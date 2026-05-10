Gundel-Takács Bence: Jövő héten megpróbálunk ismét borsot törni a Ferencváros orra alá!

Több remek védés mellett Yusuf tizenegyesét is hárította Gundel-Takács Bence a Ferencváros elleni Magyar Kupa-döntőben. A Zalaegerszeg kapusa azonban mégsem örülhetett, hiszen a hosszabbításban, egy szöglet után a zöld-fehérek megszerezték a győztes gólt. Gundel-Takács szerint túl lassan rendeződtek vissza a sarokrúgásnál, ez lett a vesztük.

DÖNTŐ

FERENCVÁROSI TC–ZALAEGERSZEGI TE FC 1–0 (0–0, 0–0, 0–0) – hosszabbítás után

Budapest, Puskás Aréna, 49 858 néző. Vezette: Rúsz Márton (Buzás Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő)

FTC: Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers – Cadu (Szalai G., 79.), Kanikovszki, Zachariassen (Abu Fani, 79.), Rommens (Corbu, 91.), O'Dowda (Nagy B., 98.) – Joseph (Lisztes, 106.), Gruber (Yusuf, 63.). Vezetőedző: Robbie Keane

ZTE: Gundel-Takács – Csonka A. (David López, 91.), Akpe Victory, Várkonyi, Calderón – Kiss B. (Alfonso, 110.), Szendrei N., Amato, Skribek – Maxsuell (Lima, 63.), Joao Victor (Teixeira, 90.). Vezetőedző: Nuno Campos

Gólszerző: Raemaekers (111.)