Felvillanyozva – Zsoldos Barna jegyzete

ENERGIAÁTALAKÍTÁS, energia-visszanyerés, energiafelszabadítás, energiagazdálkodás, energiastratégia…

A 2026-os Formula–1-es idény éppen csak elkezdődött az Ausztrál Nagydíj első szabadedzéseivel, de a motorok elektromos hajtásának jelentős térnyerése miatt a rajongók feje máris úgy zúg, mint egy trafóház. Tulajdonképpen azóta, hogy januárban először pályára gördültek a vadonatúj F1-es autók, másról sem esik szó, mint az elektromos energia optimális felhasználásáról, a téma által uralt végeláthatatlan csapatértekezletek után pedig még a pilóták tekintete is villámokat szór.

Vajon a megfelelő számú motorgyártó jelenlétéhez tényleg az volt az egyetlen helyes út, hogy az eddigi háromszorosára növelik az elektromos hajtás részét az összteljesítményben? Nos, a kézzelfogható tapasztalatok után egyre többen kételkednek benne, ám innentől nincs visszaút, mostantól éveken át ebben a technikai érában kell boldogulniuk a versenyzőknek, amelyet Max Verstappen gúnyosan „beszteroidozott Formula E-ként” aposztrofált.

Az biztos, hogy a kis kapacitású akkumulátorból fakadó folyamatos energiagazdálkodás alapjaiban változtatja meg azt, amit eddig az F1-es versenyzésről ismertünk, ez azonban idővel a döcögős kezdet ellenére is kiforrhatja magát. Ha elég szoros a mezőny és elég változatos a futamok során a különböző hajtóegységek töltöttségi szintje, egy körön belül is oda-vissza előzgethetik egymást a pilóták, ráadásul olyan helyeken, amelyeken eddig lehetetlen volt a helycsere.

Bizonyos versenyhelyzetekben elméleti síkon több száz lóerős pillanatnyi teljesítménykülönbség alakulhat ki, ami a negatív nézőpontból persze balesetveszélyes, pozitívan tekintve viszont elősegíti az előzéseket. Látszik tehát, hogy bár hónapok óta kilowattokkal és megajoule-okkal „dobálózunk”, egyelőre mégis a sötétben tapogatózunk azt illetően, az újdonságok összességében felpezsdítik-e a versenyzést, vagy olyan vezetési stílust erőltetnek-e a pilótákra, amely láttán majd’ mindenki fanyalog.

A menetrend iróniája, hogy elektromos visszatöltés szempontjából az idénynyitó melbourne-i pálya energiaszegény – éppen úgy, mint az európai F1-es rajongó, aki vasárnap hajnalok hajnalán felkel megnézni az Ausztrál Nagydíjat. Remélhetőleg végül felvillanyozó élményekkel gazdagodva.