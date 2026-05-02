NB III: az Eger, az Érd és a Vasas II is győzött

R. P.
2026.05.02. 19:37
Fotó: vasasfc.hu
Vasas Szeged Balatonlelle Sényő Érd Eger NB III
A labdarúgó NB III 27. fordulójában három mérkőzést játszottak szombat délután. Az Északkeleti csoportban az Eger 3–0-ra megverte a Sényőt, a Délkeleti csoportban a Vasas II Szegeden nyert, míg a Délnyugati csoportban az Érd szoros meccsen nyert otthon a Balatonlelle ellen.

 

LABDARÚGÓ NB III
27. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Eger SE–Sényő FC-ZMB Building 3–0

Az ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Kisvárda II

26

18

5

3

52–19

+33 

59 

  2. Cigánd 

26

16

6

4

58–27

+31 

54 

  3. DEAC

26

15

7

4

54–25

+29 

52 

  4. Tiszafüred

26

13

8

5

52–31

+21 

47 

  5. DVSC II

26

13

7

6

54–33

+21 

46 

  6. Tarpa

26

9

10

7

32–25

+7 

37 

  7. DVTK II

26

10

5

11

43–47

–4 

35 

  8. Nyíregyháza II

26

10

4

12

54–45

+9 

34 

  9. Eger

27

10

4

13

40–61

–21 

34 

10. Tiszaújváros

26

9

5

12

36–52

–16 

32 

11. Gödöllő

26

8

6

12

45–41

+4 

30 

12. Füzesabony

26

7

7

12

22–34

–12 

28 

13. Sényő

27

7

6

14

30–66

–36 

27 

14. Putnok

26

7

5

14

37–44

–7 

26 

15. Ózd

26

5

8

13

42–62

–20 

23 

16. Hatvan

26

5

1

20

31–70

–39 

16 

DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Vasas FC II 1–3

A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Monor

26

18

7

1

55–23

+32 

61 

  2. ESMTK

26

18

3

5

54–20

+34 

57 

  3. Gyula

26

17

5

4

68–21

+47 

56 

  4. III. kerületi TVE

26

14

7

5

56–33

+23 

49 

  5. Vasas II

27

13

9

5

56–34

+22 

48 

  6. Csepel

26

12

4

10

37–32

+5 

40 

  7. Dunaharaszti

26

11

3

12

42–46

–4 

36 

  8. Honvéd II

26

9

9

8

37–33

+4 

36 

  9. Dabas

26

10

5

11

43–35

+8 

35 

10. Hódmezővásárhely

26

9

6

11

40–42

–2 

33 

11. Szeged VSE

26

9

5

12

36–50

–14 

32 

12. BKV Előre

26

7

5

14

40–57

–17 

26 

13. Szeged-Csanád II

27

6

7

14

31–50

–19 

25 

14. Békéscsaba

26

7

2

17

25–54

–29 

23 

15. Martfű

26

6

2

18

22–60

–38 

20 

16. Tiszaföldvár

26

3

1

22

25–77

–52 

10 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Érdi VSE–Greenplan Balatonlelle SE 3–2

A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Kaposvár

26

18

3

5

53–25

+28 

57 

  2. Pécsi MFC

26

17

6

3

63–21

+42 

57 

  3. Nagykanizsa

26

17

6

3

52–26

+26 

57 

  4. FTC II

26

15

4

7

52–32

+20 

49 

  5. MTK II

26

15

2

9

59–31

+28 

47 

  6. Majosi SE

26

15

2

9

67–41

+26 

47 

  7. Dunaújváros

26

12

10

4

53–34

+19 

46 

  8. Érd

27

13

6

8

40–34

+6 

45 

  9. Iváncsa

26

10

4

12

44–40

+4 

34 

10. Siófok

26

9

4

13

30–50

–20 

31 

11. Szekszárd

26

8

3

15

35–65

–30 

27 

12. Paks II

26

8

2

16

34–54

–20 

26 

13. PTE-PEAC

26

6

7

13

36–47

–11 

25 

14. Balatonlelle

27

5

5

17

21–49

–28 

20 

15. Pénzügyőr

26

4

7

15

28–51

–23 

19 

16. Dombóvár

26

3

23

19–86

–67 

 

 

