Simon Petra: Kellett fél év, mire megtaláltuk a járható utat

Három nagy rangadó van jelenleg a női klubkézilabdában, melyre a sportág rajongói felfigyelnek. A francia Metz–Brest és a dán Esbjerg–Odense is rendre magas színvonalú, izgalmas játékot ígér, és ugyan mindkettőnek már van nagyjából évtizednyi történelme, az FTC–Győr párharc hangulatában, hagyományaiban és a klubok, szurkolótáborok közötti rivalizálásban is felülmúlja őket.

Ezt az állítást erősítette meg lapunknak Simon Petra, a Fradi irányítója is: „Imádom ezeknek a meccseknek a hangulatát, már akkor érezzük a feszültséget a levegőben, amikor kimegyünk a pályára melegíteni, mindig fenomenális légkör kíséri a Győr elleni csatákat. A legszebb emlékeim a győztes Magyar Kupa-döntők, de a tavaly januári bajnokit is kiemelném, ami nekem is jól sikerült.”

2019. december 29., azaz csaknem hét éve nem nyert a Győr az Elek Gyula Arénában, amelynek a hangulata valóban speciális. A 21 éves magyar irányító semmire sem cserélné el azt az atmoszférát, amely általában őt és ferencvárosi csapattársait fogadja itt, pedig könnyen lehet, hogy az 1200 nézőnél jóval többen, öt-hatezren is kimennének egy-egy ilyen összecsapásra.

A mostani bajnoki versenyfutásban a Fradinak már nem a saját kezében van a sorsa, mert tavaly októberben az ETO súlyos, 32–17-es vereséget mért rá az Audi Arénában. Ebben az idényben is kiemelkedik a két sztárcsapat a ligából, ezért nagy meglepetés lenne, ha a Győr bárki más ellen pontot veszítene a hátralévő fordulókban. Talán a május 24-i, debreceni találkozója lehet a fővárosiak egyetlen reménye… Ettől függetlenül persze a szerdai meccsnek már csak a presztízs miatt is nagy a jelentősége.