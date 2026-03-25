Lisztes Krisztián többmeccses eltiltást kapott

2026.03.25. 20:07
Három mérkőzésre tiltották el Lisztes Krisztiánt (Fotó: Árvai Károly, archív)
Lisztes Krisztián NB III fegyelmi
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága a március 25-i ülésén döntött a hétvégén kiállított játékosok büntetéséről.

Ahogy beszámoltunk róla, Lisztes Krisztián a Ferencváros tartalékcsapatában lépett pályára az NB III-ban, ám a 68. percben kiállították, mivel a kezével eltalálta az ellenfél egyik játékosát.

A fegyelmi bizottság szerdán három mérkőzésre tiltotta el Lisztest.

Az NB I-ben a Debrecen írásbeli figyelmeztetést kapott szabályzatszegés miatt. Az NB II-ben a fegyelmi bizottság a Békéscsaba 1912 Előrét a Budapest Honvéd elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, továbbá 1 soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással büntette, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelte a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, 2 soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását.

 

Legfrissebb hírek

Simán nyert az FTC II a pécsi egyetemisták ellen, de Lisztes ütésért piros lapot kapott

Labdarúgó NB II
2026.03.22. 19:06

NB III: edzőváltás a Pénzügyőrnél, a Ferencváros korábbi játékosa mentheti meg a csapatot

Labdarúgó NB II
2026.03.22. 09:23

NB III: két mesternégyes egy csoportban; Lisztes duplázott, gól és gólpassz Komantól

Labdarúgó NB II
2026.03.14. 18:24

A Kaposvár kétgólos győzelemmel növelte előnyét az élen az NB III Délnyugati csoportjában

Labdarúgó NB II
2026.03.13. 20:13

NB III: Tischler négy gólt szerzett, a Bicske kilencet

Labdarúgó NB II
2026.03.08. 20:10

Közel 100 millió forintos támogatásban részesül a Haladás

Labdarúgó NB II
2026.03.07. 19:28

Az MLSZ pénzbüntetésre ítélte a Debreceni VSC-t és a Nyíregyháza Spartacust

Labdarúgó NB I
2026.03.05. 14:37

NB III: a Kaposvár rangadót nyert Nagykanizsán, az FTC II győzött Pakson

Labdarúgó NB II
2026.03.01. 16:58
Ezek is érdekelhetik