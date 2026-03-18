Kézilabda: egyre több értékes játékperc a junioroknál

Idei második összetartásán vesz részt ezen a héten a junior férfi kézilabda-válogatott. A 2006-os és 2007-es születésű játékosok alkotta nemzeti csapat idén júliusban U20-as Európa-bajnokságon szerepel majd Romániában: az eseményre februárban sorsolták ki a csoportokat, a magyarok a szlovénokkal, a csehekkel és a lengyelekkel kerültek egy négyesbe.

Az együttes egyszer már megmérette magát Európa-bajnokságon, 2024-ben, még ifjúsági korúként, akkor a fiatalok a harmadik helyen zártak, míg a tavalyi ifi vb-n hetedikként végzett a gárda – mindkét alkalommal Gulyás István szövetségi edző vezetésével. Tavaly ősz óta, a juniorok közé való belépéssel már Sótonyi László irányítja a válogatottat, aki az Utánpótlássportnak elárulta, mit tart a legfontosabbnak a heti munka kapcsán.

„Minden utánpótlás-korosztálynál kettős a célkitűzés, hiszen az eredményeknél is fontosabb, hogy az adott csapatból hányan jutnak el a felnőttválogatottságig. Ennek az útnak az utolsó fázisa a juniorkor. Megvannak azok a világversenyek, amikre már mindenki odafigyel,

nagyon fontos, hogy erről az Eb-ről és vébéről jó szájízzel távozzanak a fiatalok, hogy elhiggyék, bárki ellen van esélyük a győzelemre, ha betartják a taktikát

– mondja a szakember. – Összességében nem tudunk sok időt együtt tölteni, néhány hetünk van egy évben, ebből igyekezzük kihozni a maximumot. Van egy jól bevált rendszerünk: a játékosokat folyamatosan monitorozzuk, általában nagy figyelmet fordítunk az erőfejlesztésre, amivel aztán a világversenyen megfelelően lehet szerepelni, de persze van mentális és taktikai felkészülési rész, videózások, kapusedzések… A játék minden elemét gyakoroljuk. Intenzív foglalkozások ezek, hiszen különböző klubokból érkeznek a kézilabdázók, oda kell figyelnünk, hogy minden jól működjön.”

Sótonyi László Forrás: MKSZ

A juniorcsapat csütörtökön Portugália felé veszi az irányt, hogy pénteken és szombaton is összemérje az erejét a házigazdával felkészülési meccsen.

„Abból, hogy az U16-os vagy az U18-as korosztályban hányadik a csapat nem szabad kiindulni. Az U20-asok érnek abba a korba, ami kiemelten fontos a pályafutásuk szempontjából, kulcskérdés, milyen szintű munkát végeznek el ebben az időszakban.

Örvendetes, hogy ebből a keretből egyre többen kapnak időt az NB I-ben krízishelyzetben, értékes játékpercekkel gazdagodnak.

Az északiaknál ezen a téren könnyebben nyúlnak a felnőttélvonalban a fiatalokhoz, de ahogy mondtam, nálunk is egyre többen vannak, akikre ilyen módon számítanak.”

U20-as férfi Európa-bajnokság, 2026. július 8-19., Románia



Csoportbeosztás (zárójelben a 2025-ös U19-es világbajnoki helyezés):

A-csoport: Németország (1.), Portugália (17.), Franciaország (9.), Görögország

B-csoport: Szerbia (10.), Svájc (11.), Feröer-szigetek (19.), Törökország

C-csoport: Izland (6.), Spanyolország (2.), Ausztria, Lettország

D-csoport: Dánia (3.), Norvégia (8.), Horvátország (18.), Észak-Macedónia

E-csoport: Svédország (4.), Románia, Izrael, Bosznia-Hercegovina

F-csoport: Magyarország (7.), Szlovénia (13.), Csehország (12.), Lengyelország

(Kiemelt képünkön: a juniorválogatott a tavalyi ifjúsági vb-n Fotó: IHF/kolektiff/Sasha Pahic Szabo)