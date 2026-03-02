Augenthaler: Német–brazil vb-döntő lesz; Gasper Okorn: A magunk urai vagyunk

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

100 nap az amerikai-kanadai-mexikói labdarúgó-világbajnokság rajtjáig. Ebből az alkalomból Borbola Bence az 1990-es aranyérmes Klaus Augenthalerral beszélgetett, és a Bayern egykori középhátvédje német–brazil döntőt (mi mást?) vár. De a jegyértékesítésről, a foxborough-i stadion körüli mizériáról, a pótselejtezőkről – és a közel-keleti háború kapcsán felvetődő erős kétségekről is szól az összeállítás. Címlapsztori két oldalon.

Wolverhamptonba megy a Liverpool – kedden és pénteken is. A Premier League-fellépés után három nappal az FA-kupában csap össze a két csapat, és Szoboszlai Dominikék (aki februárban a hónap gólját lőtte a ligában!) edzője, Arne Slot elmondta Gyenge Balázsnak, hogy legalább a szakmai stábnak könnyebb a dolga, mert nem kell két ellenfélből készülni…

Gasper Okorn a két, franciák elleni vereség ellenére okkal bizakodó. Férfi kosárlabda-válogatottunk kapitánya tudja, hogy a sorsunk a saját kezünkben van, sőt, szinte már továbbjutottunk, ugyanakkor az sem mindegy, hány pontot viszünk magunkkal, Bobory Balázs interjúja.

Halász Bence 80 méter felett zárt az ob-n. Kalapácsvető olimpiai ezüstérmesünk ennek nagyon örül, korábban ugyanis a nyáron szokott ennyit dobni. Szendrei Zoltán visszapillantója az atlétikai hétvégére.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!