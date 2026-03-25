Lisztes Krisztián többmeccses eltiltást kapott

Ahogy beszámoltunk róla, Lisztes Krisztián a Ferencváros tartalékcsapatában lépett pályára az NB III-ban, ám a 68. percben kiállították, mivel a kezével eltalálta az ellenfél egyik játékosát.

A fegyelmi bizottság szerdán három mérkőzésre tiltotta el Lisztest.

Az NB I-ben a Debrecen írásbeli figyelmeztetést kapott szabályzatszegés miatt. Az NB II-ben a fegyelmi bizottság a Békéscsaba 1912 Előrét a Budapest Honvéd elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, továbbá 1 soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással büntette, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelte a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, 2 soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását.