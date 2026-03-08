Késhegyre menő küzdelem – Thury Gábor jegyzete

A MAGYAR ÉLVONAL dobogósai a Győr kivételével hozták a papírformát: az ETO Zalaegerszegen kikapott 2–1-re, a Ferencváros 3–1-re nyert Nyíregyházán. A DVSC a Kazincbarcikát győzte le idegenben 3–0-ra. Debrecenben elmondhatják, jó az öreg a háznál, a 200. NB I-es meccsét játszó Dzsudzsák Balázs remekelt, gólt lőtt, gólpasszt adott. A Fradi vezeti a tabellát a Győr előtt, de azonos pontszám mellett csupán több győzelmével!

A Zalaegerszeg feljött az ötödik helyre, nem mellesleg a ZTE korábban a Fradit is elintézte kétszer, és az ETO-nál ugyancsak két alkalommal bizonyult jobbnak. Nuno Campos együttesének a latin vonal annyira bejönni látszik, hogy ha Debrecenben nem figyelnek, a hajdúságiak dobogós helyezését is veszélyezteti. A ZTE ebben az idényben már másodszor hétmérkőzéses veretlenségi sorozatot produkált, nem mellékesen Maxsuell Alegria győztes gólja legalább olyan szép volt, mint a Primera División Athletic–Barcelona meccsén a szintén győztes találatot szerző Lamine Yamalé.

Nyolc fordulóval a zárás előtt már szinte biztos: a bajnoki címért folytatott harc a fej fej mellett haladó Fradi és az ETO versenyévé szűkült, a nemzetközi kupaszereplést érő harmadik hely a Debrecennek áll, a hozzá képest ötpontos hátrányban lévő Kisvárdának és ZTE-nek kevés az esélye, hogy megelőzi.

A tabella hátsó fertályán az utolsó Kazincbarcika sorsa megpecsételődni látszik, az MTK—DVTK döntetlenje (1–1) egyik csapaton sem segít igazán, a Bódog Tamás irányításával egyre karakteresebben futballozó Nyíregyházának lépéselőnye van a bennmaradásért folytatott harcban. Az Újpest és a forduló előtti hat tétmérkőzését elvesztő Paks döntetlenjének inkább a Megyeri úton örülhetnek, a nyolcadik hely már nem veszélyzóna.

Végignézve a 25. forduló találkozóinak a többségét, megállapítható, ha a színvonal nem is verdesi az eget, a mérkőzések irama nőtt a korábbiakhoz képest, a lehetőséget kapó fiatal magyarok igyekeznek élni a lehetőséggel. Egy átlagos fordulóból nem lehet mélyre ható következtetéseket levonni, de ne hallgassuk el: ha a fejlődés nem is nő exponenciális mértékben, mindenesetre elvitathatatlan.

