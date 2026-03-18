Búvársport-bemutató lesz a víz világnapján Gödöllőn

2026.03.18. 10:47
Fotó: Magyar Búvár Szakszövetség
víz világnapja búvársport Gémesi György
Különleges vízi élményprogrammal készül a Magyar Búvár Szakszövetség vasárnapra: a víz világnapján az érdeklődők megismerkedhetnek a búvársport sokszínű világával.

A szövetség szerdai közleménye alapján a Gödöllő Városi és Térségi Uszodában sorra kerülő, ingyenes ifjúsági és családi napon a látogatók átfogó képet kaphatnak a szövetséghez tartozó szakágakról: bemutatkozik az uszonyos- és búvárúszás, a tájékozódási búvárúszás, a víz alatti hoki és rögbi, az apnea (szabadtüdős merülés), a rekreációs búvárkodás, valamint a víz alatti fotózás is. A program részeként a résztvevők nemcsak megismerhetik a felszereléseket, hanem bizonyos elemeket ki is próbálhatnak.

A Magyar Búvár Szakszövetség célja, hogy Gödöllőn is megerősítse a sportág jelenlétét, és hosszabb távon egy kisebb utánpótlásműhely alapjait is megteremtse.

„A búvársportágak teljes palettáját szeretnénk megmutatni, és azt is, hogy ezek a mozgásformák jól illeszkednek a már működő úszó- és vízilabdaélet mellé. Nem versenyezni akarunk ezekkel a sportágakkal, hanem kiegészíteni őket, hiszen vannak átfedések, és az uszodai kapacitás is lehetőséget ad erre” – hangsúlyozta Gémesi György, a szakszövetség elnöke. – „Egy olyan városban, ahol adott az infrastruktúra, fontos, hogy a helyi közösség is találkozzon ezzel a sportággal. A célunk nem a tömeges bővülés, hanem egy stabil, működő közeg kialakítása, ahol a gyerekekkel már foglalkoznak, és ahol a búvárúszás is gyökeret tud verni.”

Az esemény szorosan kapcsolódik a víz világnapjához, amely a búvárszövetség szerint kiváló alkalmat kínál arra, hogy a különböző vizes sportágak közösen mutatkozzanak be.

A szervezők a programot az időjárás függvényében alakítják: kedvező körülmények között az uszoda külső területein is zajlanak majd bemutatók, rossz idő esetén pedig a teljes esemény a fedett létesítményben kap helyet.

 

