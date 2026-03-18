Álvaro Arbeloa és Andrij Lunyin is beszélt Thibaut Courtois sérüléséről

2026.03.18. 09:12
null
Thibaut Courtois (szemből) a Manchester City ellen is bemutatott két nagy védést (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Real Madrid 5–1-es összesítéssel búcsúztatta a Manchester Cityt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, de rossz hír lehet a madridiaknak, hogy a csapat kapusát, Thibaut Courtois-t a keddi manchesteri visszavágón le kellett cserélni. A mérkőzés után a belga kapust váltó Andrij Lunyin és Álvaro Arbeloa vezetőedző is szót ejtett Courtois sérüléséről.

„Sajnálom Thibaut-t, most nem a legjobb sorozatot produkáljuk a sérülések terén – fogalmazott a meccs után a Movistarnak Andrij Lunyin, aki a szünetben állt be Thibaut Courtois helyett és fontos védésekkel segítette 2–1-es győzelemhez csapatát. – Kapusként mindig azt szeretnéd, hogy az ellenfélnek ne legyen helyzete, de ez a Bajnokok Ligája és a Manchester City. Tudtuk, milyen mérkőzés vár ránk, és számítottunk arra, hogy lesznek momentumok, amikor majd szenvednünk kell a pályán.”

Lunyin egyelőre nem tudja, hogy posztriválisára mennyi ideig nem számíthat a csapat, így azt sem, hogy a hétvégi madridi városi rangadón a belga visszatérhet-e a kapuba: „Még nem tudom, mi lesz az Atlético Madrid elleni meccsel. Courtois-nak beszélnie kell az orvosokkal, ám ami engem illet, én minden meccsre készen állok, és mint mindig, minden tőlem telhetőt megteszek.”

Álvaro Arbeloa, a Real Madrid vezetőedzője sem tudott konkrétumokkal szolgálni egyelőre első számú kapusa állapotáról, de szavaiból arra lehet következtetni, hogy talán nincs ok az aggodalomra: „Elővigyázatosságból cseréltük le. Érzett némi kellemetlenséget, ám reméljük, felépül a vasárnapi mérkőzésre.”

A Marca értesülései szerint egyébként a belga kapus combhajlítóizom-sérülést szenvedett, és kevés esély van arra, hogy pályára lépjen az Atlético Madrid elleni vasárnapi rangadón. További fejlemények Courtois állapotáról a mai (szerdai) orvosi vizsgálat után várhatók. 

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
MANCHESTER CITY (angol)–REAL MADRID (spanyol) 1–2 (1–1)
Manchester, Etihad Stadion, 51 103 néző. Vezette: Turpin (francia)
MAN. CITY: Donnarumma – M. Nunes (Semenyo, 57.), Khusanov, Ruben Días (Guéhi, a szünetben), Ait-Nuri – Rodri (N. González, 74.) – Cherki, Bernardo Silva, T. Reijnders (Aké, a szünetben), Doku – Haaland (Marmus, 57.). Menedzser: Pep Guardiola
REAL MADRID: Courtois (Lunyin, a szünetben) – Alexander-Arnold (Carvajal, 83.), Rüdiger, Huijsen, Fran García – Valverde, Pitarch (M. Ángel, 74.), Tchouaméni, Arda Güler (Camavinga, 74.) – Brahim Díaz (K. Mbappé, 69.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Haaland (42.), ill. Vinícius Júnior (22., 90+3. – az elsőt 11-esből)
Kiállítva: Bernardo Silva (20.)
Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 5–1-es összesítéssel

Kapcsolódó tartalom

„Ez a mérkőzés nagyon fontos volt az önbizalmunk szempontjából” – Vinícius Júnior a Manchester City kiejtése után

Pep Guardiola a visszavonulásról beszélt, míg Álvaro Arbeloa már a Bayern Münchenre koncentrál.

Vinícius duplázott, a Real Madrid kettős győzelemmel ment tovább a Manchester City ellen

Az angolok hetven percet emberhátrányban játszva nem tudtak a továbbjutás közelébe kerülni.

 

 

„Ez a mérkőzés nagyon fontos volt az önbizalmunk szempontjából” – Vinícius Júnior a Manchester City kiejtése után

Bajnokok Ligája
1 órája

Vinícius duplázott, a Real Madrid kettős győzelemmel ment tovább a Manchester City ellen

Bajnokok Ligája
10 órája

„Ha tényleg meg akartam volna ölni, akkor nem áll lábra” – Rüdiger megvédte saját magát a brutális belépője miatt

Spanyol labdarúgás
15 órája

Bernardo Silva: Hiszünk magunkban, muszáj kockáztatnunk

Bajnokok Ligája
21 órája

Mbappé és Bellingham is elutazik a Manchester City elleni visszavágóra – hivatalos

Bajnokok Ligája
2026.03.16. 11:22

Videó: íme, a hetvenméteres csodagól Arda Gülertől az Elche ellen!

Spanyol labdarúgás
2026.03.15. 10:38

„Beárazták a Premier League-et, csak nem úgy, ahogy sokan gondolnák” – véli a Premier League-kommentátor

Angol labdarúgás
2026.03.14. 09:29

Mbappé pénteken már labdával edzett, a City elleni visszavágón bevethetik

Spanyol labdarúgás
2026.03.13. 18:19
Ezek is érdekelhetik