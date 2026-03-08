Kell egy válogatott! – Vincze Szabolcs jegyzete

Bátran fogalmazhatunk úgy, hogy hazánkban sportágtörténeti jelentőségű az a projekt, ami a vitorlázásban jelenleg zajlik. És nemcsak azért, mert a Magyar Vitorlásszövetség igyekszik letenni egy válogatott alapjait, ami eddig ebben a formában egyáltalán nem létezett itthon ebben a sportágban, hanem azért is, mert olyan lehetőségeket teremt hozzá, amelyek máris súlyt adnak az újító törekvésnek.

A magyar vitorlázásban eddig is voltak sikerek, az elmúlt években nem is kicsik (olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki érmek), de azt is látnunk kell, hogy Berecz Zsombor, Érdi Mária vagy a Vadnai tesvérek, Benjamin és Jonatán kiemelkedő eredményei nem egy központilag irányított és olajozottan működő sportági rendszer hatékonyságának voltak köszönhetők. Sokkal inkább az egyéni elkötelezettségnek, az ambíciónak, egy család vagy egy közösség törekvésének és szervezésének, ami kicsit ad hoc jellegűvé, szigetszerűvé is tette a magyar vitorlázás olimpiai eredményességét.

A magyar szövetség most ezen szeretne változtatni, sőt, egy nemzeti csapat összekovácsolása az egyik fő céljává vált, mert pontosan tudja, hogy a központi támogatás a sportág hosszú távú sikerességét teszi lehetővé. Kiemelkedő tehetségek eddig is voltak és lesznek is a magyar vitorlázásban, de hatékony szövetségi háttértámogatással, megfelelő kiválasztással és egy szakembergárda felállításával jóval nagyobb az esélye annak, hogy a sportág hosszú távon is sikeres maradjon.