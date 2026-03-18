Erdély Csanád: Megpróbálunk felülni erre a hullámra és minél tovább siklani
„Ha van egy olyan alapszakaszbeli utolsó mérkőzés, amelyen 30 másodperccel a vége előtt jutsz be a pre-playoffba, majd az életedért küzdesz két meccsen keresztül és megnyered a párharcot, akkor óhatatlanul megjön az önbizalma egy csapatnak – kezdte összegzését Erdély Csanád, a Hydro Fehérvár AV19 csapatkapitánya a Klagenfurt elleni győzelem után. – Megjön az önbizalma, hogyha lősz egy utolsó harmadban négy gólt, mint ahogy tettük a Bécs ellen itt a második mérkőzésen. Megjön az önbizalma, hogyha idegenben 1–0-ra, egy emberhátrányos góllal nyersz. Ezek mind olyan dolgok, amelyekre lehet építkezni, s szerintem ez látszott ma is. És ez látszott a kinti klagenfurti mérkőzésen is, az sem egy 3–0-s mérkőzés volt, mert mindkét oldalon voltak helyzetek. Inkább ez a mostani volt a reális forgatókönyv, meg ez a reális végeredmény, amit ma láthattunk. Egy-, maximum kétgólos különbség van a két csapat között a két mérkőzés alapján, amit játszottunk. Annak nagyon örülök, hogy jó időben tudtunk betalálni, az emberelőnyt tíz vagy tizenkét másodperc alatt ki tudtuk használni. És amit a laikusok nem nagyon látnak: az az emberhátrányos munka, amit elvégeztünk itt az utóbbi két, de inkább öt mérkőzésen, az szerintem megsüvegelendő, és azok az önfeláldozó blokkok, amiket láttunk itt a végén, azok is megmutatják, hogy milyen karaktere van a csapatnak. Nyilvánvalóan akkor tud az ember építkezni, hogyha van pozitív visszacsatolás, most volt, úgyhogy megpróbálunk erre a hullámra ráülni és minél tovább siklani.”
A Fehérvár legyőzte a Klagenfurtot, egyenlített a párharcban
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, RÁJÁTSZÁS
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC-KAC (osztrák) 2–1 (0–1, 2–0, 0–0)
MET Aréna, 3193 néző. V: Hronsky (szlovák), Zrnic (szlovén), Puff (osztrák), Zgonc (szlovén)
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen, Messner (1) / STIPSICZ, Campbell / Kiss R., Horváth Donát (1) / Falus – ERDÉLY 1, Richards, Gerlach (2) / Archibald, Hári, Cheek / Kulmala, Németh K., Kuralt / Ambrus Cs., MIHÁLY 1, Magosi. Edző: Ted Dent
KLAGENFURT: DAHM– Nickl, Teves / J. Jensen, Preiml / Sablettnig, Maier (1) – SCHWINGER, Mursak, Petersen / Fraser, Van Ee, Moyle / WITTING 1, Herburger, Hochegger / Waschnig, Obersteiner. Edző: Kirk Furey
Kapura lövések: 22–26
Emberelőny-kihasználás: 2/1, ill. 2/0
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1–1
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Mindkét csapat keményen küzdött, sok ütközés volt, minden megtörtént, ami a rájátszásban megtörténhet egy mérkőzésen. Egész idényben gondjaink voltak a gólszerzéssel, sokat beszélgettünk erről a problémáról. Néha egyszerűen csak oda kell állni a kapus elé, és lőni, amennyit lehet, ezúttal mindkét gólunknál jól takartunk.
Kirk Furey: – Nem játszottunk olyan gyorsan, ahogy szeretnénk, nem tudtunk átjutni úgy a semleges zónán, ahogy az első mérkőzésen. Hosszú még a sorozat, megpróbáljuk a kijavítani a hibákat és csak előrenézni.