Simon Petra: Kellett fél év, mire megtaláltuk a járható utat
Három nagy rangadó van jelenleg a női klubkézilabdában, melyre a sportág rajongói felfigyelnek. A francia Metz–Brest és a dán Esbjerg–Odense is rendre magas színvonalú, izgalmas játékot ígér, és ugyan mindkettőnek már van nagyjából évtizednyi történelme, az FTC–Győr párharc hangulatában, hagyományaiban és a klubok, szurkolótáborok közötti rivalizálásban is felülmúlja őket.
Ezt az állítást erősítette meg lapunknak Simon Petra, a Fradi irányítója is: „Imádom ezeknek a meccseknek a hangulatát, már akkor érezzük a feszültséget a levegőben, amikor kimegyünk a pályára melegíteni, mindig fenomenális légkör kíséri a Győr elleni csatákat. A legszebb emlékeim a győztes Magyar Kupa-döntők, de a tavaly januári bajnokit is kiemelném, ami nekem is jól sikerült.”
2019. december 29., azaz csaknem hét éve nem nyert a Győr az Elek Gyula Arénában, amelynek a hangulata valóban speciális. A 21 éves magyar irányító semmire sem cserélné el azt az atmoszférát, amely általában őt és ferencvárosi csapattársait fogadja itt, pedig könnyen lehet, hogy az 1200 nézőnél jóval többen, öt-hatezren is kimennének egy-egy ilyen összecsapásra.
A mostani bajnoki versenyfutásban a Fradinak már nem a saját kezében van a sorsa, mert tavaly októberben az ETO súlyos, 32–17-es vereséget mért rá az Audi Arénában. Ebben az idényben is kiemelkedik a két sztárcsapat a ligából, ezért nagy meglepetés lenne, ha a Győr bárki más ellen pontot veszítene a hátralévő fordulókban. Talán a május 24-i, debreceni találkozója lehet a fővárosiak egyetlen reménye… Ettől függetlenül persze a szerdai meccsnek már csak a presztízs miatt is nagy a jelentősége.
Per Johansson: Előbb nyerjünk a Népligetben, utána lehet számolgatni
„Azóta nagyon sokat változtunk, csapatként sokat javultunk, több aspektusban is fejlődtünk támadásban és védekezésben egyaránt. Fontos, hogy gyors lerohanásból ne tudjanak gólokat szerezni a győriek, ehhez pontosnak kell lennünk támadásban. Ki kell használnunk a helyzeteinket, és nem szabad labdát eladnunk” – latolgatta a siker receptjét Simon Petra.
A rosszul kezdődő idényben folyamatosan állt össze a Fradi játéka, a fiatal irányító úgy látja, januárban onnan folytatták, ahol a világbajnokság előtt, novemberben befejezték. A februárból is csak a román CSM Bucuresti elleni vereség fáj nekik, mert ezzel maradtak le a biztos BL-negyeddöntőt érő helyekről.
„Kellett fél év, mire megtaláltuk a járható utat. Már majdnem teljes a létszámunk, szinte mindenki visszatér a legfontosabb meccsek időszakára. Örülök neki, hogy én is több lehetőséget és nagyobb feladatokat kapok, mint az idény első részében.” Simon ezzel él is, Klujber Katrinnal holtversenyben a legeredményesebb fradista a BL-évadban (67 gól), az NB I-ben pedig házon belül az első helyen áll 81 góllal.
Az FTC ezen a héten a Győr elleni hazai találkozó után vasárnap délután a német Borussia Dortmund ellen idegenben lép pályára a BL-ben. Az ETO-nak – csoportelsőségének köszönhetően – ebben a körben nem kell játszania, ezért minden erejét a magyar női „klasszikusra” összpontosíthatta. Nagy kérdés, hogy a felek mennyi újdonságot akarnak mutatni a május első hétvégéjén, a Magyar Kupa tatabányai négyes (elő)döntőjében egymás ellen vívandó meccsük előtt.
|2025. október 11.
|Győr–FTC
|32–17 (14–8)
|2025. május 10.
|Győr–FTC
|32–24 (13–14)
|2025. január 4.
|FTC–Győr
|23–18 (14–10)
|2024. május 11.
|Győr–FTC
|32–30 (16–15)
|2023. november 15.
|FTC–Győr
|28–22 (16–11)
KÉZILABDA
NŐI NB I, 18. FORDULÓ
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC
18.00: Szombathelyi KKA–Mol Esztergom
19.30: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|1. Győr
|18
|18
|–
|–
|677–405
|+272
|36
|2. FTC
|17
|16
|–
|1
|588–410
|+178
|32
|3. Debrecen
|18
|16
|–
|2
|597–426
|+171
|32
|4. Esztergom
|17
|11
|2
|4
|552–442
|+110
|24
|5. Székesfehérvár
|17
|10
|1
|6
|462–430
|+32
|21
|6. Vác
|17
|10
|1
|6
|497–470
|+27
|21
|7. Vasas
|18
|6
|2
|10
|494–528
|–34
|14
|8. Szombathely
|17
|6
|2
|9
|471–552
|–81
|14
|9. Mosonmagyaróvár
|17
|6
|1
|10
|439–469
|–30
|13
|10. Kisvárda
|17
|6
|–
|11
|436–497
|–61
|12
|11. Budaörs
|18
|4
|3
|11
|471–536
|–65
|11
|12. NEKA
|17
|4
|–
|13
|428–533
|–105
|8
|13. Kozármisleny
|17
|1
|–
|16
|383–565
|–182
|2
|14. Dunaújváros
|17
|–
|2
|15
|378–610
|–232
|2