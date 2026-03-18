„A csapat pontosan tudta, mit kell tennie” – a Sporting CP edzője a Bodö/Glimt elleni BL-fordításról

2026.03.18. 10:39
Rui Borges joggal ünnepelhetett a lefújás után (Fotó: Getty Images)
A hitet, az elszántságot és a játék intenzitását emelte ki Rui Borges, a lisszaboni Sporting CP vezetőedzője azután, hogy csapata háromgólos hátrányt ledolgozva bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe.

A portugál együttes a Bodö/Glimt elleni nyolcaddöntős párharc norvégiai első mérkőzésén 3–0-ra kikapott, de a keddi visszavágón a rendes játékidőt 3–0-val zárta, majd a hosszabbításban további két gólt szerzett.

A vezetőedző a lisszaboni találkozót követően úgy fogalmazott: ismerték a legjobb Bodö/Glimtet, de ezúttal megmutatták, milyen a legjobb Sporting. Beszélt arról is, hogy az odavágón elszenvedett vereség után az edzéseken már az első pillanattól érezhető volt az összetartás, mindenki nagyon akart bizonyítani.

„Én is éreztem, hogy a szurkolók támogatásával ez egy másfajta este lesz. Ha csak kettő–nullára nyertünk volna, akkor is hihetetlenül büszke lennék. Ez a mérkőzés nem annyira a stratégiáról szólt, hanem inkább a hitről, az elszántságról és az intenzitásról, amit a játékba fektettünk” – fogalmazott.

Rui Borges kiemelte: az igazi bajnokok felülkerekednek a nehéz helyzeten. Mint mondta, csapata alkalmazkodóképessége és játékosai ambíciója határtalan.

„A csapat pontosan tudta, mit kell tennie. Megvolt benne az energia, és minden játékos kulcsszerepet játszott. Teljes összhangban voltak” – foglalta össze a tapasztalatait.

Kjetil Knutsen, a norvégok vezetőedzője úgy vélekedett, hogy nem a mérkőzéssel foglalkoztak, hanem azzal, hogy hol tartanak, és ez így túl nagy falatnak bizonyult a számukra.

„A Sporting kiment a pályára és nem törődött semmivel, míg mi már az első labdaérintéstől kezdve a következményeken rágódtunk. Ez passzívvá tett bennünket” – fogalmazott a tréner, aki ennél mélyrehatóbban nem tudott magyarázatot találni a történtekre.

„Nem tudom pontosan megmondani, miért alakult így, de csak rövid időszakokban sikerült összehoznunk valamit. Messze voltunk a saját identitásunktól és attól, ami várható volt tőlünk” – nyilatkozott.

Francisco Trincao, a Sporting csatára, aki a mérkőzés legjobbja volt, szintén a csapategységet emelte ki, illetve azt, hogy nagyobb intenzitással, lendülettel és energiával játszottak, mint az első mérkőzésen, ennek eredményeként nyomás alatt tartották ellefelüket.

Patrick Berg, a norvégok középpályása elismerte, hogy a teljesítményük messze elmaradt attól, amit vártak maguktól.

„Megvolt a taktikánk, de nem igazán sikerült ehhez tartanunk magunkat” – állapította meg.

A Sporting a negyeddöntőben az Arsenallal csap majd össze.

A Bodö/Glimt a BL kieséses szakaszába a Rosenborg 1997-es szereplése óta első norvég klubként került be és az első lett hazájában, amelyik tovább is jutott – azzal, hogy búcsúztatta az Internazionalét. A BL-ben megszakítás nélkül öt győzelmet aratott, erre sem volt képes korábban norvég klub a sorozatban. Ráadásul úgy érte el ezeket a sikereket, hogy hazája bajnoksága novemberben befejeződött, a nemzetközi kupa mellett az idén csak egy Norvég Kupa-találkozót játszott.

Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5–0 (G. Inácio 34., P. Goncalves 61., L. Suárez 77. – 11-esből, M. Araújo 92., R. Nel 121.) – h. u.
Továbbjutott: a Sporting CP, 5–3-as összesítéssel

 

Pau Cubarsí: Mindenképpen tovább kell jutnunk

Bajnokok Ligája
49 perce

Az Anfield varázsában is bízhatnak a liverpooliak a Galatasaray ellen

Bajnokok Ligája
2 órája

„Ez a mérkőzés nagyon fontos volt az önbizalmunk szempontjából” – Vinícius Júnior a Manchester City kiejtése után

Bajnokok Ligája
4 órája

Vinícius duplázott, a Real Madrid kettős győzelemmel ment tovább a Manchester City ellen

Bajnokok Ligája
13 órája

Az Arsenal gyönyörű gólokkal jutott tovább a Leverkusen ellen

Bajnokok Ligája
13 órája

Lisszabonban feltámadt a Sporting, véget ért a Bodö/Glimt nagy BL-menetelése

Bajnokok Ligája
14 órája

A számok is mutatják: a nagyobb liverpooli nyomáshoz Szoboszlai egyedül kevés

Bajnokok Ligája
23 órája

Szinte reménytelen helyzetben a portugál bajnok a BL-ben

Bajnokok Ligája
Tegnap, 11:32
Ezek is érdekelhetik