Hajnal Tamás: Bántott minket, hogy az előző két döntőt nem tudtuk megnyerni

2026.05.10. 10:04
Hajnal Tamás szerint rendben van a Fradi szezonja ezzel a kupagyőzelemmel (Fotó: NSO Tv)
A Ferencváros sportigazgatója számított rá, hogy nem lesz sétagalopp a Zalaegerszeg elleni kupadöntő, Hajnal Tamás a találkozó után kiemelte, remek csapat a ZTE, ők azonban szerettek volna bizonyítani az előző két idényben elbukott finálé után.

MOL MAGYAR KUPA
DÖNTŐ
FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után
Budapest, Puskás Aréna, 49 858 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)
FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers – Cadu (Szalai G., 79.), Kanikovszki, Zachariassen (Abu Fani, 79.), Rommens (Corbu, 91.), O'Dowda (Nagy B., 98.) – Joseph (Lisztes, 106.), Gruber (Yusuf, 63.). Vezetőedző: Robbie Keane
ZTE: Gundel-Takács Csonka A. (David López, 91.), Akpe Victory, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Alfonso, 110.), Szendrei N., Amato, Skribek – Maxsuell (Lima, 63.), Joao Victor (Teixeira, 90.). Vezetőedző: Nuno Campos
Gólszerző: Raemaekers (111.)

