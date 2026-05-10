Nagy Krisztián: négy feljutás, négy kiesés és immár 100 élvonalbeli meccs

Klub- és osztályváltások is szegélyezik Nagy Krisztián pályafutását, s a múlt héten jelentős mérföldkőhöz ért: a Kaposvári Rákóczi és a Kecskemét TE korábbi emblematikus futballistája kisvárdai színekben játszotta 100. NB I-es mérkőzését a Kazincbarcika miskolci otthonában, ahol csapata 2–1-es vereséget szenvedett. Pedig nem feltétlenül úgy indult ez a karrier, hogy idáig eljuthat...

„Mit ne mondjak, volt olyan pillanat, amikor úgy voltam vele, nemhogy száz, egyetlen NB I-es meccsem sem lesz – mondta sóhajtva a 30 éves futballista, amikor kérésünkre a kezdetekre emlékezett. – Kaposvári nevelésű vagyok, aztán tizenhét évesen irányt váltott a karrierem, fél évig Németországban éltem, ahol bár futballoztam, csak amatőr szinten. A hazatérésem után 2014 tavaszán az NB III-as nagyatádi csapathoz kerültem, onnan lépegettem előre. Visszakerültem nevelőegyesületembe, a Kaposvárba, ott előbb kiestünk az NB II-ből, majd csődbe ment a klub, és a megye egyből kezdtük újra felépíteni magunkat, ennek csúcsaként 2019-ben feljutottunk az élvonalba.”

A védelem szélén és a középpálya tengelyében egyaránt bevethető játékos 2019. augusztus 4-én a Székesfehérváron 4–2-re elveszített bajnokin esett át a tűzkeresztségen, első gólját (abból is van 10 az eddigi 100 bevetésén) már a második fellépésén, a Mezőkövesd ellen (1–2) megszerezte. De vajon emlékszik-e, mikor érkezett az első jelentősebb mérföldkőhöz, az 50. élvonalbeli meccséhez?

„Igen, az első kecskeméti NB I-es évünk utolsó fordulójában, jelenlegi csapatom, a Kisvárda ellen – bizonyítja Nagy Krisztián, hogy jó a memóriája. – Azzal az egy-nullás győzelemmel tettük biztossá újoncként az ezüstérmünket. Talán hamarabb is megérkezhettem volna ezekhez a jeles alkalmakhoz, de a pályafutásomban sokszor az újrakezdéseken volt a hangsúly. Amikor a Kaposvárral kiestünk, az NB III-ból az NB II-be feljutó DEAC-nál kaptam esélyt, és bár jól sikerült az idényem, a csapat kiesett. Ekkor hívott a Kecskemét, amely szintén NB II-es újoncként csalogatott magához, de annak az évnek nemhogy kiesés, hanem egyenesen feljutás lett a vége. Összesen négyszer jutottam fel aktuális csapatommal, és négyszer is estem ki, két-két esetben az élvonal és az NB II között váltottam osztályt. Nálam valóban igaz a mondás: az élet általában döntetlenre játszik.”

Tavaly nyáron a kieső Kecskemétből érkezett a frissen visszajutó Kisvárdába, és bár az utóbbi hat meccsen nyeretlen maradt, azon belül az előző három meccsét el is veszítette az újonc, a bennmaradás kiharcolásával menet közben szinte egy pillanatig sem volt gondja.

„Sajnáljuk, hogy így alakultak az utóbbi meccsek, magunk sem értjük, miért. Szerettem volna győztes találkozón jubilálni, de ez sajnos nem adatott meg a Kazincbarcika otthonában. Tudjuk, hogy a záró fordulóban az ETO-nak mi a tét, nekünk elsősorban a becsületünk forog kockán, ugyanakkor csak magunkkal kell foglalkoznunk, nem azt nézni, kinek tehetünk szívességet, és kinek nem. Nekünk is van tétje e meccsnek, egyesek a következő évi szerződésükért játszanak, mások azért, hogy megmutassák, a jövőben is lehet rájuk számítani, s olyanok is lehetnek köztünk, akik azt igazolnák, máshol számolhatnak velük.”

És hogy mennyi lehet még a karrierjében ezen a szinten?

„Még legalább ötven meccset kitűztem magam elé az NB I-ben, örülnék, ha ez kisvárdai színekben jönne össze, mert akkor a klubnak és magamnak is kívántam még néhány sikeres évet.”

