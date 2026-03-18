Szűcs Kornél megtalálta a számítását a Vojvodinánál

2026.03.18. 11:22
Szűcs Kornél eddig egyszer lépett pályára a válogatottban (Fotó: Szabó Miklós)
Szűcs Kornél meghívó magyar válogatott
Szűcs Kornél eddig egyszer lépett pályára a válogatottban, s legutóbb a 2024 novemberi két mérkőzésre kapott meghívást Marco Rossitól, ám a márciusi két felkészülési találkozón ismét számít rá a szövetségi kapitány. A 24 éves védő a télen igazolt az angol harmadosztályú Plymouthtól a szerb élvonalban szereplő Vojvodinához – új csapata vele a pályán még gólt sem kapott.

Szűcs korábban az U17-es korosztálytól számítva rendre minden utánpótlás-válogatottban szerepelt, összesen 22 alkalommal lépett pályára a négy különböző U-válogatottban, a felnőttek közé pedig most harmadszor kapott meghívást. a 2024 októberi és novemberi két-két Nemzetek Ligája-találkozó előtt készülhetett Telkiben Marco Rossi irányításával. 

„Örülök, hogy újra meghívót kaptam, ezért dolgoztam. Eddig egyszer, még másfél éve a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen kaptam lehetőséget a válogatottban csereként – megtiszteltetés lenne, ha újra pályára lépnék. A Vojvodinánál megtaláltam a számításomat, az utóbbi két bajnokit már végigjátszottam, s öröm, hogy a második Partizan három nullás legyőzése után harcban állunk az ezüstéremért, csak egy pont a lemaradásunk. Jó erőben és formában érzem magam, legutóbb bekerültem a forduló válogatottjába, amióta játszom, gólt sem kaptunk – a meghívó visszaigazolás nekem, hogy a helyes úton járok. A védelemben és a középpálya jobb oldalán is bevethető vagyok, ez növeli az esélyemet a csapatba kerülésre” – fogalmazott a keret kihirdetését követően a védő.

A magyar válogatott március 28-án, szombaton Szlovéniát, március 31-én, kedden Görögországot fogadja felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A magyar keret tagjai március 23-án, hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben.

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
MÁRCIUS 28., SZOMBAT 
18.00: Magyarország–Szlovénia
MÁRCIUS 31., KEDD
19.00: Magyarország–Görögország 

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
 

 

Szűcs Kornél meghívó magyar válogatott
