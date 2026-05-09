Kubatov Gábor: A Fradiban az ezüstérem nem jelent semmit

Toon Raemaekers, a Ferencváros gólszerzője:

„Nem is tudom elhinni, kértem Abutól (Abu Fani – a szerk.) a labdát, aztán belerúgtam, megpattant, és azt gondoltam elsőre, hogy felmegy a harmadikra, a lelátóra, de aztán bement, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Nem szereztem még gólt a Ferencvárosban, és a csapatársaim viccet csináltak abból, hogy ez eddig nem sikerült, és már csak egy hét van az idényből, szóval nagyon boldog vagyok, hogy most összejött” – mondta a belga védő, aki 2023-ban, a belga másodosztályban szerzett legutóbb gólt.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke:

„Annak is van jelentősége, hogy ezzel a győzelemmel minimum az Európa-ligában kezdünk az új idényben. Ahogy annak is, hogy két elveszített döntő után most nyertünk, és hogy egymás után kétszer is kikaptunk már a Zalaegerszegtől ebben az idényben. Tehát nagyon nagy jelentősége van ennek a győzelemnek. A Fradiban az ezüstérmesek nem számítanak semmit. Egy szurkoló nem tudja, hányszor voltunk ezüstérmesek, az ezüstérem nekünk nem jelent semmit.”

Az FTC elnöke kérdésre válaszolva az NB I-ben bevezetett ún. magyarszabályra is kitért:

„Nem lehet szisztémákat begyakorolni, játékosokat kell magyar állampolgárrá tenni, fölösleges köröket kell futni. Aki magyar, az legyen jobb, mint a külföldiek. Ha valaki kiemelkedik magyarként, mint Tóth Alex, őt pillanatok alatt úgyis el fogják vinni külföldre. A magyarszabály ezért fölösleges.”

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője:

„Nyilván amennyi helyzetünk volt, be kellett volna előbb találnunk, de kit érdekel, megnyertük a döntőt. Magam is rúgtam tizenegyeseket, idegesítő egy helyzet, de a lényeg, hogy nyertünk. Nehéz a kupa, többet kell járjak edzőterembe. A srácok hihetetlenek voltak. Ez nagyon fontos siker a klub számára.”

Nuno Campos, a ZTE vezetőedzője:

„Gratulálok a Ferencvárosnak, hiszen megnyerte a döntőt, de gratulálok a játékosaimnak, hihetetlen, amit műveltek ebben az idényben. Megmutatták, micsoda tartásuk van, és ahogy játszottunk Magyarország egyik legjobb csapata ellen, az fantasztikus. Nagyon jó döntő volt. Büszke vagyok erre az éremre. Ez egy olyan döntő volt, amelyről évek múltán is beszélni fogunk. Amikor nyerünk, akkor sem minden jó, és amikor kikapunk, akkor sem minden rossz. A játékosoknak fejlődniük kell, és ezt ebben az idényben megtettük. Igazi csapatot alkotunk úgy, hogy az idény elején még szót sem értettek egymással a játékosok, mert más nyelvet beszélnek. Van még egy év a szerződésemből, de van egy olyan pontja, ami alapján kivásárolhatnak. Biztos vannak, akik elmennek máshova, és nekem is alakulhat így, de nagyon jól érzem itt magam.”

Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa, egyben csapatkapitánya:

„Ideje volt újra kupagyőzelemmel zárni. Az előző kettő döntőnk is hosszabbításba torkollott, azokat elveszítettük. Úgy látszik, egyszerűen nem megy. Érződött, hogy nincs sok helyzet, kiegyenlített a találkozó. Amíg a ZTE erővel bírta, tudta tartani a labdát, és amikor lehetősége volt, ellentámadást is tudott indítani. Türelmesek voltak, próbálták a lehető legtovább birtokolni a labdát. A kapunk előtt azonban szerencsére nem alakult ki veszély. Hátul szinte helyzet nélkül hoztuk le a meccset.”

Gundel-Takács Bence, a ZTE 11-est hárító kapusa:

„Nehéz mit mondani. Úgy látszik, el vagyok átkozva a 115. perc után a Magyar Kupa-döntőkben – utalt arra, hogy 2023-ban a Budafok játékosaként is a hosszabbítás végén kapott gólt, akkor még a ZTE ellen. – Nagyon fiatal csapatunk van, és felnőttünk a Fradihoz. Nagyon bosszantó így veszíteni. Biztos vagyok benne, hogy sok döntőt játszunk még, és fogunk még nyerni. A hét közepe körül tudtam meg, hogy én védek, remek a viszonyunk Mauricióval, aki jól fogadta a döntést; biztos fog még döntőben szerepelni. Fantasztikus a szeretet, amit a szurkolóktól kapunk. Az idény elején tízből kilenc ember azt mondta, hogy ki fogunk esni, ehhez képest jól szerepelünk a bajnokságban, és csak hosszabbításban kaptunk ki a kupadöntőben.”

MOL MAGYAR KUPA

DÖNTŐ

FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után

Budapest, Puskás Aréna, 49 800 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)

FERENCVÁROS: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers – Cadu (Szalai G., 79.), Kanikovszki, Zachariassen (Abu Fani, 79.), Rommens (Corbu, 91.), O'Dowda (Nagy B., 98.) – Joseph (Lisztes, 106.), Gruber (Yusuf, 63.). Vezetőedző: Robbie Keane

ZALAEGERSZEG: Gundel-Takács – Csonka (David López, 91.), Akpe, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Alfonso, 110.), Szendrei, Amato, Skribek – Maxusell (Lima, 63.), Joao Victor (Teixeira, 90.). Vezetőedző: Nuno Campos

Gólszerző: Raemaekers (111.)