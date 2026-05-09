Tóth Balázsnak nem elképzelhetetlen az újabb szintlépés; 17 év után távozik a Fehérvár hokikapusa

A Nemzeti Sport

vasárnapi számából ajánljuk:

Bár Blackburn nem szerepelt valami jól az angol másodosztályban, Tóth Balázs, a csapat kapusa kiemelkedően teljesített, játékostársainál ő lett az idény legjobbja. „Angliában úgy tartják, az egyik legnagyobb elismerés, ami a csapattársaktól érkezik; meglepett, de nagyon jólesett – válaszolta lapunk érdeklődésére Tóth Balázs, aki 34 bajnokin védett a Championship 2025–2026-os idényében, és különösen a hajrában nyújtott extra teljesítményt. – Sokat jelent az elismerés, ugyanakkor a futball csapatsport, a játékostársak, a stábtagok segítsége nélkül nem kaphattam volna meg.” A 28 éves, hatszoros válogatott futballista nem tartja elképzelhetetlennek az újabb szintlépést.

Hiába tűnt úgy, hogy végletekig kiélezett párharc is lehet belőle, a címvédő Szolnoki Olajbányász egyetlen győzelmet sem engedélyezett a férfi kosárlabda NB I elődöntőjében az Atomerőműnek – ellentétben 2025-tel, amikor négymeccses csatában ment tovább ugyanebből a fázisból, igaz, akkor pályahátrányban volt. A 3–0-s végeredmény nem jelenti azt, hogy simán jutott tovább, hiszen a második és a harmadik mérkőzésen is reális esélye volt a sikerre Kosztasz Flevarakisz csapatának, amely a tavalyi két bronz (NB I, Magyar Kupa) után könnyen lehet, hogy idén is két harmadik hellyel zárja az évadot. Vedran Bosnic Szolnokja kitűnően összerakott, masszív játékoskeretű gárda, és szombaton pályaelőnnyel kezdheti el a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely elleni finálét.

A napokban vált hivatalossá, hogy a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapatának saját nevelésű, 25 éves kapusa, Horváth Dominik 17 év után búcsút int a klubnak – a döntés hátteréről és az évad nehézségeiről is beszélt lapunknak: „Az akadémiai évekre szívesen tekintek vissza, ott nőttem fel, a Titánok hatalmas mérföldkő volt, hiszen onnan léphettem be a profi jégkorongozók világába Az elmúlt négy idényt az ICEHL-ben tölthettem. Gyors döntés volt a klubvezetőség részéről, hogy felkerültem a nagycsapatba. Szerencsére jól sült el, az elmúlt három évadban amikor lehetőséget kaptam, szerintem bizonyítottam, ezt alátámasztják a számok is. Az előző idényt nehéz kommentálnom, a velem kapcsolatos döntések nem tükrözték az elmúlt évek teljesítményét. Sajnos betegség és sérülések is közrejátszottak a kevés jégidőben.”

