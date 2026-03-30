A Haladás és a Kecskemét is négy gólt lőtt a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I alsóházának 4. fordulójában a Kecskemét a PEAC, míg a Haladás a Magyar Futsal Akadémia ellen nyert 4–1-re, a H.O.P.E. Futsal-Alpassport pedig nyolcgólos meccsen győzött Berettyóújfalun.
FUTSAL
FÉRFI NB I, RÁJÁTSZÁS
ALSÓHÁZ, 4. FORDULÓ
SG Kecskemét Futsal–Prohuman-PTE-PEAC 4–1
Haladás VSE–Magyar Futsal Akadémia 4–1
MVFC Berettyóújfalu–H.O.P.E. Futsal-Alpassport 3–5
