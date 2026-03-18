Erdély Csanád: Megpróbálunk felülni erre a hullámra és minél tovább siklani

„Ha van egy olyan alapszakaszbeli utolsó mérkőzés, amelyen 30 másodperccel a vége előtt jutsz be a pre-playoffba, majd az életedért küzdesz két meccsen keresztül és megnyered a párharcot, akkor óhatatlanul megjön az önbizalma egy csapatnak – kezdte összegzését Erdély Csanád, a Hydro Fehérvár AV19 csapatkapitánya a Klagenfurt elleni győzelem után. – Megjön az önbizalma, hogyha lősz egy utolsó harmadban négy gólt, mint ahogy tettük a Bécs ellen itt a második mérkőzésen. Megjön az önbizalma, hogyha idegenben 1–0-ra, egy emberhátrányos góllal nyersz. Ezek mind olyan dolgok, amelyekre lehet építkezni, s szerintem ez látszott ma is. És ez látszott a kinti klagenfurti mérkőzésen is, az sem egy 3–0-s mérkőzés volt, mert mindkét oldalon voltak helyzetek. Inkább ez a mostani volt a reális forgatókönyv, meg ez a reális végeredmény, amit ma láthattunk. Egy-, maximum kétgólos különbség van a két csapat között a két mérkőzés alapján, amit játszottunk. Annak nagyon örülök, hogy jó időben tudtunk betalálni, az emberelőnyt tíz vagy tizenkét másodperc alatt ki tudtuk használni. És amit a laikusok nem nagyon látnak: az az emberhátrányos munka, amit elvégeztünk itt az utóbbi két, de inkább öt mérkőzésen, az szerintem megsüvegelendő, és azok az önfeláldozó blokkok, amiket láttunk itt a végén, azok is megmutatják, hogy milyen karaktere van a csapatnak. Nyilvánvalóan akkor tud az ember építkezni, hogyha van pozitív visszacsatolás, most volt, úgyhogy megpróbálunk erre a hullámra ráülni és minél tovább siklani.”