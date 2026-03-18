„A csapat pontosan tudta, mit kell tennie” – a Sporting CP edzője a Bodö/Glimt elleni BL-fordításról

A portugál együttes a Bodö/Glimt elleni nyolcaddöntős párharc norvégiai első mérkőzésén 3–0-ra kikapott, de a keddi visszavágón a rendes játékidőt 3–0-val zárta, majd a hosszabbításban további két gólt szerzett.

A vezetőedző a lisszaboni találkozót követően úgy fogalmazott: ismerték a legjobb Bodö/Glimtet, de ezúttal megmutatták, milyen a legjobb Sporting. Beszélt arról is, hogy az odavágón elszenvedett vereség után az edzéseken már az első pillanattól érezhető volt az összetartás, mindenki nagyon akart bizonyítani.

„Én is éreztem, hogy a szurkolók támogatásával ez egy másfajta este lesz. Ha csak kettő–nullára nyertünk volna, akkor is hihetetlenül büszke lennék. Ez a mérkőzés nem annyira a stratégiáról szólt, hanem inkább a hitről, az elszántságról és az intenzitásról, amit a játékba fektettünk” – fogalmazott.

Rui Borges kiemelte: az igazi bajnokok felülkerekednek a nehéz helyzeten. Mint mondta, csapata alkalmazkodóképessége és játékosai ambíciója határtalan.

„A csapat pontosan tudta, mit kell tennie. Megvolt benne az energia, és minden játékos kulcsszerepet játszott. Teljes összhangban voltak” – foglalta össze a tapasztalatait.