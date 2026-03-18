NHL: Nyikita Kucserov parádézott a Kraken ellen

2026.03.18. 10:33
Kucserov (jobbra) a háromból az egyik gólját szerzi (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban szerdára virradóra kilenc mérkőzést rendeztek: győzött többek között a Leon Draisaitl nélkül felálló Edmonton Oilers, a Buffalo Sabres és a Tampa Bay is – a nap legjobb teljesítménye is a floridaiakhoz köthető, Nyikita Kucserov mesterhármasa mellé két gólpasszt is jegyzett, vagyis öt ponttal zárt a Kraken ellen.

Még vasárnap, a Nashville legyőzésekor szenvedett sérülést az Edmonton német ásza, a világ legjobban kereső jégkorongozója, Leon Draisaitl, s mint az kiderült, a San Jose elleni mérkőzést ki is hagyta. Az 5–3-ra megnyert meccs után a tengerentúli sajtó arról írt, hogy a 30 éves német center nagy eséllyel kénytelen lesz kihagyni az idény hátralévőt részét, a klubja azonban erről csak annyit kommunikált, hogy még meglátják, mennyit kell pihennie Draisaitlnek – egyelőre az sem derült ki, kell-e műteni a németet, ahogy a pontos diagnózist sem hozták nyilvánosságra. Mindenesetre Draisaitl kiesése nagy érvágást jelenthet a kanadaiaknak, még akkor is, ha az első meccsét nélküle – a harmadik harmadban ütött két gólnak köszönhetően – megnyerte a csapat, mert a német a gárda idénybeli góljainak bő 40 százalékában szerepet vállalt.

A Keleti főcsoportban listavezető Carolina Hurricanes továbbra sincs kirobbanó formában, a Columbus Blue Jackets a gólja mellett három asszisztot adó Charlie Coyle vezetésével 5–1-re elsöpörte Rod Brind'Amour csapatát, amely így folytatta a sormintáját: a legutóbbi hat meccsén győzelem után rendre vereség következett.

Az egyéni teljesítményeket illetően Coyle négypontos remeklését is túlszárnyalta a Tampa Bay orosz pontgyárosa, a liga kanadai tabelláján második Nyikita Kucserov, három gólja mellett két gólpasszt is jegyzett a Seattle Kraken elleni győztes (6–2) meccsen. Rajta kívül még Brandon Hagel nyújtott kiemelkedőt, aki gólra váltotta Kucserov egyik asszisztját, és emellett ő is adott három gólpasszt. 

A liga legkiválóbb formában lévő csapata a Buffalo Sabres, noha csak egymás utáni második győzelmét aratta a Vegas Golden Knights otthonában – 2–0-ra nyert, s ezzel az egyetlen olyan csapata lett a játéknapnak, amelyik nem kapott gólt –, a legutóbbi 11 bajnokiján a 10. sikerét könyvelhette el. Rasmus Dahlinék a nagy menetelésnek köszönhetően már a második helyen állnak a Keleti főcsoportban, s gyakorlatilag biztos rájátszásrésztvevőnek tekinthetők.

NHL ALAPSZAKASZ
Columbus Blue Jackets–Carolina Hurricanes 5–1
Montreal Canadiens–Boston Bruins 3–2 – hosszabbításban
Toronto Maple Leafs–New York Islanders 1–3
Chicago Blackhawks–Minnesota Wild 3–4 – hosszabbításban
Winnipeg Jets–Nashville Predators 3–4 – szétlövéssel
Edmonton Oilers–San José Sharks 5–3
Seattle Kraken–Tampa Bay Lightning 2–6
Vancouver Canucks–Florida Panthers 5–2
Vegas Golden Knights–Buffalo Sabres 0–2  
 

 

Edmonton Oilers NHL Nyikita Kucserov Tampa Bay Lightining Leon Draisaitl
