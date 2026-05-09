Európai kézilabdaligák: Ogonovszky Eszter csapata kupadöntős

2026.05.09. 22:47
Ogonovszky Eszter (Fotó: FB/Bera Bera Eskubaloia)
Ogonovszky Eszter két góllal járult hozzá a címvédő Super Amara Bera Bera 25–23-as győzelméhez az Elda Prestigio ellen a női kézilabda Spanyol Kupa szombati elődöntőjében.

A szövetség honlapja szerint a vasárnapi fináléban a Mecalia Atlético Guardes lesz Ogonovszkyék ellenfele.

Albek Anna háromszor talált be a címvédő Metz HB csapatában, amely 38–20-ra nyert az ES Besancon otthonában a francia élvonalban. Vámos Petra ezúttal sem szerepelt a vendégek keretében.

Fazekas Virág három gólja ellenére a Sönderjyske 38–25-re kikapott a Köbenhavn HB otthonában a dán női bajnokság felsőházi rájátszásában.

Kuczora Csenge négy, Faragó Luca és Szabó Anna egy-egy gólja ellenére az Európa Liga-címvédő, és idén is elődöntős Thüringer HC 35–24-re kikapott a HSG Blomberg-Lippe otthonában a német női bajnokság elődöntőjében, ezzel 2–1-re elveszítette a párharcot és nem jutott a fináléba.

Az alsóházi rájátszásban Szabó Laura nyolc gólt szerzett a BSV Sachsen Zwickauban, amely 37–31-es sikerrel távozott az SU Neckarsulm otthonából.

Szita Zoltán és Ilic Zoran egy-egy góllal járult hozzá a címvédő Orlen Wisla Plock 38–18-as hazai győzelméhez a PGE Wybrzeze Gdansk ellen a lengyel élvonal elődöntőjének második mérkőzésén. Fazekas Gergő ezúttal nem talált a hálóba. Csapatuk 70–41-es összesítéssel megnyerte a párharcot és a fináléba jutott.

Pergel Andrej öt találatával a CB Ciudad de Logrono hazai pályán 28–25-re nyert a Viveros Herol BM Nava ellen a spanyol bajnokságban. Jánosi Tamás hét gólt lőtt a Tubos Aranda Villa de Arandában, amely hazai pályán 32–26-ra verte a BM Caserío Ciudad Realt.

 

