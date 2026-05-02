NB III: az Eger, az Érd és a Vasas II is győzött
LABDARÚGÓ NB III
27. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Eger SE–Sényő FC-ZMB Building 3–0
|Az ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Kisvárda II
26
18
5
3
52–19
+33
59
|2. Cigánd
26
16
6
4
58–27
+31
54
|3. DEAC
26
15
7
4
54–25
+29
52
|4. Tiszafüred
26
13
8
5
52–31
+21
47
|5. DVSC II
26
13
7
6
54–33
+21
46
|6. Tarpa
26
9
10
7
32–25
+7
37
|7. DVTK II
26
10
5
11
43–47
–4
35
|8. Nyíregyháza II
26
10
4
12
54–45
+9
34
|9. Eger
27
10
4
13
40–61
–21
34
|10. Tiszaújváros
26
9
5
12
36–52
–16
32
|11. Gödöllő
26
8
6
12
45–41
+4
30
|12. Füzesabony
26
7
7
12
22–34
–12
28
|13. Sényő
27
7
6
14
30–66
–36
27
|14. Putnok
26
7
5
14
37–44
–7
26
|15. Ózd
26
5
8
13
42–62
–20
23
|16. Hatvan
26
5
1
20
31–70
–39
16
DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Vasas FC II 1–3
|A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Monor
26
18
7
1
55–23
+32
61
|2. ESMTK
26
18
3
5
54–20
+34
57
|3. Gyula
26
17
5
4
68–21
+47
56
|4. III. kerületi TVE
26
14
7
5
56–33
+23
49
|5. Vasas II
27
13
9
5
56–34
+22
48
|6. Csepel
26
12
4
10
37–32
+5
40
|7. Dunaharaszti
26
11
3
12
42–46
–4
36
|8. Honvéd II
26
9
9
8
37–33
+4
36
|9. Dabas
26
10
5
11
43–35
+8
35
|10. Hódmezővásárhely
26
9
6
11
40–42
–2
33
|11. Szeged VSE
26
9
5
12
36–50
–14
32
|12. BKV Előre
26
7
5
14
40–57
–17
26
|13. Szeged-Csanád II
27
6
7
14
31–50
–19
25
|14. Békéscsaba
26
7
2
17
25–54
–29
23
|15. Martfű
26
6
2
18
22–60
–38
20
|16. Tiszaföldvár
26
3
1
22
25–77
–52
10
DÉLNYUGATI CSOPORT
Érdi VSE–Greenplan Balatonlelle SE 3–2
|A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Kaposvár
26
18
3
5
53–25
+28
57
|2. Pécsi MFC
26
17
6
3
63–21
+42
57
|3. Nagykanizsa
26
17
6
3
52–26
+26
57
|4. FTC II
26
15
4
7
52–32
+20
49
|5. MTK II
26
15
2
9
59–31
+28
47
|6. Majosi SE
26
15
2
9
67–41
+26
47
|7. Dunaújváros
26
12
10
4
53–34
+19
46
|8. Érd
27
13
6
8
40–34
+6
45
|9. Iváncsa
26
10
4
12
44–40
+4
34
|10. Siófok
26
9
4
13
30–50
–20
31
|11. Szekszárd
26
8
3
15
35–65
–30
27
|12. Paks II
26
8
2
16
34–54
–20
26
|13. PTE-PEAC
26
6
7
13
36–47
–11
25
|14. Balatonlelle
27
5
5
17
21–49
–28
20
|15. Pénzügyőr
26
4
7
15
28–51
–23
19
|16. Dombóvár
26
–
3
23
19–86
–67
3