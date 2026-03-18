Nemzeti Sportrádió

Simon Petra: Kellett fél év, mire megtaláltuk a járható utat

SZENDREI ZOLTÁN
2026.03.18. 11:14
A jó helyzetkihasználás mellett nem szabad eladni a labdát a Győr ellen – véli Simon Petra (Fotó: Török Attila)
Címkék
Az FTC-Rail Cargo Hungaria szerda este fél nyolckor a nagy rivális, a női K&H Ligát százszázalékos mérleggel vezető Győri Audi ETO-t fogadja az Elek Gyula Arénában.

Három nagy rangadó van jelenleg a női klubkézilabdában, melyre a sportág rajongói felfigyelnek. A francia Metz–Brest és a dán Esbjerg–Odense is rendre magas színvonalú, izgalmas játékot ígér, és ugyan mindkettőnek már van nagyjából évtizednyi történelme, az FTC–Győr párharc hangulatában, hagyományaiban és a klubok, szurkolótáborok közötti rivalizálásban is felülmúlja őket.

Ezt az állítást erősítette meg lapunknak Simon Petra, a Fradi irányítója is: „Imádom ezeknek a meccseknek a hangulatát, már akkor érezzük a feszültséget a levegőben, amikor kimegyünk a pályára melegíteni, mindig fenomenális légkör kíséri a Győr elleni csatákat. A legszebb emlékeim a győztes Magyar Kupa-döntők, de a tavaly januári bajnokit is kiemelném, ami nekem is jól sikerült.”

2019. december 29., azaz csaknem hét éve nem nyert a Győr az Elek Gyula Arénában, amelynek a hangulata valóban speciális. A 21 éves magyar irányító semmire sem cserélné el azt az atmoszférát, amely általában őt és ferencvárosi csapattársait fogadja itt, pedig könnyen lehet, hogy az 1200 nézőnél jóval többen, öt-hatezren is kimennének egy-egy ilyen összecsapásra.

A mostani bajnoki versenyfutásban a Fradinak már nem a saját kezében van a sorsa, mert tavaly októberben az ETO súlyos, 32–17-es vereséget mért rá az Audi Arénában. Ebben az idényben is kiemelkedik a két sztárcsapat a ligából, ezért nagy meglepetés lenne, ha a Győr bárki más ellen pontot veszítene a hátralévő fordulókban. Talán a május 24-i, debreceni találkozója lehet a fővárosiak egyetlen reménye… Ettől függetlenül persze a szerdai meccsnek már csak a presztízs miatt is nagy a jelentősége.

Kézilabda
Tegnap, 11:19

Per Johansson: Előbb nyerjünk a Népligetben, utána lehet számolgatni

A győriek 2019 óta nyeretlenek a Ferencváros vendégeként a bajnokságban.

 

„Azóta nagyon sokat változtunk, csapatként sokat javultunk, több aspektusban is fejlődtünk támadásban és védekezésben egyaránt. Fontos, hogy gyors lerohanásból ne tudjanak gólokat szerezni a győriek, ehhez pontosnak kell lennünk támadásban. Ki kell használnunk a helyzeteinket, és nem szabad labdát eladnunk” – latolgatta a siker receptjét Simon Petra.

A rosszul kezdődő idényben folyamatosan állt össze a Fradi játéka, a fiatal irányító úgy látja, januárban onnan folytatták, ahol a világbajnokság előtt, novemberben befejezték. A februárból is csak a román CSM Bucuresti elleni vereség fáj nekik, mert ezzel maradtak le a biztos BL-negyeddöntőt érő helyekről.

„Kellett fél év, mire megtaláltuk a járható utat. Már majdnem teljes a létszámunk, szinte mindenki visszatér a legfontosabb meccsek időszakára. Örülök neki, hogy én is több lehetőséget és nagyobb feladatokat kapok, mint az idény első részében.”  Simon ezzel él is, Klujber Katrinnal holtversenyben a legeredményesebb fradista a BL-évadban (67 gól), az NB I-ben pedig házon belül az első helyen áll 81 góllal.

Az FTC ezen a héten a Győr elleni hazai találkozó után vasárnap délután a német Borussia Dortmund ellen idegenben lép pályára a BL-ben. Az ETO-nak – csoportelsőségének köszönhetően – ebben a körben nem kell játszania, ezért minden erejét a magyar női „klasszikusra” összpontosíthatta. Nagy kérdés, hogy a felek mennyi újdonságot akarnak mutatni a május első hétvégéjén, a Magyar Kupa tatabányai négyes (elő)döntőjében egymás ellen vívandó meccsük előtt.

2025. október 11.Győr–FTC32–17 (14–8)
2025. május 10.Győr–FTC32–24 (13–14)
2025. január 4.FTC–Győr23–18 (14–10)
2024. május 11. Győr–FTC32–30 (16–15)
2023. november 15.FTC–Győr28–22 (16–11)
A LEGUTÓBBI ÖT EGYMÁS ELLENI BAJNOKI MÉRKŐZÉS

KÉZILABDA
NŐI NB I, 18. FORDULÓ
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas SC 
18.00: Szombathelyi KKA–Mol Esztergom 
19.30: FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

    
1. Győr1818677–405+27236
2. FTC17161588–410+17832
3. Debrecen18162597–426+17132
4. Esztergom171124552–442+11024
5. Székesfehérvár171016462–430+3221
6. Vác171016497–470+2721
7. Vasas186210494–528–3414
8. Szombathely17629471–552–8114
9. Mosonmagyaróvár176110439–469–3013
10. Kisvárda17611436–497–6112
11. Budaörs184311471–536–6511
12. NEKA17413428–533–1058
13. Kozármisleny17116383–565–1822
14. Dunaújváros17215378–610–2322
az állás

 

 

Legfrissebb hírek

A Debrecen hozta a kötelezőt a Budaörs ellen a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
16 órája

Per Johansson: Előbb nyerjünk a Népligetben, utána lehet számolgatni

Kézilabda
Tegnap, 11:19

Női kézi: Fazekas Virág pillanatok alatt megszerette a dán mentalitást

Kézilabda
Tegnap, 10:15

Már az elődöntőben összekerült egymással az ETO és az FTC a női kézilabda Magyar Kupában

Kézilabda
2026.03.16. 17:28

A Győr 14 góllal nyert Vácon a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.03.14. 20:00

Az ETO és a DVSC simán, a Mosonmagyaróvár nehezebben jutott be a négy közé a női kézi MK-ban

Kézilabda
2026.03.11. 19:51

Golovin Vlagyimir: Megkérdeztem Klujbert, mi nem mehet így tovább

Kézilabda
2026.03.11. 13:42

Hollandia, Németország és Franciaország is kijutott a női kézilabda Eb-re

Kézilabda
2026.03.08. 21:42
Ezek is érdekelhetik