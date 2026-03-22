Simán nyert az FTC II a pécsi egyetemisták ellen, de Lisztes ütésért piros lapot kapott

R. P.
2026.03.22. 19:06
Fotó: fradi.hu
FTC Lisztes Krisztián NB III
A labdarúgó NB III vasárnapi játéknapján a Ferencváros II simán, 4–1-re legyőzte a PTE-PEAC csapatát, ám a siker nem volt felhőtlen, mivel Lisztes Krisztiánt ütésért kiállították.

A népligeti edzőközpontban megrendezett mérkőzésen Berényi Erik, Tóth Máté, Lukács Leon és Kovács Kristóf szerezte a zöld-fehérek gólját, a pécsieknél Bachesz Edvin volt eredményes.

A csakfoci.hu beszámolója szerint Lisztest a 68. percben állították ki. Egy párharc során a labda felé fordulva a 20 éves támadó a kezével eltalálta az ellenfél egyik játékost, és ezért egyből piros lapot kapott.

„Az első gólig elég kiegyenlített volt a meccs képe, ellenfelünknek is voltak lehetőségei. Aztán az első és különösen a második, majd a harmadik gól után már érezhetően könnyebb dolgunk volt. De meg kell jegyeznem, hogy kellemetlen, küzdős csapat volt az ellenfél. A három pont Lisztes Krisztián kiállítása után sem forgott veszélyben. Nagyon elégedett vagyok a srácokkal, mert amit megbeszéltünk és elterveztük, azt maradéktalanul viszont láttam a pályán”értékelt Tóth Mihály vezetőedző a fradi.hu-nak.

A Gyirmót 10–0-ra verte a Zsámbékot az Északnyugati csoportban. Különösen érdekes, hogy ez a ritka eredmény fordult elő Zsámbékon is a két csapat között, természetesen akkor is a gyirmótiak örülhettek.

NB III
21. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT 
Nyíregyháza Spartacus FC II–Kisvárda Master Good II 0–2
Eger SE–Bacsó Beton-Cigánd SE 1–3
Termálfürdő FC Tiszaújváros–Gödöllői SK 2–1
Debreceni EAC–Diósgyőri VTK II F4R 5–0
Sényő FC-ZMB Building–Putnok FC 4–2
Tiszafüredi VSE–FC Hatvan 3–0
Ózd-Sajóvölgye–Tarpa SC 3–1
Füzesabony SC–Debreceni VSC II 0–3

AZ ÉSZAKKELETI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Kisvárda II21144341–16+25 46 
2. Cigánd21135346–22+24 44 
3. DEAC21126338–17+21 42 
4. DVSC II21116445–25+20 39 
5. Tiszafüred21107440–24+16 37 
6. Tarpa2188529–22+7 32 
7. Eger2184932–49–17 28 
8. Sényő2176828–43–15 27 
9. DVTK II.21741031–42–11 25 
10. Tiszaújváros2074929–41–12 25 
11. Gödöllő2066829–27+2 24 
12. Nyíregyháza II21641138–36+2 22 
13. Putnok21631229–36–7 21 
14. Ózd21561039–49–10 21 
15. Füzesabony21561017–29–12 21 
16. Hatvan21211826–59–33 

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
ETO Akadémia–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–3
Credobus Mosonmagyaróvár–Bicskei TC 2–1
Opus Tigáz Tatabánya–Szombathelyi Haladás 1–1
Balatonfüredi FC–Újpest FC II 0–2
Komárom VSE–Budaörs 2–0
FC Sopron–Puskás Akadémia FC II 1–1
Dorogi FC–VSC 2015 Veszprém 2–0
Gyirmót FC Győr–Ikoba Beton Zsámbék 10–0

AZ ÉSZAKNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Gyirmót2119278–17+61 57 
2. Dorog21151539–24+15 46 
3. Puskás Akadémia II.21131742–22+20 40 
4. Mosonmagyaróvár21124538–20+18 40 
5. Tatabánya21122735–27+8 38 
6. Komárom21105636–33+3 35 
7. Bicske2185835–29+6 29 
8. Veszprém2185823–2329 
9. Budaörs2184932–39–7 28 
10. Szombathelyi Haladás2175926–2626 
11. Sopron2175927–35–8 26 
12. ETO Akadémia21721237–46–9 23 
13. Újpest II.21451228–41–13 17 
14. Pápa21431433–55–22 15 
15. Balatonfüred21351313–42–29 14 
16. Zsámbék21341427–70–43 13 

DÉLKELETI CSOPORT
Budapest Honvéd FC II–Szegedi VSE 2–1
Tiszaföldvár SE–Meton-FC Dabas SE 1–5
Békéscsaba 1912 Előre II–Gyulai Termál FC 0–5
III. kerületi TVE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–1
BKV Előre–Martfűi LSE 1–2
ESMTK–Dunaharaszti MTK 3–0
Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II 1–3
Monor SE–Csepel SC 3–2

A DÉLKELETI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Monor21146144–20+24 48 
2. ESMTK21142541–16+25 44 
3. Gyula21134457–19+38 43 
4. III. kerületi TVE21107442–26+16 37 
5. Vasas II2198440–26+14 35 
6. Csepel21102932–25+7 32 
7. Honvéd II2188531–23+8 32 
8. Dunaharaszti2193930–38–8 30 
9. Dabas2184935–29+6 28 
10. Szeged VSE2184931–36–5 28 
11. Hódmezővásárhely2175935–3526 
12. BKV Előre21641131–45–14 22 
13. Békéscsaba21621320–43–23 20 
14. Martfű21621317–44–27 20 
15. Szeged-Csanád II21461125–41–16 18 
16. Tiszaföldvár21211819–64–45 

DÉLNYUGATI CSOPORT
Ferencvárosi TC II–PTE-PEAC 4–1
Paksi FC II–Érdi VSE 2–3
MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC 1–0
Majosi SE–BFC Siófok 2–3
Szekszárdi UFC–Greenplan Balatonlelle SE 1–0
Pécsi MFC–FC Nagykanizsa 1–1
Pénzügyőr SE–Dombóvári FC 4–1
Dunaújváros FC–Iváncsa KSE 1–0

A DÉLNYUGATI CSOPORT ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Nagykanizsa21144338–23+15 46 
2. Kaposvár21143443–23+20 45 
3. Pécsi MFC21136249–17+32 45 
4. Majosi SE21132654–29+25 41 
5. FTC II21132646–25+21 41 
6. Dunaújváros21118247–23+24 41 
7. MTK II21112849–28+21 35 
8. Érd2196631–27+4 33 
9. Szekszárd21831030–46–16 27 
10. Iváncsa21731131–36–5 24 
11. Siófok21721223–44–21 23 
12. Paks II21711328–43–15 22 
13. PTE-PEAC21451226–39–13 17 
14. Balatonlelle21451217–36–19 17 
15. Pénzügyőr21351323–42–19 14 
16. Dombóvár2131816–70–54 

 

 

