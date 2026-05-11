Váratlan szöglet zavarta össze az egerszegi védelmet a kupadöntőn

A találkozó statisztikája önmagáért beszél: a győztes FTC több mint hatvan százalékban birtokolta a labdát, ám a hosszabbítást is beszámítva százhúsz perc alatt csupán hatszor találták el Gruber Zsomborék a ZTE kapuját. Egy alkalommal tizenegyesből, az ötödik után a 111. percben pedig a labda az egyébként remek teljesítményt nyújtó Gundel-Takács Bence kapujában kötött ki, míg Dibusz Dénesnek egyszer sem kellett védenie.

Két jelentős esemény mindenképpen említésre érdemes: mivel a két félidő alatt nem született gól, hosszabbítás következett, amelynek harmadik percében tizenegyeshez jutott a Ferencváros, a csereként pályára lépő Corbu Máriusz ellen követtek el szabálytalanságot a zalaegerszegiek.

„Remek labdát kaptam a bal oldalon Mohammed Abu Fanitól – emlékezett az FTC középpályása. – Megpróbáltam laposan középre adni, ám az egerszegiek középső védője útját állta a labdának, amely visszakerült hozzám, de mielőtt újra próbálkozhattam volna, Fabricio Amato buktatott. Bár a ZTE játékosai vitatták, szerintem jogos volt a tizenegyes, amelyet nekem kellett volna elvégeznem. A büntető végül kimaradt, de nyertünk, úgyhogy boldogok lehetünk. A cserék után agresszívabban, gyorsabban és pontosabban futballoztunk, és tőlem is azt kérte Robbie Keane, hogy bátran vállaljam el az egy az egy elleni játékot, s ha tehetem, törjek be a tizenhatoson belülre.”

A tizenegyespárbajt az egerszegiek nyerték volna meg – Várkonyi Bence szerint Fotó: Árvai Károly Várkonyi Bence, a ZTE FC védője amennyire csalódott volt a vereség miatt, ugyanannyira büszkének is mondta magát a ZTE akaratos, taktikus futballjáért.

„Hátul megpróbáltunk stabilak lenni, ami sikerült is, ugyanis nem sok helyzete volt a Ferencvárosnak – csak a tizenegyes és a gól. A levegőben nemigen vertek meg minket, készültünk arra, hogy sok íveléssel próbálkozik majd az FTC, ezért a mögénk rúgott labdákat is jól kezeltük. A szünetben kissé változtattunk a védekezésünkön, akkor még annyi lehetősége sem volt a Fradinak, mint azelőtt. Sajnos támadásban nem tudtunk kibontakozni, a félpályán nehezen mentünk át. Összességében megérdemelten győzött a Ferencváros, de jobb lett volna, ha rendes gólt szerez, nem ilyen vitára okot adót… Egyébként, ha tizenegyespárbaj döntött volna, szerintem mi nyerünk, ugyanis Gundel-Takács Bence kiválóan védi a tizenegyeseket. Győzni akartunk, csalódottak vagyunk, a bajnokságban kétszer már megvertük a Fradit, azon leszünk, hogy szombaton harmadszor is legyőzzük.”

S ha már a tizenegyes: Bamidele Yusuf gyengén és rosszul helyezett labdáját bravúrral, lábbal védte Gundel-Takács Bence, aki elmondta, készültek a héten a tizenegyesekre, és az FTC-játékos lövéseit is elemezték.

„Tudtam, hogy a bal kezem felé rúgja a labdát – mondta a ZTE kapusa. – Balra is vetődtem, ám a Fradi játékosa változtatott, középre célzott, így nem kézzel, hanem lábbal hárítottam a lövést. Jólestek a gratulációk, köztük édesapámé is, aki a lelátóról figyelte a teljesítményemet.”

A kupa sorsát eldöntő gól körülményei is vitára adtak okot: Yusuf lövése nyomán Szendrei Norbertről az alapvonalon túlra pattant a labda, Vígh-Tarsonyi Gergő partjelző nem lengetett, így a takarásban lévő Rúsz Márton játékvezető kirúgást ítélt, miközben Mohammed Abu Fani elindult a szögletzászló felé. Ugyanakkor a ZTE játékosai, látva, hogy a bíró nem jelzett szögletet, nem is vették fel a szögletnél szükséges pozíciókat, és Gundel-Takács Bence kapus sem készült fel. A hírek szerint a VAR-szobából szóltak a játékvezetőnek, aki módosította az ítéletét, s ekkor Mohammed Abu Fani és Toon Raemaekers kapcsolt a leggyorsabban, mi több, a középső védő egyből a kapuba rúgta az elé gurított labdát. Ezzel a furcsa, ám szabályos góllal lett 25. alkalommal kupagyőztes a Ferencváros.