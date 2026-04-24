Nemzeti Sportrádió

Edzőváltás az NB III-as DEAC-nál, felmentették Urbin Pétert

B. A. P.B. A. P.
2026.04.24. 08:25
Már nem Urbin Péter a DEAC vezetőedzője (Fotó: DEAC)
Címkék
labdarúgó NB III DEAC Urbin Péter NB III edzőváltás
A DEAC klubvezetősége úgy döntött, hogy felmenti tisztségéből az NB III-as labdarúgócsapat vezetőedzőjét, Urbin Pétert – számolt be róla a klub közleménye.

A döntés hátterében az áll, hogy csapat teljesítménye, mutatott játéka és az elért eredmények nem alakultak a várakozásoknak megfelelően. A klub vezetősége úgy ítélte meg, hogy a célok eléréséhez a csapatnak friss lendületre van szüksége, ezért változtat a szakmai stáb élén.

Az együttes irányítását Urbin Péter helyett átmenetileg Spitzmüller István eddigi másodedző veszi át, akivel a csapat célja továbbra is a minél jobb bajnoki helyezés elérése lesz. 

Urbin egyébként játékosként korábban kétszer lett NB II-es gólkirály: a címet a 20112012-es és a 20122013-as idényben hódította el a Balmazújváros játékosaként.

A DEAC 25 forduló után 49 ponttal a 3. helyen áll az NB III Északkeleti csoportjában és a következő játéknapon, vasárnap 16 órától a Sényőt látja vendégül. 

 

