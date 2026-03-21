Nemzeti Sportrádió

Joao Victor: Jó formában vagyok, duzzadok az önbizalomtól

JUDI ÁDÁM
2026.03.21. 11:07
null
Joao Victor igyekszik sorozatban a harmadik meccsén is betalálni (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
ZTE NB I Joao Victor Zalaegerszeg
Joao Victor, a ZTE brazil légiósa hat gólt szerzett a bajnokságban, és szeretne eljutni legalább tízig – a következő lépést szombaton az Újpest elleni meccsen teheti meg célja felé.

– Az előző két fordulóban egyaránt gólt szerzett, így magabiztosan várhatja az Újpest elleni szombati bajnokit.
– Valóban jó formában érzem magam, duzzadok az önbizalomtól – válaszolta lapunk kérdésére Joao Victor, a ZTE FC 21 esztendős brazil csatára. – A támadóknak mindig fontos, hogy egymás után több meccsen is betaláljanak, de számomra az még lényegesebb, miképpen tudok hozzájárulni a csapat teljesítményéhez. Az előző két meccsünkön, az ETO FC és a Paks ellen is masszívak voltunk, a góljaim pedig a remek csapatmunka eredményei.

– Habár alapember Zalaegerszegen, s az esetek többségében jól is játszik, rengeteg kritikát kap. Ezeket hogyan kezeli?
– A kritika a futball része, mindenesetre próbálok kiegyensúlyozott maradni, nem elszállni a dicséretektől, illetve nem összeomlani a negatív kritikától. Arra ügyelek, hogy mindennap fejlődjek, meghallgassam azokat, akik valóban segíteni akarnak, és fejben is erős maradjak.

– Sokat elárul, hogy góljai után rendre odaszalad Nuno Campos vezetőedzőhöz.
– Nagyszerű a kapcsolatunk, ő mindig támogat és önbizalmat ad nekem. Márpedig amikor a vezetőedző bízik egy labdarúgóban, az megmutatkozik a pályán nyújtott teljesítményében. Keményen dolgozom, igyekszem ezt a bizalmat meghálálva jól futballozni.

– Hatgólos a bajnokságban, korábban azt mondta a Nemzeti Sportnak, hogy tízig akar jutni.
– Igen, ezt a célt tűztem ki magam elé, és hiszek benne, hogy el tudom érni. Hét fontos bajnoki vár még ránk ebben az idényben, hiszem, hogy legalább négy gólt szerzek még. De természetesen az a legfontosabb, hogy a csapat jól szerepeljen.

– Egy kérdés erejéig még térjünk vissza a múlt hét végi paksi bajnokira, amelyen emberhátrányban döntetlent értek el, sőt centimétereken múlt, hogy a hajrában nem szerezte meg a győztes gólt…
– Nagyon intenzív mérkőzés volt. Sohasem könnyű emberhátrányban játszani, megmutattuk, milyen küzdőszellem jellemez minket. Való igaz, a gólom mellett volt még egy nagy helyzetem, próbáltam higgadt maradni, átemeltem a kapus fölött a labdát, s bár nem tévedtem sokat, sajnos mellé ment. Nyilván boldog lettem volna, ha bemegy, de a mérkőzés összképére és az emberhátrányunkra tekintettel örülhetünk az egy pontnak.

– Továbbra is kiváló formában van a ZTE, az utóbbi tizenhat tétmeccsén csak egyszer kapott ki. Mi a titok?
– Mentálisan erősek vagyunk, mindennap keményen dolgozunk, hiszünk abban, amit csinálunk. Az önbizalom sokat segít a nehéz pillanatokban, és az, hogy tényleg csapatként játszunk.

– A bajnokságban jelenleg negyedikek, van esélyük a dobogón végezni, a Magyar Kupában pedig az NB II-ben listavezető Budapest Honvéddal játszanak a döntőbe jutásért.
– Tény, kedvező helyzetben vagyunk, de többre vágyunk. A dobogós helyezés és a kupadöntőbe jutás fantasztikus lenne. A végsőkig harcolunk, hogy valami különlegeset érjünk el ebben az idényben.

– Következik az újpestiek elleni bajnoki: mit vár?
– Nehéz lesz, az Újpest erős csapat, a bajnokságban egyébként sincsenek könnyű találkozók. Becsülettel felkészülünk, és nem kérdés, hazai pályán nem lehet más a cél, csak a győzelem. Természetesen jó lenne sorozatban a harmadik meccsemen is betalálni, de a legfontosabb, hogy megszerezzük a három pontot.

LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ
Március 20., péntek
MTK Budapest–Paksi FC 0–2
Március 21., szombat
14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Március 22., vasárnap
14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

26

14

8

4

50–27

+23 

50 

  2. Ferencvárosi TC

25

15

4

6

49–27

+22 

49 

  3. Debreceni VSC

26

12

8

6

40–31

+9 

44 

  4. Paksi FC

27

11

8

8

49–38

+11 

41 

  5. Zalaegerszegi TE

26

10

9

7

39–32

+7 

39 

  6. Kisvárda

26

11

5

10

32–39

–7 

38 

  7. Puskás Akadémia

25

10

5

10

31–31

35 

  8. Újpest FC

26

9

6

11

35–42

–7 

33 

  9. Nyíregyháza Spartacus

26

7

8

11

35–44

–9 

29 

10. MTK Budapest

27

7

7

13

45–56

–11 

28 

11. Diósgyőri VTK

26

5

10

11

33–44

–11 

25 

12. Kazincbarcika

26

5

2

19

25–52

–27 

17 

 

 

