilatkozott arról, hogy meghívták a válogatottba.
„Hálás vagyok a klubomnak a bizalomért, jól érzem magam Győrben. Mindig megtisztelő az országomat képviselni. Kétezerhuszonkettőben keresztszalag-sérülést szenvedtem, ami hosszú időre távol tartott a pályától és a válogatottól. Nehéz időszak volt ez nekem, de segített abban, hogy erősebbé váljak. Éppen ezért ez a visszatérés még különlegesebb. Guatemala és Uruguay ellen két fontos mérkőzés vár a csapatra. A cél természetesen a győzelem, de ahhoz, hogy egységes csapatként szerepeljünk, szeretnék hozzájárulni a játékommal, a hozzáállásommal. A labdarúgók jobban megismerik egymást, és mindez segít felkészülni a nyári világbajnokságra. Mint mindenkinek, nekem is az a célom, hogy ott legyek a keretben, továbbra is keményen kell dolgoznom, jó teljesítményt nyújtanom a klubomban, és minden lehetőséget meg kell ragadnom a válogatottban. Nagy a verseny, ezért minden alkalommal teljesítenem kell, amikor lehetőséget kapok. A célom egyértelmű: kiérdemelni a helyemet, és segíteni Algériát.”
Győzelme esetén a Kazincbarcika nyolc pontra közelítené meg a már bennmaradást érő 10. helyen álló MTK Budapestet. A barcikai klub honlapján Kuttor Attila vezetőedző arról beszélt, meglepnék a listavezetőt – amely amúgy korábbi klubja is, hiszen 1993 és 1995 között az ETO labdarúgója volt.
|NS-tipp: Berecz Csaba
|Az utolsó helyezett fogadja a listavezetőt, és függetlenül attól, hogy a győriek az előző két meccsükön nem tudtak győzni, a Kazincbarcika pedig az előző fordulóban ötmeccses vereségsorozatát szakította meg a DVTK kiütésével, az ETO az esélyes – és nyer is két góllal.
NB I
27. FORDULÓ
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|26
|12
|8
|6
|40–31
|+9
|44
|4. Zalaegerszegi TE
|27
|11
|9
|7
|41–32
|+9
|42
|5. Paksi FC
|27
|11
|8
|8
|49–38
|+11
|41
|6. Kisvárda
|26
|11
|5
|10
|32–39
|–7
|38
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|27
|9
|6
|12
|35–44
|–9
|33
|9. Nyíregyháza Spartacus
|27
|8
|8
|11
|38–45
|–7
|32
|10. MTK Budapest
|27
|7
|7
|13
|45–56
|–11
|28
|11. Diósgyőri VTK
|27
|5
|10
|12
|34–47
|–13
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17