Nemzeti Sportrádió

Augenthaler: Német–brazil vb-döntő lesz; Gasper Okorn: A magunk urai vagyunk

L. P. I.L. P. I.
2026.03.02. 22:31
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

100 nap az amerikai-kanadai-mexikói labdarúgó-világbajnokság rajtjáig. Ebből az alkalomból Borbola Bence az 1990-es aranyérmes Klaus Augenthalerral beszélgetett, és a Bayern egykori középhátvédje német–brazil döntőt (mi mást?) vár. De a jegyértékesítésről, a foxborough-i stadion körüli mizériáról, a pótselejtezőkről – és a közel-keleti háború kapcsán felvetődő erős kétségekről is szól az összeállítás. Címlapsztori két oldalon.

Wolverhamptonba megy a Liverpool – kedden és pénteken is. A Premier League-fellépés után három nappal az FA-kupában csap össze a két csapat, és Szoboszlai Dominikék (aki februárban a hónap gólját lőtte a ligában!) edzője, Arne Slot elmondta Gyenge Balázsnak, hogy legalább a szakmai stábnak könnyebb a dolga, mert nem kell két ellenfélből készülni…

Gasper Okorn a két, franciák elleni vereség ellenére okkal bizakodó. Férfi kosárlabda-válogatottunk kapitánya tudja, hogy a sorsunk a saját kezünkben van, sőt, szinte már továbbjutottunk, ugyanakkor az sem mindegy, hány pontot viszünk magunkkal, Bobory Balázs interjúja.

Halász Bence 80 méter felett zárt az ob-n. Kalapácsvető olimpiai ezüstérmesünk ennek nagyon örül, korábban ugyanis a nyáron szokott ennyit dobni. Szendrei Zoltán visszapillantója az atlétikai hétvégére.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Hajnal Tamás: A Ferencvárosnál az a cél, hogy minden évben borítsuk a papírformát; Egyre veszélyesebbek a Liverpool pontrúgásai

E-újság
2026.03.01. 23:29

Szoboszlai-gólpassz, kiütötte a West Hamet a Liverpool; Balog Tibor már tudja, ki kell használni az időt, mert gyorsan eltelik

E-újság
2026.02.28. 23:55

Hatvan perc kerestetik – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
2026.02.28. 23:51

Toon Raemaekers: A Braga ellen is összejöhet a bravúr!; Összejött a magyaros párharc a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében

E-újság
2026.02.27. 23:40

Három magyar lesz egyszerre pályán a BL-ben?; Golomán György: A papírforma francia sikert ígér, de...

E-újság
2026.02.26. 23:55

A nyolcaddöntőért játszik a Ferencváros; Fenyő Noah visszatérne a Bundesligába

E-újság
2026.02.25. 23:59

Az óvodások már tudják – Malonyai Péter publicisztikája

Egyéb egyéni
2026.02.25. 00:13

A sport sem úszta meg – Szöllősi György jegyzete

Egyéb egyéni
2026.02.25. 00:13
Ezek is érdekelhetik