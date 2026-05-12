NS-infó: ennyibe kerülhet a ZTE edzőjének a kivásárlása

Hétfőn a portugál Maisfutebol arról írt, hogy az NB I-ben 5. helyen álló ZTE vezetőedzője, Nuno Campos a francia élvonalban 10. helyen álló, nyáron edzőt váltó Toulouse szűkített jelöltlistáján is szerepel. A Nemzeti Sport értesülései szerint emellett Lengyelországból és hazájából, Portugáliából is érdeklődnek iránta (ugyanakkor a vele hírbe hozott DVSC-nél nem ő lesz a csapat vezetőedzője).

A tavaly nyáron érkező 51 éves Campos a Ferencváros ellen 1–0-ra elveszített kupadöntő után arról nyilatkozott, bár az NB I-es bennmaradással meghosszabbodott egy évvel a szerződése Zalaegerszegen, van egy kivásárlási ára, amiért szerződtethetik őt a ZTE-től.

„Van még egy év a szerződésemből, de van egy olyan pontja, ami alapján kivásárolhatnak. Biztos vannak, akik elmennek máshova, és nekem is alakulhat így, de nagyon jól érzem itt magam” – mondta az M4 Sportnak Nuno Campos. A klub tulajdonosa, Damián Pedrosa pedig hozzátette ehhez a Nemzeti Sport kérdésére, hogy a terveik szerint az új idényben is Campos irányítja a csapatot.

Portugáliából származó információink szerint azonban mintegy 200 ezer euró körüli összegért kivásárolható Campos a zalaegerszegi szerződéséből. Úgy tudjuk, a zalaiak felkészültek arra az estre is, ha valamelyik érdeklődő érvényesítené a portugál edző szerződésében szereplő opciót, de ebben az ügyben a klub hivatalos megkeresést még nem kapott.

Ahogy írásos vételi ajánlat még a csapat játékosaiért sem érkezett a tavasszal, de több futballistát kiemelt figyelemmel követnek külföldi megfigyelők. Úgy tudjuk, a télen Litvániából szerződtetett 19 éves nigériai védő, Akpe Victory miatt az elmúlt hetekben a német és a spanyol élvonalból is érkeztek megfigyelők a ZTE mérkőzéseire.