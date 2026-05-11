Váratlan szöglet zavarta össze az egerszegi védelmet a kupadöntőn

2026.05.11. 08:38
Rúsz Márton elsőre nem ítélt szögletet a 111. percben (Fotó: Török Attila)
Fantasztikus hangulatban, csaknem ötvenezer néző előtt közepes színvonalú, ám küzdelmes mérkőzésen dőlt el a Mol Magyar Kupa sorsa a Ferencváros javára a Puskás Arénában.

A találkozó statisztikája önmagáért beszél: a győztes FTC több mint hatvan százalékban birtokolta a labdát, ám a hosszabbítást is beszámítva százhúsz perc alatt csupán hatszor találták el Gruber Zsomborék a ZTE kapuját. Egy alkalommal tizenegyesből, az ötödik után a 111. percben pedig a labda az egyébként remek teljesítményt nyújtó Gundel-Takács Bence kapujában kötött ki, míg Dibusz Dénesnek egyszer sem kellett védenie. 

Két jelentős esemény mindenképpen említésre érdemes: mivel a két félidő alatt nem született gól, hosszabbítás következett, amelynek harmadik percében tizenegyeshez jutott a Ferencváros, a csereként pályára lépő Corbu Máriusz ellen követtek el szabálytalanságot a zalaegerszegiek.

„Remek labdát kaptam a bal oldalon Mohammed Abu Fanitól – emlékezett az FTC középpályása. – Megpróbáltam laposan középre adni, ám az egerszegiek középső védője útját állta  a labdának, amely visszakerült hozzám, de mielőtt újra próbálkozhattam volna, Fabricio Amato buktatott. Bár a ZTE játékosai vitatták, szerintem jogos volt a tizenegyes, amelyet nekem kellett volna elvégeznem. A büntető végül kimaradt, de nyertünk, úgyhogy boldogok lehetünk. A cserék után agresszívabban, gyorsabban és pontosabban futballoztunk, és tőlem is azt kérte Robbie Keane, hogy bátran vállaljam el az egy az egy elleni játékot, s ha tehetem, törjek be a tizenhatoson belülre.” 

A tizenegyespárbajt az egerszegiek nyerték volna meg – Várkonyi Bence szerint
Fotó: Árvai Károly

Várkonyi Bence, a ZTE FC védője amennyire csalódott volt a vereség miatt, ugyanannyira büszkének is mondta magát a ZTE akaratos, taktikus futballjáért.
„Hátul megpróbáltunk stabilak lenni, ami sikerült is, ugyanis nem sok helyzete volt a Ferencvárosnak – csak a tizenegyes és a gól. A levegőben nemigen vertek meg minket, készültünk arra, hogy sok íveléssel próbálkozik majd az FTC, ezért a mögénk rúgott labdákat is jól kezeltük. A szünetben kissé változtattunk a védekezésünkön, akkor még annyi lehetősége sem volt a Fradinak, mint azelőtt. Sajnos támadásban nem tudtunk kibontakozni, a félpályán nehezen mentünk át. Összességében megérdemelten győzött a Ferencváros, de jobb lett volna, ha rendes gólt szerez, nem ilyen vitára okot adót… Egyébként, ha tizenegyespárbaj döntött volna, szerintem mi nyerünk, ugyanis Gundel-Takács Bence kiválóan védi a tizenegyeseket. Győzni akartunk, csalódottak vagyunk, a bajnokságban kétszer már megvertük a Fradit, azon leszünk, hogy szombaton harmadszor is legyőzzük.”

S ha már a tizenegyes: Bamidele Yusuf gyengén és rosszul helyezett labdáját bravúrral, lábbal védte Gundel-Takács Bence, aki elmondta, készültek a héten a tizenegyesekre, és az FTC-játékos lövéseit is elemezték.

 „Tudtam, hogy a bal kezem felé rúgja a labdát – mondta  a ZTE kapusa. – Balra is vetődtem, ám a Fradi játékosa változtatott, középre célzott, így nem kézzel, hanem lábbal hárítottam a lövést. Jólestek a gratulációk, köztük édesapámé is, aki a lelátóról figyelte a teljesítményemet.”     

A kupa sorsát eldöntő gól körülményei is vitára adtak okot: Yusuf lövése nyomán Szendrei Norbertről az alapvonalon túlra pattant a labda, Vígh-Tarsonyi Gergő partjelző nem lengetett, így a takarásban lévő Rúsz Márton játékvezető kirúgást ítélt, miközben Mohammed Abu Fani elindult a szögletzászló felé. Ugyanakkor a ZTE játékosai, látva, hogy a bíró nem jelzett szögletet, nem is vették fel a szögletnél szükséges pozíciókat, és Gundel-Takács Bence kapus sem készült fel. A hírek szerint a VAR-szobából szóltak a játékvezetőnek, aki módosította az ítéletét, s ekkor Mohammed Abu Fani és Toon Raemaekers kapcsolt a leggyorsabban, mi több, a középső védő egyből a kapuba rúgta az elé gurított labdát. Ezzel a furcsa, ám szabályos góllal lett 25. alkalommal kupagyőztes a Ferencváros. 

Szendrei Norbert: Először kirúgást mutatott a játékvezető
 

A ZTE FC csapatkapitánya, Szendrei Norbert a lefújás után lapunknak összegezte a kupadöntővel kapcsolatos tanulságokat, és természetesen megkérdeztük a gól előtti szituációról, amikor láthatóan nem volt egyértelmű: valóban szögletrúgás következhet az FTC javára…
„Eléggé kellemetlen volt az a helyzet, ugyanis az nem kérdés, hogy szöglet volt a helyes ítélet, csakhogy először kirúgást mutatott a játékvezető, aztán szögletet, aztán megint kirúgást, és megint szögletet… Nem tudom, ha fordítva történt volna, akkor is megváltoztatta volna-e az ítéletét a bíró… Nem vagyok benne biztos. Ám hangsúlyozom, hogy a szöglet volt a helyes ítélet, csak a körülmények voltak furcsák. Ami a mérkőzést illeti, a Ferencvárosnál volt többet a labda, de egy Európa-liga-nyolcaddöntős ellenféllel szemben azért ez benne van a pakliban. Egész jól sikerült hatástalanítani a zöld-fehérek támadásait, persze voltak helyzeteik, szükségünk volt Gundel-Takács Bence bravúrjaira. El tudom fogadni ezt a végeredményt, mindent megtettünk, ugyanakkor büszke és szomorú vagyok egyszerre. Az öltözőben Damián Pedrosa és Andrés Jornet tulajdonosok, valamint Nuno Campos vezetőedző is hangsúlyozta, hogy büszke ránk. Ha az idény előtt valaki azt mondja, hogy az utolsó bajnoki forduló előtt a harmadik, negyedik helyért harcolunk és kupadöntőt játszunk, mindenki aláírta volna.”

 

 

