„A csapat pontosan tudta, mit kell tennie” – a Sporting CP edzője a Bodö/Glimt elleni BL-fordításról

A portugál együttes a Bodö/Glimt elleni nyolcaddöntős párharc norvégiai első mérkőzésén 3–0-ra kikapott, de a keddi visszavágón a rendes játékidőt 3–0-val zárta, majd a hosszabbításban további két gólt szerzett.
A vezetőedző a lisszaboni találkozót követően úgy fogalmazott: ismerték a legjobb Bodö/Glimtet, de ezúttal megmutatták, milyen a legjobb Sporting. Beszélt arról is, hogy az odavágón elszenvedett vereség után az edzéseken már az első pillanattól érezhető volt az összetartás, mindenki nagyon akart bizonyítani.
„Én is éreztem, hogy a szurkolók támogatásával ez egy másfajta este lesz. Ha csak kettő–nullára nyertünk volna, akkor is hihetetlenül büszke lennék. Ez a mérkőzés nem annyira a stratégiáról szólt, hanem inkább a hitről, az elszántságról és az intenzitásról, amit a játékba fektettünk” – fogalmazott.
Rui Borges kiemelte: az igazi bajnokok felülkerekednek a nehéz helyzeten. Mint mondta, csapata alkalmazkodóképessége és játékosai ambíciója határtalan.
„A csapat pontosan tudta, mit kell tennie. Megvolt benne az energia, és minden játékos kulcsszerepet játszott. Teljes összhangban voltak” – foglalta össze a tapasztalatait.
Lisszabonban feltámadt a Sporting, véget ért a Bodö/Glimt nagy BL-menetelése
Kjetil Knutsen, a norvégok vezetőedzője úgy vélekedett, hogy nem a mérkőzéssel foglalkoztak, hanem azzal, hogy hol tartanak, és ez így túl nagy falatnak bizonyult a számukra.
„A Sporting kiment a pályára és nem törődött semmivel, míg mi már az első labdaérintéstől kezdve a következményeken rágódtunk. Ez passzívvá tett bennünket” – fogalmazott a tréner, aki ennél mélyrehatóbban nem tudott magyarázatot találni a történtekre.
„Nem tudom pontosan megmondani, miért alakult így, de csak rövid időszakokban sikerült összehoznunk valamit. Messze voltunk a saját identitásunktól és attól, ami várható volt tőlünk” – nyilatkozott.
Francisco Trincao, a Sporting csatára, aki a mérkőzés legjobbja volt, szintén a csapategységet emelte ki, illetve azt, hogy nagyobb intenzitással, lendülettel és energiával játszottak, mint az első mérkőzésen, ennek eredményeként nyomás alatt tartották ellefelüket.
Patrick Berg, a norvégok középpályása elismerte, hogy a teljesítményük messze elmaradt attól, amit vártak maguktól.
„Megvolt a taktikánk, de nem igazán sikerült ehhez tartanunk magunkat” – állapította meg.
A Sporting a negyeddöntőben az Arsenallal csap majd össze.
A Bodö/Glimt a BL kieséses szakaszába a Rosenborg 1997-es szereplése óta első norvég klubként került be és az első lett hazájában, amelyik tovább is jutott – azzal, hogy búcsúztatta az Internazionalét. A BL-ben megszakítás nélkül öt győzelmet aratott, erre sem volt képes korábban norvég klub a sorozatban. Ráadásul úgy érte el ezeket a sikereket, hogy hazája bajnoksága novemberben befejeződött, a nemzetközi kupa mellett az idén csak egy Norvég Kupa-találkozót játszott.
BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 5–0 (G. Inácio 34., P. Goncalves 61., L. Suárez 77. – 11-esből, M. Araújo 92., R. Nel 121.) – h. u.
Továbbjutott: a Sporting CP, 5–3-as összesítéssel